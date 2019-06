Na stranici eventa brzo se skupilo puno gnjevnih komentara, no administartori su ih sve redom obrisali i objavili “objašnjenje”

Zagreb 360 – observation deck and event venue, mjesto koje zasigurno poznaju svi koji žive u Zagrebu, objavio je kako u znak poštovanja prema ženama danas svakoj odrasloj ženi daruje besplatnu ulaznicu za vidikovac, uz uvjet da stigne u pratnji odrasle muške osobe. Brzo je to primijetila Facebook stranica Seksizam naš svagdašnji.

Tko je ovo pisao?!

Administratori stranice na Facebooku potrudili su se da u opširnijem opisu događaja napišu kako iznimno cijene i poštuju sve osobe ženskog spola, “nesebične majke, glasove razuma, društva i čovječanstva” te izraze želju da iste počaste besplatnom ulaznicom za vidikovac.

Žena ne može na vidikovac bez muškarca u pratnji?

A onda su sve zabrljali nevjerojatnim seksizmom. Naime, svaka žena dobit će besplatnu ulaznicu na vidikovac, ako dođe “u pratnji odrasle muške osobe”.

“Kako naše poštovanje prema Vama NE traje samo jedan dan u godini, SVAKA odrasla ženska osoba koja u pratnji odrasle muške osobe posjeti vidikovac Zagreb 360° na Dan žena u periodu od 18.00 do 22.00 sata, nakon obilaska vidikovca, na poklon će dobiti VIP karticu vidikovca Zagreb 360°, koja joj omogućava neograničeni broj besplatnih posjeta vidikovcu do 20. studenoga 2019., osim u vrijeme privatnih, poslovnih i protokolarnih događanja, kao i događanja s dodanom vrijednošću (koncerti, nastupi…). Ovime Vam želimo reći da Vas volimo i da nam je do Vas doista stalo! Radujemo se vidjeti Vas na vidikovcu – dakako u pratnji odrasle muške osobe koja će Vam i toga dana pokazati koliko ste joj važni!”, objavili su u opisu događaja, no taj dio teksta obrisali nakon što su počeli stizati bijesni komentari.

Obrisali komentare

Na stranici eventa brzo se skupilo puno gnjevnih komentara, no administartori su ih sve redom obrisali i objavili reakciju.

“Drage dame, zbog nekoliko negativnih komentara onih koji su naše riječi i namjeru potpuno pogrešno razumjeli, a kako bismo im omogućili duševni mir, odlučili smo iz današnje akcije ukloniti onaj dio koji se odnosi na poklon 1000 besplatnih VIP ulaznica. Istovremeno, primili smo i veliki broj poruka i telefonskih poziva potpore i hvala Vam svima koji ste, nakon čitanja negativnih komentara, osjetili potrebu tako postupiti.

Onima koje su te VIP ulaznice radovale, neka nam se slobodno jave u inbox i ispunit ćemo Vaša očekivanja. Doista nam je žao da smo plemenitom gestom prema ženama kod nekih ostavili negativan dojam jer nam to nije bila želja niti namjera. Trebalo je samo s razumijevanjem pročitati dio teksta koji se odnosi na VIP ulaznice i NE ograničava pravo svim osobama ženskog spola da večeras od 18.00 do 22.00 sata, bez ikakve obveze dolaska u pratnji bilo koga, BESPLATNO posjete vidikovac.”

Sve Vas volimo! <3″, objavili su.

