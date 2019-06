NEVJEROJATAN SLUČAJ RIJEČANINA: ‘Radio sam do 67. i predao zahtjev. Bilo je to prije 14 mjeseci, a mirovine još nema’

Riječanin Adam Dragosavljević (68) uspijeva preživjeti zahvaljujući ušteđevini i naknadi koju mu isplaćuje talijansko mirovinsko osiguranje: ‘Da nije toga ne znam kako bih preživio’

Česti su slučajevi da se na prvu mirovinu čeka i po nekoliko mjeseci, no ponekad se to čekanje rastegne i na više od godinu dana. To potvrđuje slučaj 68-godišnjeg Riječanina Adama Dragosavljevića, koji je predao zahtjev za isplatom mirovine u travnju prošle godine, ali mirovinu dobio – nije. U više navrata je zvao u HZMO, išao osobno i slao dopise, ali od njih nije dobio ni slova odgovora, piše Novi list.

Adamu je pomogla činjenica da je jedno vrijeme radio u Italiji, pa mu tamošnji mirovinski fond isplaćuje naknadu dok ne primi rješenje o mirovini. Kod nas to nije praksa. Čak štoviše, unatoč kašnjenju s rješenjem o mirovini koje je odavno prešlo zakonsku granicu, HZMO mu nije izdao nikakvo privremeno rješenje, kojim bi Dragosavljević dobio predujam mirovine, iako je to mogao.

“Tako rade u Italiji. Obično isplaćuju takvu naknadu kraće vrijeme, ali sad, obzirom da znaju da kod nas to ide kilavo, rekli su mi da će je nastaviti isplaćivati, jer sam bez prihoda, pa ćemo poslije poravnati račun, a ja ću eventualni dug vratiti kroz nekakve rate”, objašnjava.

Radio 52 godine

“U brodogradilištu u Kraljevici stekao sam 38 godina radnog staža, a još više od desetljeća u talijanskom brodogradilištu. Prestao sam raditi lani krajem ožujka, a u roku od tjedan dana obavijestio sam o tome Mirovinski fond. Mislio sam da ću čekati na rješenje koji mjesec, ali ovo nisam očekivao. Osobno sam ih zvao telefonom, bio sam u Zagrebu da vidim što je s rješenjem, slao mejlove, ali nikakvog odgovora nisam dobio”, kaže Dragosavljević i dodaje: “Ne moram biti pravnik, ali znam da bi trebalo da mi napišu barem dvije-tri riječi objašnjenja zbog čega čekam toliko dugo”.

Talijanski poslodavac, kod kojeg je radio gotovo 14 godina, poslao je dokumentaciju mjesec dana nakon prekida radnog odnosa, što znači da HZMO 13 mjeseci ima na raspolaganju podatke o radnom stažu u Italiji. Dragosavljević je prije tri godine već “otišao u mirovinu”, odnosno, dobio je rješenje o mirovini i status umirovljenika, ali ga je zamrznuo kako bi još malo radio u Italiji. HZMO je tako već pregledao sve njegove dokumente i donio rješenje. Sada je samo trebalo odmrznuti mirovinu i pridodati joj staž iz Italije.

Osuđen na čekanje

“Imao sam nešto ušteđevine što se ovih mjeseci istopilo, a da nije toga i naknade iz Italije ne znam kako bih preživio. Možda bih i našao neki lakši posao kao umirovljenik, ali ne mogu jer nemam rješenje o mirovini. Status mi je nikakav, osuđen sam čekati”, kaže Dragosavljević i dodaje kako i drugi čekaju po godinu ili dvije, a da su neki vezama ranije došli do mirovine. “Da nisam ranije spremio neke novčane rezerve, sada bih bio na čudu. Ja se još držim, očekujem da ću tu mirovinu dobiti, zbog istupa možda budem čekao i duže, ali ne govorim sve ovo zbog sebe, već zbog drugih koji trpe i pate i kojima će se ovo tek događati”, poručuje Dragosavljević.

Otkrio je i kako je uopće izdržao u brodogradnji, koja je itekako teško zanimanje do 67. godine života, u vrijeme kada se Hrvatska treba pripremiti za referendum koji bi ukinuo tu dobnu granicu za umirovljenje.

“Zadnje godine nije mi bilo lako, zato sam i napustio posao prije nego što sam mislio. Radio sam i stručno i fizički zahtjevne poslove. Ovo stručno još je nekako i išlo, ali fizički nikako”, zaključuje Adam.

Mole za razumijevanje

Iz HZMO-a su se očitovali na ovaj slučaj, ali ne znaju gdje je i zbog čega došlo do zastoja. Ipak, iz odgovora se može iščitati kako mu raniju mirovinu nisu zamrznuli, ali je nisu niti isplatili. Osim toga, čini se kako njegov predmet nisu u ovih 14 mjeseci niti pogledali.

“Gospodin Adam Dragosavljević od 2013. godine korisnik je prijevremene starosne mirovine, čija je isplata zbog zaposlenja obustavljena u listopadu 2014. Od talijanskog nositelja mirovinskog osiguranja je pravovremeno zatražena obavijest nalazi li se gospodin Dragosavljević u obveznom mirovinskom osiguranju zbog zaposlenja u Republici Italiji, te je dobivena obavijest da se nalazio u osiguranju tijekom 2017., 2018. i 2019. godine. Iz tog razloga nije bilo moguće uspostaviti ponovnu isplatu mirovine Budući da su informacije koje navodite u upitu u raskoraku s informacijama i podacima s kojima raspolaže HZMO, po dobivanju Vašeg upita od talijanskog nositelja je zatražena hitna provjera dostavljenih informacija, no do ovog trenutka nije dobivena povratna informacija. Molimo gospodina Dragosavljevića za razumijevanje te ćemo žurno provjeriti relevantno stanje osiguranja u Republici Italiji i ukoliko se informacije koje navodite pokažu točnim u najhitnijem roku uspostaviti ponovnu isplatu mirovine”, kažu iz HZMO-a.