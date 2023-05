Na hrvatskom tržištu već je duže prisutna gotovo kronična nestašica antibiotika, pogotovo penicilina. Farmaceutska tvrtka Belupo prijavila je da je ovaj mjesec posebno izražena nestašica čak tri lijeka koji sadrže istu djelatnu tvar- penicilin. U kratkom vremenu to se dosad nikada nije dogodilo, piše Danica.

Prijavljena je nestašica lijeka Silapen K 250 mg/5 ml, prašak za oralnu otopinu s djelatnom tvar fenoksimetilpenicilinkalij, a to je objavljeno ovaj tjedan. Nestašica je zbog problema s proizvodnjom, a lijek će biti dostupan na tržištu tek nakon 4. rujna.

Nestašica lijeka zbog problema s proizvodnjom

Lijek Silapen K oralna otopina sadrži antibiotik fenoksimetilpenicilin koji se primjenjuje u liječenju blagih do umjereno teških infekcija uzrokovanih osjetljivim uzročnicima.

Na domaćem tržištu došlo je do nestašice Belupova lijeka Klavobel BID 875 mg/125 mg, filmom obložene tablete, s djelatnom tvari amoksicilin trihidrat kalijev klavulanat. Lijek neće biti dostupan do 26. lipnja, a razlozi su povezani s proizvodnjom.

Amoksicilin je također antibiotik koji pripada skupini penicilina.

Belupo je izvjestio kako je došlo do nestašice poznatog lijeka Amoksicilin 1000 mg, tablete za oralnu suspenziju, amoksicilin trihidrat, a to su objavili ranije ovaj mjesec. Ovaj lijek neće biti dostupan do 1. srpnja ove godine, a nestašica je također zbog problema u proizvodnji.

Nedostaje i lijekova protiv gljivičnih infekcija, antimikotika. Tako lijeka Itrac 100 mg, tvrde kapsule, s tvari itrakonazol neće biti do ponedjeljka zbog problema u proizvodnji.

Lijek Itrac tvrde kapsule pripada skupini antimikotika, a koristi se u liječenju gljivičnih infekcija očiju, rodnice, usne šupljine, noktiju ili unutarnjih organa i kože.