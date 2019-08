NEVJEROJATNO SU KREATIVNI U LAŽIRANJU: Evo na koje sve domišljate načine neki ugostitelji i obrtnici varaju državu

Porezna uprava odlučila je krenuti u novi obračun s obrtnicima i ugostiteljima koji koriste rupe u fuskalizaciji i izbjegavaju prijavljivati račune za svoje usluge.

Dnevnik.hr piše kako u posljednje vrijeme raste broj slučajeva neprijavljivanja računa, i to po cijeloj Hrvatskoj. Pritom, kažu u Poreznoj upravi, nemaju većih problema s malim obrtnicima, dok najviše nepravilnsoti nalaze u ugostiteljskim objektima.

Pet najčešćih nepravilnosti u fiskalizaciji

Pet je najčešćih nepravilnosi na koje potreznici nailaze u kafićima: neizdavanje računa i neevidentiranje prometa, izostavljanje podataka o poslovnim prostorima i operaterima, nefiskaliziranje izdanih računa u zakonskom roku, iskazivanje netočnih podataka na računu te nepolaganje ostvarenog prometa na račun.

Neki su ugostitelji toliko domišljati da koriste najnovije softvere pomoću kojih mogu vrijeme na izdanim računima vratiti jedan sat unatrag. Time se račun ne fiskalizira, već na njega ide više mušterija koje to i ne primjete.

“Nijedna aplikacija nikada neće biti savršena”

Stručnjake za računalnu sigurnost takve prevare ne čude. Jedan od njih, Ivica Ostojić, za Novu TV je kazao kako je Statistički i praktično jednostavno nemoguće pokrpati sve rupe u fiskalizaciji.

“Onog trena kad dobiju saznanja da se na neki način u to uđe, oni će to pokrpati do slijedeće interakcije. Nijedna aplikacija, ne da ne može, nego nije savršena i nikad neće biti savršena. S time treba računati. To je jednostavno realnost”, kaže on.

Inače, fiskalizacija se najbolje prati u Agenciji za potporu informacijskim sustavima i tehnologijama (APIS) gdje se prati svaki fiskalizirani račun u Hrvatskoj. Primjerice, danas je, 2. lipnja, najveći promet bio oko 15 sati kada je fiskalizirano oko 150.000 računa.

