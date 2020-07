‘NEVJEROJATNO JE ŠTO SMO DOŽIVJELI’: Jedan par ispričao kako su im odluke Stožera pokvarile planove: ‘Ne znam tko se tu igra…’

Uvođenje novih mjera remeti planove budućim mladencima

Malo je reći da smo bili šokirani i ni danas se ne možemo pomiriti s činjenicom da nam netko pet dana prije vjenčanja pokvari sve planove.

Rekao je to Vedran Barbarić koji je prije godinu i pol dana sa svojom zaručnicom Sanelom Beneš isplanirao svadbu koja se trebala održati u Iloku 25. srpnja. No sve se zakompliciralo nakon izbijanja pandemije koronavirusa i nakon što je Stožer Civilne zaštite RH na zahtjev Stožera CZ Vukovarsko-srijemske donio odluku da se u najistočnijoj županiji broj ljudi na svadbenim svečanostima sve do 4. kolovoza ograniči samo na članove uže obitelji, piše Jutarnji list.

A Sanela i Vedran planirali su ih imati 300. Zbog toga su krenuli u potragu za novim mjestom proslave svog vjenčanja, ali ne u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Veliki preokret

“Nazvali smo nekoliko sala u Virovitičko-podravskoj županiji, odakle ja dolazim, i na kraju dogovorili sve na imanju Višnjica kod Slatine, gdje su nam izašli u susret. No, nama je to stvorilo i dodatne troškove”, dodala je Sanela objašnjavajući kako su morali otkazati proslavu na imanju Principovac u Iloku gdje je i trebala biti proslava.

“Više nas boli i smeta to što smo imali stres i dramu, nego dodatni novčani izdatci, a imamo i odgovornost prema gostima, koji su uzeli godišnje odmore da bi bili s nama”, kazala je Sanela.

No, u srijedu je uslijedilo novo iznenađenje. Iz Principovca su im javili da im je lokalni Stožer dozvolio organiziranje svadbi za 150 gostiju.

Financijski gubici

“To je tek bilo nevjerojatno. Ne znam tko se tu igra i tko što radi, ali je očito da ima jako puno šuma u komunikaciji i odlukama”, slaže se par, koji je morao odbiti tu ponudu.

“Nevjerojatno da se odgovorni na ovakav način odnose prema ovako ozbiljnim situacijama. Stožer nije u obzir uzeo činjenicu da je to prekratak rok”, poručili su.

Zbog ovakve situacije u problemima su ne samo budući mladenci nego i organizatori svadbenih svečanosti i vlasnici dvorana. Puno je otkazivanja što je sasvim sigurno veliki financijski gubitak za sve.

