NEUSTAVNA MJERA STOŽERA MOGLA BI NAS JAKO SKUPO KOŠTATI; Neki trgovci razmišljaju o tužbi: ‘Trebamo rješenja sada, a ne kad budemo mrtvi’

Nakon što je Ustavni sud jučer mjeru privremene zabrane rada nedjeljom Nacionalnog stožera civilne zaštite koja je bila na snazi oko mjesec dana tijekom epidemije koronavirusa u Hrvatskoj proglasio neustavnom, otvara se prostor tužbama prema državi. Ako bi presude išle u korist tužitelja, odštetu bi morala platiti država, odnosno porezni obveznici, što znači da bismo svi skupa mogli skupo platiti neustavnu odluku Stožera o zabrani rada nedjeljom, piše danas Index.

Denis Čupić, direktor Westgatea i predsjednik HUP-ove Koordinacije neprehrambene trgovine i trgovačkih centara, rekao je za Index da su oni od samog početka, čim je krenula ta priča o zabrani rada nedjeljom, upozoravali da je bilo kakva regulacija koja se odnosi na točno određene objekte zapravo diskriminatorna.

“Imate odluku da neki objekti neko vrijeme ne mogu raditi, a trebalo bi biti ili svi ili nitko, u protivnom se radi o protuustavnoj diskriminaciji. I kad je to krenulo, mi smo angažirali jedan veliki odvjetnički ured da nam izradi pravno mišljenje o toj tematici i jedan od njihovih argumenata bilo je upravo načelo razmjernosti, koje u svojoj odluci navodi i Ustavni sud. Na to smo upozoravali i vladu, dakle, da se nas takvom mjerom stavlja u nepovoljniji položaj i da bi to moglo imati ekonomske posljedice”, rekao je Čupić za Index.

Neki razmišljaju o tužbama

Dodao je kako zna da neki trgovački lanci razmišljaju o tužbi, ali naglašava da što se njih tiče, oni su uvijek više za razgovore. Kao predsjednik Koordinacije neprehrambene trgovine i trgovačkih centara HUP-a (Hrvatske udruge poslodavaca, op. a.) tvrdi da su pozivali vladu na razgovor oko pitanja rada nedjeljom. “Nažalost, tadašnji ministar gospodarstva nije se odazvao, a sada ćemo i novog ministra gospodarstva Tomislava Ćorića pozvati na razgovor.”

“Mi ćemo pratiti pravne reperkusije ove odluke Ustavnog suda, ali prije nego što krenemo govoriti o tužbama, moram napomenuti da nama rješenja trebaju sada, a ne za 4, 5 godina kad budemo mrtvi i kad budemo mogli tek posthumno dobiti nekakvu medalju. Takve tužbe uvijek traju. Vlada mora shvatiti da mora sjesti s nama za stol i početi razgovarati o mjerama”, upozorava Čupić podsjećajući da bi Hrvatsku mogla tužiti i osiguravajuća društva.

Čupić tvrdi da je odluka dokazala da se pravni sustav kod nas arbitrarno odnosi prema određenim djelatnostima. “Mi smo jedina zemlja na svijetu koja je uvela zabranu rada nedjeljom u ovim okolnostima, a takve odluke se u konačnici očituju i na investicijskom rejtingu zemlje.”

Jednostavnije poslovanje

Predsjednik Uprave Emmezete Slobodan Školnik za Index je rekao kako ne planiraju tužiti. “Nećemo ići ni na kakve tužbe. Taj novac neka ostane za daljnji razvoj, za pojednostavljenje poslovanja. Ako smo svi nešto iz toga naučili, bit ćemo zadovoljni”, jasan je Školnik, koji smatra da bilo kakva zabrana ili ograničavanje rada nedjeljom uopće ne bi trebala biti tema, piše Index.

