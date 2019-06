NEUTJEŠNI OTAC DJEVOJČICE NA KOJU JE JUČER NALETIO KAMION: ‘Renata je bila moj život. Moja mezimica. A što ću sad?’

U tragičnoj nesreći na odmorištu kraj Novske jučer su poginule dvije 14-godišnjakinje, Renata Horvat i njena najbolja prijateljica Iva J.

“Dan prije odlaska na more Renata je bila jako uzbuđena. Sama je spremala svoje stvari. Ma, pet puta je spakirala kofer pa ga raspakirala jer nije znala što sve da nosi. Na kraju ju je Iva zezala da je spakirala stvari za mjesec dana”, ispričala je za 24sata kroz suze Renatina mama Zorica Horvat.

Djevojčice su se neopisivo veselile ovoj trodnevnoj ekskurziji. “Ujutro u pola 7 po nju je došla Ivina mama Ivana. Pozdravile smo se, izgrlile. Nisam ni slutila da je to zadnji puta da grlim i vidim svoje dijete”, u suzama govori Renatina mama Zorica.

Nerazdvojne prijateljice

Ona i Iva nikada se nisu razdvajale. “Išle su u isti razred, sjedile u istoj klupi čak i na odmor išle zajedno. Sada su, eto, i skončale”, u nevjerici govori gospođa Zorica.

Iako je isprva pokušavala nagovoriti Renatu da ne ide n aovaj izlet več da čuva novac za mali maturalac iduće godine, na kraju ju je ipak pustila.

Renatin otac također u nevjerici proživljava dan nakon smrti svoje mezimice.

“Sve mi se to čini kao neka zla sudbina. Da se baš njih dvije nađu odvojene od svoje grupe prijatelja u trenutku kada je naletio taj kamion. Djeca su nam rekla da su u prvim trenucima svi mislili da su njih dvije ostale u toaletu ili trgovini pa su ih otišli tražiti.

A one su tamo ležale mrtve. Strašno je bilo djeci vidjeti sve to, a strašno je i nama sada, ne znamo kako ćemo to prebroditi. Teško mi je to shvatiti. Stalno se pitam zašto baš one”, rekao je za 24 sata Renatin tata Andrija.

“Imao sam 50 godina kada mi se rodila Renata. Bio sam presretan. Moja mezimica. Njoj nisam mogao reći ‘ne’ nizašto. Dijete je bilo moj život. A što ću sad?!”, rekao je u suzama.

Agonija

Kad je čula za nesreću, ne znajući tko je u njoj stradao, gospođa Zorica pokušala je dobiti na telefon svoju Renatu, a potom i Ivu. “Nitko se nije javljao. Bila sam u panici. Otrčala sam u trgovinu gdje radi mama od jedne djevojčice iz razreda, ali ni ona nije znala. Zvala sam nekoliko puta i ravnatelja koji mi je na kraju rekao samo: “Nemamo još ništa potvrđeno, ali doći ću do vas”. Tada mi je bilo jasno. Onda mi se javila i Ivina mama koja mi je rekla da su ipak nastradale Renata i Iva”, kazala je.