NEUTJEŠNA DJEVOJKA OPRAŠTA SE OD MLADIĆA KOJI JE POGINUO KOD VRBOVCA: ‘Bebo, otišao si prerano. A vježbali smo za prvi ples…’

Prošle nedjelje navečer u Zvekovcu kod Vrbovca dogodila se teška prometna nesreća u kojoj su poginuli suvozači, 22-godišnji Hrvoje Mikešin i njegov 31-godišnji prijatelj, dok je 25-godišnjak koji je upravljao Golfom zagrebačkih registracijskih oznaka zadobio teške ozljede. Nesreći je kumovala neprilagođena brzina zbog čega je vozač Golfa izlaskom iz zavoja izgubio nadzor nad vozilom, sletio s kolnika u odvodni kanal, a potom udario u betonski most kolnog ulaza u dvorište.

Poginuli 22-godišnji Hrvoje bio je na godišnjem odmoru nakon kojeg se trebao vratiti u Irsku gdje je radio skupa sa svojim bratom.

‘Nećeš umrijeti dok živiš u srcu koje te vječno voli’

Osim neutješne mladićeve obitelji, za Hrvojem tuguje i njegova djevojka. Ona se od njega oprostila dvjema dirljivim porukama putem Facebooka. U jednoj je napisala: “A beba moja. Prije samo dva dana smo imali vježbe za naš prvi ples na svadbi. Otišao si mi prerano. Volim te anđele moj jedini. A vježbali smo za prvi ples…”

U drugoj objavi, neutješna je djevojka napisala: “Kada si ti zatvorio oči, zatvorio si i moje, zatvorio si osjećaj posebnosti koji sam osjetila samo s tobom, zatvorio si moj osmijeh od uha do uha koji je bio na mom licu svakim danom kad sam tvoja bila. Tvoja. Koliko lijepa riječ. Koliko sam ju rado nosila pokraj svoga imena. Rekao si: cijela vječnost nam ne bi bila dovoljna. Bome ne bi, ali isto tako ni ovo nije bilo dovoljno ljubavi. Ali vječno, vječno ću ljubiti tvoju sliku, sve dok ne dođem na mjesto gdje si ti, gdje ću ponovno, ali tada vječno ljubiti tebe. Ja znam da ćeš ti do tog dana biti kraj mene, da ćeš mi kao i do sada kada vidiš da više stvarno ne izdržavam bez tebe, doći u snove i poljubiti me i da će biti stvarno, sve dok ta stvarnost ne postane ponovno stvarna, bilo to prije ili poslije, bilo to uskoro ili kada ću imati bore i sijede koje si isto tako obećao ljubiti. Osjećaj s tobom nikada neću zaboraviti, možda ću jednom postati senilna i stara, ako tako odluči Bog, a onda obećajem ti zaboravit ću sve, ali tebe i taj osjećaj neću! To se ne zaboravlja pa makar sve u glavi prestalo funkcionirati, oko moje zeleno. A ako ne da, onda ću ti prije ponovno potrčati u zagrljaj. Ali znaj, ti nikada nećeš umrijeti dok živiš u srcu koje te vječno voli. A fališ u ovom nesavršenom svijetu da budeš jedini bijeg od bijedne realnosti.”

