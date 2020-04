NEVJEROJATAN ISTUP DUBRAVKE ŠUICE: Voditelja prozvala zbog kritika koje joj je uputio gledatelj pa rekla; ‘Ja sam kuma vaše televizije’

“Evo kuham večeru pa čujem da se moje prezime nešto spominje u ovoj vašoj emisiji. Bilo je zanimljivo slušati vašega slušatelja, ali je još bilo zanimljivije slušati kako vi niste reagirali, dragi gospodine Pasko Tomaš”, rekla je Šuica

Potpredsjednica Europske komisije za demokraciju i demografiju Dubravka Šuica javila se u emisiju Dubrovačke televizije kako bi reagirala na izjave gledatelja koji je spomenuo njezinu imovinu.

“Mi imamo pojedince, ove političare, oni recimo za četiri do osam godina na vlasti opljačkaju sve gdje god nešto mogu i oni recimo za osam godina po 10-15 milijuna imaju… Evo, recimo, primjerice Šuica. O njoj su rekli, sedam milijuna eura ona ima vrijednost. Pa zamislite vi to. Ja ako imam auto da mi košta 100.000 kuna, godišnje moram 10 posto od toga najmanje imati troškova. To je benzin, na servis, ovo ono, a ona ima jahtu od 500.000 eura. Ona bi trebala 250.000 kuna mjesečno samo da bi održavala jahtu, plaćala usidrenje. Odakle njoj ti novci? Može ona govorito ovo, ono, ali to je sve tako kod nas u zemlji”, rekao je gledatelj.

Šuica je brzo reagirala te se i izvršila pritisak na voditelja emisije Paska Tomaša.

Na Vijesti.hr objavljena je prepiska razgovora Šuice i voditelja Tomaša:

Šuica: Evo kuham večeru pa čujem da se moje prezime nešto spominje u ovoj vašoj emisiji. Bilo je zanimljivo slušati vašega slušatelja, ali je još bilo zanimljivije slušati kako vi niste reagirali, dragi gospodine Pasko Tomaš, kad gospodin iznosi objede, neistine, dezinformacije. Podig’o je s pet na sedam milijuna eura. Zaista nevjerojtno kako se neki ljudi tako bave takvim dezinformacijama i kako zapravo ga vi niste opomenuli. U ovoj državi postoji institucija ove države, ovo je jedna ozbiljna, suverena, hrvatska, europska država i čudi me da niste reagirali na takav jedan direktni napad i objedu, opsjednutost zapravo, jako mi je žao.

Ja znam da ste vi vrstan novinar, da je vaša emisija jako gledana, ja sam je čula iz kuhinje, ali zaista sam se iznenadila da niste imali nekakvu reakciju i stoga evo moja, moja želja bi bila da na neki način ipak onemogućite da se na taj način govori o bilo kojem pojedincu, bilo kojem Hrvatu, Hrvatici ili građaninu ove države i zaista mi je žao ako se na taj način želi steći popularnost. Vi ste popularni, vi ste vrlo popularan novinar, vrlo popularna emisija. Ja sam kuma vaše Dubrovačke televizije i jako sam sretna što sam u ono vrijeme mogla to biti. Međutim, zaista mi je žao da dopuštate da se građani nabacuju smećem, muljem, blatom, na moju malenkost.

Tomaš: Možete mi ,gospođo Šuica, nisam vas hito prekinuti kao što nisam prekinuo ni gospodina: možete li vi sada onda reći što je istina? Da demantirate točno čovjeka.

Šuica (kroz smijeh): U ovoj državi postoje institucije dražave, postoje, i one su te koje znaju. Dakle, jako je interesantno da, da se uopće bavite time.

Tomaš: Kako mislite? Evo gospodin je nazvao i rekao da ga to smeta u društvu i on ima pravo na svoje mišljenje. Vi ste rekli da to nisu točne informacije. Možete li nam reći što je točno? Dakle, vrlo jednostavno.

Šuica: Slušajte, meni je, možda da vam donesem preslik mog bankovnog računa.

Tomaš: Ne, ni slučajno.

Šuica: Hvala vam lijepo, hvala vam lijepo gospon Pasko, ne bih željela ulaziti u nikakvu debatu, ja samo na neki način komuniciram s vama htijući vam ukazati na neprofesionalnsot u odnosu na slušatelja koji naravno ima pravo na svoje stajalište, ali i ja imam pravo na svoju obranu i imam pravo vas upozoriti da to nije bilo korektno.

Tomaš: I zato vas pozivam, recite nam. Možete li nam kazati? Evo, svi gledaju….

Šuica: To ćemo, to ćemo, to ćemo gospon Pasko vrlo rado u jednom intervjuu.

Tomaš (kroz smijeh): Dobro, hvala vam velika, hvala vam velika što ste nas zvali. Moram priznati da sam iznenađen s vašim pozivom. Još više mi je drago što evo i Europska komisija, odnos vi kao potpredsjednica gledate našu emisiju. Često gledatelji kažu, pa čak i na “Fejsu” su i danas komentirali: “To nitko ne zna, to nitko ne sluša”, ovo je dokaz da “Glas naroda” daleko doprije. Što se tiče mišljenja i evo vašeg izlaganja, pustio sam vas, dao sam vam i priliku, što mislim da je i profesionalno, da vi obranite sebe. Mislim, kao što sam rekao i puno prije nego što ste vi nazvali, ja nisam ničiji branitelj, niti mislim nekoga braniti. Dopuštam svakom građaninu i svakom gledatelju da kaže svoje mišljenje. Također dopuštam i svakome tko misli da to nije točno, i vi znate, rekli ste da znate i kažete da to nisu istine, da to nisu točni podaci. Ja vam osobno kao čovjek vjerujem i mogu vjerovat, ali pozvao sam vam da vi to opovrgnete, vi ste tu priliku izbjegli. Vjerujem da ćemo na neki, drugim putem, kao što ste rekli intervju, ja ću vas rado ugostiti bilo kad da jednostavno rješimo te neke stvari koje su neriješene.

Porijeklo imovine Dubravke Šuice česta je tema

O porijeklu imovine Dubravke Šuice govorilo se i prije, ponajviše kada je izabrana na funkciju potpredsjednice Europske komisije za demokraciju i demografiju. No ovdje je ipak veći problem reakcija same Šuice te javni pritisak na medije.

Na kraju emisije, Tomaš je poslao poruku svim političarima: “Evo pred kraj, dragi gledatelji, ne znam što reći osim hvala svima. Svim pozivateljima što su sudjelovali, od srca, hvala svima vama što nas gledate, hvala vam što izazivamo pozornost i jedna stvar želim da se zna, a to je nevezano za ovu emisiju: Večeras, nevezano za sve sudionike ove emisije, nikad nisam niti ću ikad dozvoliti, dokle god se budem bavio ovim poslom, da itko, a ponajmanje političari, utječu na moj rad ili da me uče ovom poslu. Ovo je Glas naroda, a ja sam Pasko Tomaš i odgovaram za ono šta radim. Hvala vam velika na poziu i ostanite uz dubrovačku televiziju”.