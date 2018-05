NEVIĐENO SUROVA ODLUKA HZZO-a: ‘To je za nas smrtna osuda! Ideja je suluda, to je okrutno’

‘To je za nas smrtna osuda jer ako mi nije dobro, ne mogu putovati u Rijeku ili Zagreb. To je okrutno.’

Nakon što je HZZO donio odluku o tome da se novi onkološki lijekovi mogu primjenjivati samo u kliničkim centrima, što znači da mnogi pacijenti moraju na liječenje putovati u veće bolnice koje su im često daleko, bolesnici, ali i struka su zgroženi.

‘Ako mi nije dobro, ne mogu putovati, to je okrutno’

Radi se o lijekovima s oznakon KL, što znači da se smije davati samo u klinikama. Struka smatra da bi takvo što imalo smisla samo kod rijetkih bolesti od kojih boluje iznimno mali dio pacijenata, a ne u slučaju oboljelih od raka, kojih je puno, dok su klinike već pretrpane. Zbog takve situacije brojni pacijenti s malignim bolestima odustaju od liječenja. ‘To je za nas smrtna osuda jer ako mi nije dobro, ne mogu putovati u Rijeku ili Zagreb. To je okrutno’, ispričala je za Večernji list Jelka Škalec iz Šijane. Mnogi pacijenti ističu kako je ova odluka uništenje dobro uhodanog sustava. Primjerice, bolesnici će iz Pule tako morati putovati u Rijeku na onkologiju, a sa stručnjacima u Puli bili su zadovoljni.

‘Ideja je suluda, što tu može biti korisno?’

80-postotni invalid i onkološki pacijent Zdenko Petrović u Puli se liječi već dvije i pol godine. Tamo je putovao iz Medulina, no putovanje do Rijeke bilo bi za njega previše iscrpljujuće.

‘Ovako iscrpljeni bolešću i kemoterapijom trebali bismo putovati satima i snalaziti se na nekom novom odjelu, a ako netko ima pratitelja jer je preslab da ide sam, taj bi pratitelj izgubio cijeli dan. Ne vidim razlog za to! Zar se HZZO-u taj trošak isplati? Ili nam misli i to uvaliti? Ideja je suluda, što u tome može biti korisno? Ako sumnjaju u dijagnoze, nalaz se lako može prekontrolirati, ali nisu valjda tamo toliko educiraniji od naših liječnika?! To je maltretiranje i liječnika i nas pacijenata, kojima su većinom dani odbrojeni, mi smo toga svjesni’, rekao je Petrović za Večernji list. S njim se slažu i drugi pacijenti, a mnogi kažu da bi od terapije odustali jer dugo putovanje ne mogu podnijeti u svom stanju.

‘To nije etično’

Nezadovoljni su i liječnici koji ističu da su upravo manje bolnice uspješnije u provođenju kliničkih ispitivanja, pa im nema smisla da se novi lijekovi tamo više ne smiju davati pacijentima. Većina liječnika smatra da se liječenje metastatskih bolesti, da bi imalo smisla, mora provoditi u mjestu stanovanja pacijenata, kako im ne bi dodatno narušilo kvalitetu života. ‘Glavni razlog za centralizaciju i ograničenje potrošnje novih lijekova su uštede, ali to nije etično. Tko je bliže, doći će do lijeka’, kaže voditelj Odjela za hematologiju, onkologiju i kliničku imunologiju Opće bolnice Varaždin, dr. Željko Vojnović.