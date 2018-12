NEUOBIČAJENO TOPLO VRIJEME ZA POČETAK PROSINCA: Temperature će se penjati i do 18 °C, evo kada stiže zahladnjenje

Sudeći prema prognozama, neuobičajeno toplo će biti i narednih dana

Iznadprosječno toplo jutro za ovo doba godine obilježilo je početak novog tjedna u Hrvatskoj. Sudeći prema prognozama, neuobičajeno toplo će biti i narednih dana.

Tako će u istočnom dijelu zemlje danas prevladavati umjereno do pretežno oblačno, mjestimice uz malo kiše, uglavnom poslijepodne i navečer. Vjetar slab i umjeren jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od -1 do 3, a najviša dnevna od 8 do 11 °C.

U središnjoj Hrvatskoj bit će umjereno do pretežno oblačno, mjestimice uz malo kiše te još malo toplije. Vjetar slab i umjeren jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 1 do 4, a najviša dnevna od 9 do 12 °C.

Pretežno oblačno, mjestimice uz kišu te još toplije bit će u Gorskom kotaru. Vjetar umjeren jugozapadni, u višim predjelima s jakim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka od 3 do 6, a najviša dnevna većinom od 8 do 12 °C.

Temperature i do 16 °C

U Istri pretežno oblačno, mjestimice sa slabom kišom, uglavnom tijekom prijepodneva te ponovno u noći. Puhat će slab do umjeren zapadnjak i jugozapadnjak, a sredinom dana mjestimice slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 12 do 14 °C.

Umjereno do pretežno oblačno, mjestimice uz kišu, prognoza je za sjeverni Jadran. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i jugo, mjestimice s jakim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka između 7 i 11, a najviša dnevna od 10 do 15 °C.

U Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno, mjestimice uz kišu. Puhat će slabo i umjereno jugo, još prijepodne ponegdje i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka između 9 i 12, a najviša dnevna od 12 do 16 °C.

U noći na utorak i sutra prijepodne bit će promjenjivo i pretežno oblačno, ponegdje u unutrašnjosti s maglom. Mjestimice kiša, uglavnom na Jadranu i uz njega. Od sredine dana postupno razvedravanje sa zapada, a kiše još može biti uglavnom u Dalmaciji, Lici te na istoku zemlje.

Vjetar u noći ponegdje umjeren jugozapadni i južni, prema kraju dana sjeverni i sjeverozapadni.

Na Jadranu će slabo i umjereno jugo okrenuti na sjeverozapadnjak i buru koja će navečer jačati. Najniža jutarnja temperatura između 2 i 7, na Jadranu od 8 do 13 °C. Najviša dnevna između 8 i 13, na Jadranu od 13 do 18 °C.

Niže temperature u drugom dijelu tjedna

U srijedu će biti većinom sunčano, na kopnu ujutro i prijepodne ponegdje s maglom i niskim oblacima. U četvrtak i petak oblačnije, i dalje u unutrašnjosti s mjestimičnom maglom u prvome dijelu dana. Ponegdje malo kiše, uglavnom u četvrtak na Jadranu i u krajevima uz Jadran.

Vjetar u srijedu u noći i prijepodne povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a u petak će zapuhati jugozapadnjak. Na Jadranu u srijedu bura, umjerena i jaka, mjestimice moguće s olujnim udarima, potom u petak jugozapadnjak pa jugo.

Temperatura zraka malo će se sniziti, osobito u četvrtak.