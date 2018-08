NEUTJEŠNI BLIŽNJI VOZAČA KOJEG JE USMRTILA PIJANA PROČELNICA: ‘Igor je bio jedinstven, ovu prazninu ništa neće ispuniti’

Vozačici koja je skrivila nesreću sud je odredio istražni zatvor te je protiv nje otvorena istraga zbog izazivanja tragičnog sudara u pijanom stanju

Prijatelji Igora Soldatića, koji je poginuo u sudaru na Istarskom ipsilonu što ga je izazvala riječka pročelnica za sport Vera Begić Blečić sa suzama govore o tragediji koja se dogodila, ali i zamjeraju pravosuđu što nije strože sankcioniralo bivšu sportašicu koja je u posljednjih deset godina napravila 12 prometnih prekršaja. Većinom je prekoračila brzinu vožnje.

Igorov brat, Valdi Soldatić, tužan je i ozlojeđen što je zbog nepromišljenosti vozačice koja je za volan sjela pod utjecajem alkohola stradao čovjek, ni kriv ni dužan. Zbog njezine nepromišljenosti uništene su, kaže Vladi, mnoge obitelji.

“Da je ranije izvukla pouku do ovog ne bi došlo”

“Nikada više u našoj obitelji neće biti kao što je bilo do sada. Mislim na Igorov prerani odlazak, bit će uvijek s nama. Nedostajat će nam svima. Odrasli smo zajedno. Voljeli smo se, a sad ga više nema. Žalosno”, rekao je Valdi Soldatić za Novi list. Pita se zašto tu vozačicu koja je već skrivila prometnu nezgodu pod utjecajem alkohola nitko nije zaustavio. “Zašto za to nije odgovarala? Da je bila kažnjena možda bi izvukla pouku i do svega ovoga nebi bilo došlo. Tko zna”, dodaje ogorčeni brat poginulog Igora Soldatića.

ALKOHOLNA APOKALIPSA NA CESTAMA: Pijani vozači ubili preko 150 ljudi u samo dvije godine

“Igor je bio moj najbolji prijatelj, osoba kojoj sam mogao reći sve. Poznajemo se još iz djetinjstva”, ispričao je za 24sata Denis Jacin (43) iz Umaga. “On je iz mjesta Karojbe, a ja iz susjednog mjesta. Na kraju smo opet zajedno, s obiteljima, nastavili živjeti i družiti se u Umagu, u istoj zgradi. Bili smo povezani, zadovoljni svojim životima. Ja sam autolimar, a on lakirer, pa su nam se i poslovi poklapali”, nastavlja Jacin.

Igor je bio dobar i pošten, svima će nedostajati

“Ja imam curicu, a on sina Roka, koji je završio treći razred osnovne škole. Vidjeli smo se posljednji put ujutro tog kobnog dana. Stajali smo na parkiralištu. Mahnuo mi je i rekao da ide s obitelji na izlet, na more kraj Rovinja. Tad sam ga zadnji put vidio živog”, prisjeća se prijatelj poginulog Soldatića. Opisuje ga kao vedrog i pozitivnog čovjeka. Priznaje kako će mu biti teško ne sretati ga svaki dan na stupištu zgrade. Nedostajat će mu i njihovi telefonski razgovori.

RIJEČKA PROČELNICA ZA SPORT PIJANA SKRIVILA PROMETNU U KOJOJ JE POGINULA JEDNA OSOBA: Ovo joj nije prvi put

“Pa on nije imao čak ni kaznu za parkiranje, eto toliko je bio dobar i pošten”, plačući govori Igorov prijatelj Denis Jacin.

I susjedi o poginulom 41-godišnjaku također biraju samo najbolje riječi. “Jednom prilikom mi je crkao akumulator na autu i nisam mogla nigdje, a teško je bez auta. Ma odmah je došao i riješio problem. Pomagao je svima i bio predstavnik stanara u zgradi. Svi su ga voljeli, a on je volio pomagati svima nama. Takav je bio naš Igor, a njegov sinčić je obožavao trčkarati po zgradi i igrati nogomet ispred zgrade. Veselo dijete koje su otac i majka odlično odgojili. Uvijek je pozdravljao i pitao kako sam”, prisjetila se susjeda koja živi u stanu ispod Soldatićevih.

Žalosno je kako se ljudi ponašaju za volanom

“Tragedija ih je zavila u crno. Igoru sam za trideseti rođendan tortu ispekla i obećala da ću mu ispeći još torti u životu. Nažalost, nikad više”, rekla je za 24sata Soldatićeva susjeda Milka. “Igor je bio jedinstven, srdačan sa svima, susretljiv i omiljen zbog svoje vesele naravi i tog svog istarskog tvrdog dijalekta kojemu je učio i sina Roka. Svaki bi me put kao sin zagrlio kada bi se sreli”, dodaje gospođa Milka.

“Ljudi su ga voljeli i jako cijenili, kao osobu i kao majstora. Rado su se družili s njime, a sada će njegovim odlaskom u našim srcima i našoj zajednici zauvijek ostati jedna velika praznina koju nitko neće moći popuniti”, rekao je Igorov prijatelj Alen Rosić za Novi list. Žalosno je, dodaje, kako se ljudi ponašaju za volanom i kolike smjelosti imaju kada u alkoholiziranom stanju kreću na put.

“Živim u središtu Karojbe, na glavnoj cesti i često svjedočim brzim vožnjama kroz mjesto. Strašno? Nažalost iz teških slučajeva, kao što je ova tragedija ne izvlače se pouke”, kaže Rosić.