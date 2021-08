Trojica hrvatskih vatrogasaca iz Slavonije, koji se nalaze na ispomoći u Dalmaciji, u ponedjeljak navečer u jednoj pizzeriji u Trogiru doživjeli su poprilično neugodno iskustvo, odnosno kako oni kažu „dno dna hrvatskog turizma“, piše Jutarnji list.

Naime, njih su trojica nakon napornih dana koje su proveli na terenu gaseći vatru koja već danima hara Jadranom izašli malo u grad prošetati, a nakon nekog vremena su ogladnili pa su odlučili pojesti pizzu.

"Naručili smo dvije skuplje pizze po cijeni od 72 kune. Druga dvojica kolega su, naime, nešto ranije pojeli po kebab, pa su sada htjeli podijeliti jednu pizzu. Konobar je primio narudžbu, a kada nas je pitao što ćemo popiti rekli smo da nećemo ništa, jer imamo kod sebe vode, a drugo ništa ne smijemo jer smo na dužnosti. Na to nam je rekao da onda pizzu možemo dobiti samo za ponijeti, jer se za stolom ne može jesti ako se ne naruči i piće“, prepričava jedan vatrogasac.

Tražili ih da se premjeste

Iako im je to malo zasmetalo, nisu pravili problem nego su rekli da im donese pizze. Konobar im je kazao da mora odmah naplatiti, pa su i na to pristali.

"Međutim, nakon minutu opet dolazi do nas i govori nam da pizze ne možemo čekati sjedeći za stolom, iako je u lokalu još 4-5 praznih stolova, nego da se moramo premjestiti u neki ćošak za šank“, prepričava nadalje vatrogasac.

"Nisam to više htio trpjeti. Puk'o mi je film i rekao sam mu da nam vrati novac, jer da nećemo ovo trpjeti, na što je on odgovorio kako samo provodi politiku kuće. Odgovorio sam mu da me to apsolutno ne zanima, a onda je bio problem da nam ne može vratiti novac, jer je račun plaćen karticom. Tu je sada već počela malo glasnija rasprava, koju je gledalo 30-ak gostiju. Tada sam im rekao i da mi je stvarno muka od ovakvog ponašanja i odnosa prema gostima, jer smo bili u civilnoj odjeći, a onda sam još dodao i da smo vatrogasci te da smo pet dana uzastopno bili na požarištima gaseći vatru“, ispričao je razočaran u takav odnos prema gostima.

Nakon toga, kaže, pojavio se netko tko je vjerojatno poslovođa te je ponudio da ih počasti pizzama, što su oni odbili. Na kraju im je vraćen novac, a oni su se pokupili iz pizzerije.

Zaboravili kako im je bilo prošle godine

Kaže i kako već godinama s obitelji ljetuje na Jadranu te da jako dobro zna kako je bilo prošle godine kada su im domaći turisti, koliko-toliko spašavali sezonu.

"Užasno mi je sada, kada je more puno stranaca, doživjeti da se netko ovako odnosi prema gostima, bez obzira jesu li strani ili domaći. Vidim da su naši turistički djelatnici vrlo brzo zaboravili kako im je bilo prošle godine kada su molili Boga da im bilo tko uđe u lokal. Baš smo svi razočarani“, kaže razočarani vatrogasac.