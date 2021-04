NEVOLJAMA JOŠ NEMA KRAJA: Minusi, oluje i snijeg, a mraz prijeti i u Dalmaciji; Evo kad se vraća proljeće

U većini krajeva danas djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, ujutro ponegdje u unutrašnjosti s maglom, a sredinom dana i poslijepodne u unutrašnjosti i na dijelu sjevernog Jadrana lokalno jači razvoj oblaka te kratkotrajan snijeg, mjestimice susnježica i kiša

Nakon izraženoga hladnog prodora s kojim je snijega bilo ne samo u većini unutrašnjosti, nego i ponegdje na Jadranu, uz jaku i olujnu buru čak i na nekim otocima – i pritom kojekakvih nevolja – sljedećih će se dana vrijeme stabilizirati. No, u srijedu su još mogući pljuskovi i kiše i snijega. Jutarnjeg mraza bit će do petka, većinom najjačeg u srijedu, zatim sve blažeg.

Uz pretežno sunčano vrijeme do subote, poslije oblačnije, uz mogućnost mjestimične kiše, i dnevna temperatura zraka bit će u porastu, osobito prema kraju tjedna, kada će zapuhati umjeren jugozapadnjak, na Jadranu umjereno do jako jugo, prognozirala je za HRT Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing. iz DHMZ-a. Izdano je i dodatno upozorenje za mraz, kojeg će biti i ponegdje na Jadranu.

I u srijedu razmjerno hladno

U srijedu ujutro u Slavoniji, Baranji i Srijemu bit će većinom sunčano i hladno, uz temperaturu između -3 i -1 °C. Popodne prolazno porast naoblake, a lokalno je moguć kratkotrajan pljusak kiše ili snijega. Povremeno će puhati umjeren sjeverozapadni vjetar, a najviša temperatura bit će oko 8 °C, javlja u detaljnijoj prognozi Kristina Klemenčić Novinc.

Podjednaka dnevna temperatura bit će i u središnjoj Hrvatskoj, ali će jutro biti hladnije. Uz promjenjivu naoblaku sredinom dana i poslijepodne gdjegod može pasti pokoji pljusak kiše ili snijega, uglavnom u Međimurju, Hrvatskom zagorju i Podravini. Navečer razvedravanje.

Pljuskovi su mogući i ponegdje na sjevernom Jadranu, a najizgledniji su u Gorskom kotaru. Još ujutro uz obalu mjestimice jaka bura, koja će slabjeti te prema otvorenome moru okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadnjak. More malo do umjereno valovito. Najhladnije će biti u gorskoj Hrvatskoj, uz temperaturu od -10 do -7 °C, a danju do 5 °C. Mraza će biti ponegdje i uz obalu, ali slabijeg.

Mraz je moguć i ponegdje u Dalmaciji, koja će biti djelomice sunčana i uglavnom suha. Umjerena do jaka bura malo će oslabjeti te okrenuti na tramontanu. Najviša temperatura zraka od 7 do 13 °C. Vrijeme će se smirivati i na djelomice sunčanom krajnjem jugu Hrvatske. Umjerena i jaka bura bit će u slabljenju i okretanju na sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Nakon jutarnja 4 °C, danju će temperatura porasti do 12 °C.

Do subote većinom sunčano i toplije

Na Jadranu će idućih dana biti većinom sunčano i sve toplije, no u četvrtak zbog mirne i vedre noći, ujutro mjestimice može biti slabog mraza, uglavnom na sjevernom dijelu. Slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar u petak će okrenuti na jugo te jačati.

I na kopnu slijede topliji i sunčaniji dani, no jutra će biti hladna, uz mraz. Pozitivne jutarnja temperatura tek od petka kada će zapuhati umjeren jugozapadni vjetar, prognozirala je za HRT Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing. iz DHMZ-a.