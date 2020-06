NEVJEROJATNO! Bager potjerao goste s plaže blizu Šibenika: ‘Uletjeti ovako među ljude i razbacivati šljunak nije pametno’

Kraj lipnja sa sobom je donio suživot bagera i onog malog broja turista koji je odlučio sada otići na ljetovanje

Pandemija koronavirusa nije zaustavila tešku mehanizaciju da se spusti na Jadran pa tako jedni razvaljuju škrape, drugi betoniraju more, a treći dohranjuju plaže. No, kako piše Morski.hr, tu su i oni koji pod krinkom nadohrane dodatno devastiraju plažu. Nije to neka novost jer takvi se prizori na nekim plažama u Lijepoj našoj svakodnevno vide i to već mjesecima. Kraj lipnja sa sobom je donio suživot bagera i onog malog broja turista koji je odlučio sada otići na ljetovanje.

Neugodnu scenu s bagerom na plaži doživio je Osječanin Jean Pierre Maričić koji je došao na ljetovanje s obitelji u mjesto Žaborić u Šibensko-kninskoj županiji. Inače, u Žaboriću je vikendicu kupio bivši ministar obrane Damir Krstičević, a nedavno su tamo mladići iz obijesti iščupali klupu te ju bacili u more. Sada na žaboričkoj plaži bageri tjeraju goste.

‘U turističkoj zajednici kažu da oni ne mogu ništa’

“Radovi na pripremi turističke sezone u punom su zamahu. Ako bude išlo po planu od početka rujna sve će biti spremno za prijem turista i spašavanje sezone”, napisao je Jean Pierre na Facebooku uz fotografiju bagera na plaži. Za Morski.hr Osječanin je komentirao da mu je prva reakcija na građevinski radni stroj na plaži bila šok.

“Otišao sam po mobitel i snimio, nazvao turističku zajednicu, gdje su mi rekli da oni ne mogu ništa, a nisam imao koga drugog zvati jer je bio petak popodne. Bilo je desetak ljudi na plaži i svi su otišli, a ni ja više nisam vidio smisao ostanka u Žaboriću. Danas sam stigao kući, a inače volim Žaborić i odlično je tamo, čak podržavam da je potrebno ponekad napraviti i popraviti neke stvari, ali ovako uletiti među ljude i početi ravnati i razbacivati šljunak, nije baš nešto pametno”, rekao je Jean Pierre Maričić iz Osijeka za Morski.hr.

