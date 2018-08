NEVJEROJATNO KADROVSKO RJEŠENJE: U vrh HDZ-a slavodobitno se vraća Kalmeta, čovjek krcat optužnicama. Što to govori o Plenkoviću?

Objavljeno je da kao kadrovsko pojačanje Gordan Jandroković, politički tajnik i jedan od najbližih suradnika Andreja Plenkovića, dobiva HDZ-ovog prvoborca krcatog optužnicama, Božidara Kalmetu za kojeg se prije nepunih godinu dana spekuliralo da ga Plenković želi maknuti

Na sjednici Predsjedništva HDZ-a na kojoj je ministar financija Zdravko Marić prezentirao poreznu reformu stranačkim drugovima, medijska su svjetla reflektora bila usmjerena prije svega na poreznu reformu i što će premijer objaviti o tome – a objavio je da nema još što objaviti, ali da će reforma biti super, posebno za one s najmanjim primanjima – te je posve nezasluženo ispod radara ostao fascinantan kadrovski manevar u vrhu HDZ-a.

Gordan Jandroković, politički tajnik dobio je, kaže se u izvještajima, pojačanje: generala Stjepana Adanića, Josipa Šarića i Božidara Kalmetu.

Pojačanja iz redova stare garde

Stjepan Adanić poznato je lice iz devedesetih – bio je gradonačelnik Varaždina, zatim pomoćnik ministra obrane, vojni savjetnik predsjednika dr. Franje Tuđmana, pri čemu se vrlo neslužbeno znalo govoriti da je u prvom dijelu karijere bilo dosta značajno to što je nećak Ankice Tuđman. Nakon vojne karijere zaposlio se u državnoj tvrtki, Janafu, na mjestu pomoćnika direktora.

Josip Šarić je gradonačelnik mjesta Otok kod Vinkovaca, a radio je i kao pomoćnik ministra u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, ali rado prešućuje u vrijeme kojeg ministra. Pa valja podsjetiti: u vrijeme ministra Petra Čobankovića, pravomoćno osuđenog u aferi Planinska, poznatog i po tome što je odslužio kaznu guleći krumpir.

A Božidar Kalmeta je Božidar Kalmeta. Točka na i u Jandrokovićevim „pojačanjima”. Dobro da kadrovski zahvat nije predstavljen kao – osvježenje. Jer sva tri nova pomagača nevjerojatno žilavog Gordana Jandrokovića dolaze iz redova stare garde. Sva tri imena zapravo govore da se nastavlja učvršćivanje stare garde, stare strukture HDZ-a, odnosno da Andrej Plenković nije ni na koji način proširio svoj krug bliskih povjerljivih suradnika, da nije unovačio nove kadrove kojima bi „mijenjao HDZ” da bi, kako je obećao u predizbornoj poruci – mijenjao Hrvatsku.

Kalmeta živnuo kad je smijenjen Stier

Božidar Kalmeta je živnuo već u trenutku kada se događalo izbacivanje Davora Ive Stiera. Uz Lovru Kuščevića upravo je on dobio dobili priliku objasniti novinarima zašto je Stierov nastup na Izvještajnom saboru HDZ-a bio nedopustiv, zašto je neizbježno da odlete Davor Ivo Stier i Miro Kovač sa svih stranačkih dužnosti.

“Ne može predsjednik igrati dinare, a politički tajnik baštone, a međunarodni tajnik igrati kope. To ne može biti tako”, rekao je Kalmeta vješto posegnuvši za narodnom, živopisnom retorikom, i tako potvrdio da je opet ušao u najuži krug stranačkih bojovnika, onih koji ideiraju kako to onda mogu “igrati” dobri HDZ-ovci, ali i sređuje stvari na terenu, provodi odluke iz središnjice.

Je li se to Kalmeta opet vratio u igru ili je zapravo cijelo vrijeme bio u igri, ali se samo malo maknuo u stranu?

U ožujku 2017. objavljene su, naime, cijele serije dramatičnih tekstova o Kalmetinom “umirovljenju”. Bilo je to uoči lokalnih izbora, spekuliralo se čak o tome hoće li možda HDZ izgubiti Zadar zbog povlačenja Božidara Kalmete. U insajderskim tekstovima njegovo povlačenje vezivalo uz podizanje optužnice protiv Tomislava Sauche; spekuliralo se da je Kalmeta postupio na tragu Sauchine odluke da napusti stranku kako ne bi štetio stranci na lokalnim izborima. Pisalo se iz dobro obaviještenih stranačkih izvora da upravo Andrej Plenković odbija “već mjesec dana” potvrditi Kalmetinu kandidaturu upravo zbog “brige” da bi se usred lokalnih izbora moglo nešto dogoditi i sa svim pravosudnim slučajevima u kojima je Kalmeta uhvaćen. Bilo je i onih koji su išli korak dalje i smatrali da je to baš pravi Plenkovićev potez jer je htio pokazati da “njegov” HDZ ne želi više ovisiti o dečkima s optužnicama.

Puno suđenja i istraga ja plećima

Kandidat HDZ-a koji se iznenada pojavio kao kandidat za gradonačelnika Zadra, Branko Dukić, poznati zadarski ginekolog, lokalno omiljen ali posve nepoznat široj javnosti, upravo je izgledao kao tipični plekovićevski kandidat: naoko moderan, ali nejasan u političkim porukama koje se tiču delikatnih tema. Svakako je bilo dobro to što se radilo o kandidatu koji nije bio opterećen sumnjama u upletenost u koruptivne operacije.

Kalmeta je pak poručivao, kroz neimenovane izvore, da je odluku donio sam, jer je on “mudar i odgovoran političar”, a službeno je govorio da se želi posvetiti obitelji i da se – sprema u mirovinu. Božidar Kalmeta tada je već imao dvije potvrđene optužnice, za aferu HAC-Remorker, te zbog čuvenog promotivnog filma “Prometna renesansa Hrvatske” – u okviru istrage u aferi Fimi medija otkriveno je da ga je on naručio, da je film skupo plaćen, a nikada prikazan. Suđenje za izvlačenje novca iz HAC-a još traje. Uskok tvrdi da je Kalmeta kao ministar prometa bio kreator umrežavanja odabranih osoba iz Hrvatskih cesta i Hrvatskih autocesta da bi se izvlačili novci. Ugrubo, sumnjiči ga se da je sa suradnicima podijelio preko 15 milijuna kuna i 850 tisuća eura iz javnih tvrtki za održavanje i izgradnju cesta.

Teško se probijati kroz sva suđenja i istrage u kojima se nailazi na Božidara Kalmetu. Još u prvoj fazi suđenja za Fimi mediju, primjerice, suradnica Mladena Barišića, ravnatelja Carinske uprave koji je vodio dio izvlačenja novaca za HDZ, navela je imena ministara koji su dolazili po novac, gotovinu. Između ostalih, spomenula je i Kalmetu. Bilo je i gotovo komičnih prepucavanja na suđenjima na kojima je on svjedočio. Kalmeta je, primjerice, objašnjavao kako se Sanader ljutio jer pojedini HDZ-ovci koji su postavljeni za predsjednike uprava nisu htjeli posve slušati stranačku direktivu oko ostalih kadroviranja. “Stranka bi ga postavila, a oni bi kadrovirali po svojoj volji. No, stranački život je drugačiji”, objašnjavao je Kalmeta i tako nehotice otkrio uobičajeni stranački model zbrinjavanja kadrova. I tako dalje…

Na obljetnicu HDZ-a doveo ‘udarača’ Suraća

To je taj Božidar Kalmeta koji će sada postati pomoćnik Gordana Jandrokovića. Zapravo, govori se da je on zapravo cijelo vrijeme i vodio HDZ u Zadru, neovisno o tome što je za gradonačelnika Zadra ponuđen, a onda i izabran kao HDZ-ov kandidat Branko Dukić. On, Dukić, je HDZ “za van”, a za unutra, za pravi HDZ, je ostao Božidar Kalmeta. Kao kad se za goste iznese bolji jedaći pribor i pritvore vrata kuhinje, u kojima ostaju zaprljani lonci i poklopci… On je uostalom i doveo na čuvenu HDZ-ovu utakmicu u povodu 29. obljetnice osnivanja HDZ-a u lipnju ove godine još jednog poznatog Zadranina, Jakova Suraća, bivšeg nogometaša koji je nedavno premlatio zadarskog novinara.

Tako da je i na fotografiji HDZ-ove reprezentacije, koja je snimljena tom prilikom, kao zanimljiva igra sudbine, uz mudro i uglađeno lice Andreja Plenkovića, malo dalje, u dresovima s natpisom HDZ-a, i Božidar Kalmeta, ali i Jakov Surać. Čovjek koji je bio na predizbornoj listi kontroverznog Rene Sinovčića, a potom je i premlatio novinara Hrvoja Bajla. Kako je svjedočio novinar Bajlo, Surać ga je i vrijeđao i prijetio da će mu odrubiti glavu ako nastavi pisati o „njegovim prijateljima Zdravku Livakoviću, Božidaru Kalmeti i HDZ-u”.

Dva lica HDZ-a, a jedno tijelo

To su ta dva lica HDZ-a. Dva lica a jedno tijelo.

Možda je doista u ožujku 2017. Andrej Plenković, tada još mnogo jači u unutarstranačkim odnosima, pokušavao izgurati taj stari HDZ, s optužnicama i hrpom mutnih poslova na plećima? Sigurno ne izgurati posve, ali barem pogurati na margine. Ako i jest pokušavao, ovaj novi slavodobitni povratak Božidara Kalmete u vrh HDZ-a, svjedoči o Plenkovićevoj slabosti, o tome da više ne može niti ne pokušava mijenjati HDZ.

Ako pak Plenković niti nije zaslužan za to „umirovljenje” uoči lokalnih izbora, ako se samo radilo o tome da se Kalmetu samo malo htjelo maknuti od reflektora, da bi mu se dalo da on i dalje radi sve što radi za stranku, onda je Plenković obmanuo značajan dio hrvatske javnosti, one kojima se on čini kao bolje lice HDZ-a.

Povratak Kalmete, ovako – u glavu, u vrh stranke, zapravo je samo još jedan čin razotkrivanja Andreja Plenkovića.

