Kada su koncem 2005. godine na Manastirinama u Solinu i u staroj jezgri Splita trebale biti snimljene neke scene za horor film ’Omen 666’ – nastavak kultnog “Predskazanja” u produkciji američkog 20th Century Foxa, snimanje je propalo jer je netko podmetnuo požar i zapalio set za snimanje na Manastirinama. Prije toga su, zbog službeno podnesene žalbe Nadbiskupije splitsko-makarske nadležne državne institucije na čelu s Ministarstvom kulture opozvale prethodno izdane dozvole za snimanje.

No, nepoznat netko podmetnuo je požar i uništio set da bi sve bilo sigurno kako se ondje ne bi snimao film o Sotoni. Sada se, pak, doznalo da je požar na setu dao inscenirati glavom i bradom – aktualni splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, koji je tada bio gradonačelnik Solina!

‘Treba je iz Dujmova groba izać s crnon rukom mali đava’

Zbog njega je međunarodna filmska ekipa morala premjestiti set na lokaciju u drugu zemlju, što je producente koštalo dodatnih pola milijuna dolara, a početak snimanja odgodilo za pola godine. Slobodna Dalamcija piše kako je prije nekoliko dana, prilikom obilaska Salone, župan Boban ispričao aktualnoj hrvatskoj ministrici turizma Nikolini Brnjac, kao zanimljivu anegdotu, da je zapravo on inscenirao paljevinu i tako uvjerio tadašnjeg ministra kulture Božu Biškupića da povuče izdana odobrenja za snimanje.

“Bio je sklopljen neki ugovor sa strane Ministarstva da će neka američka koprodukcija snimati ovdje film… Oni su to sve stavili, ja sam bio tada gradonačelnik… To je bilo negdi 2007. ili 2008. Narod se diga na noge jer je vidija scenarij filma, a to je bija film “Omen 666″, Demien, sotona mala i tako dalje, i tako dalje… Da najgore bude, treba je iz Dujmova groba (…) izać s crnon rukom, mali đava. I mi to čujemo, i ja govorin Biškupiću, a on onakav je, je li, veli šta ti je, triba para, šta Bobane zafrkaješ, triba para… Oni su to plaćali u suvom zlatu, Amerikanci…”, ispričao je Boban pred ministricom turizma i drugim okupljenima.

‘Oni su se pokupili i ošli ća, nisu snimali, nisu ništa’

Pa je ponosno nastavio: “Međutin, nismo se mogli nikako dogovoriti i ja napravin drugi scenarij. Nije me tija primiti i ja se diga u četiri ure i otiša gori u Zagreb i čekan ga u 7 ujutro ispred ureda, je l’, ne može me mimoići. Doša ja gori, a ode javljan ekipi da ću in poslati signal na mobitel kad san kod njega i da me oni kao zovu i kažu da je zapaljena Salona. To san ja inscenira.”

I na kraju zaključio: “Kažem ja: “Ministre zapalilo se izgleda sve…”. To sve ode bilo pod daskan. Kako bilo, on (Biškupić) je da nalog i oni su se pokupili i ošli ća, nisu snimali, nisu ništa. Eto…”

‘Smatram da sam ispravno postupio’

Boban je sve to potvrdio i Slobodnoj Dalmaciji.

“Iako sam to ispričao u šaljivom tonu, doista se radi o istinitom događaju. Naime, dok sam obnašao dužnost gradonačelnika grada Solina na području Manastirina, dijelu starokršćanske Salone, jednim od najvećih starokršćanskih groblja pod vedrim nebom, trebale su se snimati scene filma „Omen 666“. Jedna od scena je trebala biti gdje lik sotone izlazi iz groba sv. Dujma. Tu informaciju sam saznao od naših revoltiranih građana koji su u jednom trenutku pokušali zapaliti takvu scenografiju. Tada sam odlučio kao čelni čovjek grada Solina intervenirati kod tadašnjeg ministra kulture gospodina Bože Biškupića te izraziti svoje protivljenje i u konačnici spriječiti takav pokušaj oskrvnuća groba sv. Dujma, smatrajući da bi se takvim scenama zasigurno grubo povrijedili osjećaji svih vjernika. Bez obzira što snimanje takvih filmova donosi i znatnu financijsku korist, smatram da postoje neke stvari i situacije u životu koje se ne mogu mjeriti novcem. Smatram da sam ispravno postupio, te i dalje stojim pri tom stavu”, odgovorio je Boban Slobodnoj Dalamciji pisanim putem.