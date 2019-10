NEVJEROJATNO SNALAŽLJIV: Policija je sinoć uspjela uhvatiti odbjeglog bika, ali im je onda ponovno pobjegao!

Pretpostavlja se da je životinja krenula prema Prgometu, a zbog svoje snalažljivosti i nadmudrivanja ljudi, bik Jerry je u kratko vrijeme postao miljenik javnosti

U mjestu Sadine policija je konačno nakon tri dana potrage pronašla bika teškog 650 kilograma koji je pobjegao iz klaonice u Kaštel Starom. O tome je obavješten vlasnik klaonice Petar Skejo koji je već jučer rekao da bika neće ubiti nego da će ga vjerojatno netko udomiti jer su mu se ljudi javili u vezi toga.

No, ubrzo je bik, imena Jerry, ponovno pobjegao, saznaje RTL. Pretpostavlja se da je životinja krenula prema Prgometu, a zbog svoje snalažljivosti i nadmudrivanja ljudi, bik Jerry je u kratko vrijeme postao miljenik javnosti.

‘Mislila sam da je lički medvjed’

Prilikom svog prvog bijega bik je lutao okolicom Kaštel Starog pa je i ušetao u dvorišta mještana. Jedna od njih je Ivana Klarić u čijem je dvorištvu životinja tada bila posljednji put viđena.

“Ja sam izašla i pogledala desno, a on kopitom grebe i ja govorim: evo lički medvjed. Nisam znala, to je bilo ogromno nešto. Vratim se u kuću, ja govorim da haluciniram, nešto mi nije jasno – gdje će biti bik, ustvari krava sam mislila. I onda sam zvala susjedu, i kažem joj daj molim te pogledaj kroz prozor je li stvarno meni krava ispred vrata. A u stvari, to je bio bik”, ispričala je Ivana Klarić za RTL.

Hoće li Jerryju policija stati na kraj ostaje tek vidjeti, ali jedno je sigurno – ovaj uporni bik zbilja želi živjeti!

