HOĆEMO IM PODIJELITI OTKAZE? / Nevjerojatni prizori iz Hrvatskog sabora: Fino su si spojili slobodan vikend, a i tjedan. Pa kome se ne bi prispavalo?

U 9.30 je krenuo nastavak 12. sjednice Hrvatskoga sabora. Zastupnici će glasovati o rebalansu državnog proračuna za ovu godinu kojim se ukupni prihodi povećavaju za 758,2 milijuna kuna - na 171,8 milijardi kuna, dok rashodi ostaju na 184,7 milijardi kuna. Vladini predstavnici su odbili i sve amandmane koje je oporba podnijela na rebalans proračuna za ovu godinu, među kojima i one Mostovih Mire Bulja i Nikole Grmoje o vaučerima za električnu energiju i o naknadama za ljude na Banovini koji žive u kontejnerima. Nakon glasovanja zastupnici odlaze na jednotjednu stanku, a u saborske klupe vraćaju se u utorak, 15. studenoga, s obzirom na to da je u petak Dan sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje. Nova sjednica trajat će do zimske stanke 15. prosinca.