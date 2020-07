NOVE NEUGODNOSTI HRVATA NA SLOVENSKOJ GRANICI: Zabranili ulazak ocu bolesnog djeteta, a nekima htjeli pisati i besmislene kazne

Neugodnu situaciju sa slovenskim graničnim policajcima prepričao nam je čitatelj koji je koji je ‘preko grane’ išao po suprugu, ali je na kraju ‘poljubio’ vrata jer ga Slovenci nisu pustili i to unatoč dokazu o tranzitu

Kada je Slovenija u pitanju, Hrvatska je smještena na žutu epidemiološku listu, što znači da osobe koje dolaze iz Hrvatske u Sloveniju moraju imati negativan test na koronavirus ne stariji od 48 sati. No, ne vrijedi isto i za putnike u tranzitu koji bi se trebali kratko zadržati kod “susjeda” jer, kako je propisano, njima nije potreban negativan test nego dokaz da su zaista putnici u tranzitu.

Takvi putnici Sloveniju moraju napustiti bez zaustavljanja u roku od 12 sati. Isto vrijedi i za osobe koje prelaze granicu iz obiteljskih razloga i vraćaju se u roku od 24 sata, stoji na stranicama Ministarstva vanjskih poslova RH. Osim toga, u Sloveniju, uz predočenje odgovarajućeg dokaza, mogu ući i osobe koje prelaze granicu zbog neodloživih osobnih razloga. Međutim, čini se da slovenska granična policija ne mari za to ulazi li netko u državu “na kratko” iz osobnih ili obiteljskih razloga.

Neugodnu situaciju sa slovenskim policajcima prepričao nam je čitatelj koji je išao po suprugu. Na kraju je “poljubio vrata” jer ga Slovenci nisu pustili.

Nisu ga pustili preko granice uz dokaz o tranzitu

Naš sugovornik govori da je prije nekoliko dana iz Čakovca krenuo automobilom po suprugu, koja inače radi u Austriji, na granični prijelaz Mursko Središće – Lendava. Kod sebe ja imao ispis suprugine željezničke karte do Graza, a iako je objasnio graničnoj policiji da će u Sloveniji biti do 40 minuta tranzitno, oni to nisu uzeli u obzir.

“Željeznička karta je kupljena preko interneta i na njoj su svi podaci o kupcu, relaciji, datumu i vremenu polaska u Graz. Objasnio sam policiji da ću u Sloveniji biti tranzitno i to na autocesti od Lendave do Maribora i da nemam namjeru zaustavljati se niti izlaziti iz automobila, nisu me pustili preko granice. Njihovo obrazloženje bilo je da moja žena iz Graza može doći i javnim prijevozom. Naravno, nisu rekli da taj njihov javni prijevoz ne vozi do Hrvatske nego samo spaja Austriju i Sloveniju. Zagreb je za njih u karanteni”, ispričao nam je.

Frustracija i bespomoćnost

Ukratko rečeno, smatra ogorčeni čovjek, “sve je prepušteno samovolji i procjeni nekog sitnog policajca koji za nas uvijek ima loš dan”.

“Na ulazu u Sloveniju iz pravca Austrije nema apsolutno nikakvih zaustavljanja i pregleda, a Austrija ima daleko više problema s koronavirusom od Hrvatske pa mi nije jasno zašto i mi ne ‘idemo đonom’ prema Slovencima. Zaista se osjećam frustrirano i bespomoćno”, komentira sugovornik.

‘Htjeli su mi napisati kaznu za telefoniranje dok sam čekao da mi vrate osobnu’

Osim neugodnog iznenađenja u vidu nepuštanja preko granice, naš sugovornik kaže da je doživio još jednu neugodnu situaciju sa slovenskim policajcima.

“Na granici su mi htjeli napisati kaznu za telefoniranje tijekom upravljanja vozilom jer sam tijekom čekanja da mi vrate osobnu kartu, zvao suprugu na telefon da joj javim da ne mogu do Graza. Zapravo sam samo sjedio za volanom pored naplatne kućice i čekao milost slovenskih policajaca. Ipak sam na kraju uspio objasniti da sam u šoku i neugodno iznenađen situacijom pa sam se uz nekoliko isprika uspio izvući od kazne”, kaže nam.

Granicu, nažalost, nije uspio prijeći pa se nada da će nadležni reagirati i “da će se Hrvate prestati šikanirati u Europskoj uniji kojoj su toliko težili”.

Slovenci nisu dali ulazak u zemlju ni ocu bolesnog djeteta

Otac iz Rijeke, čiji je maleni sin bolestan, također nije mogao ući u državu i odvesti svog mališana na zdravstvenu terapiju od tri tjedna u Sloveniji. Inače, dječak ima slovensko državljanstvo. Prema pisanju Novog lista, iz slovenskog veleposlanstva u Zagrebu poručuju da u njegovu slučaju, jer je hrvatski državljanin, neće priznati negativni PCR test na koronavirus nego može ući samo ako će biti u dvotjednoj samoizolaciji.

Riječanin je mališana skupa sa suprugom, također slovenskom državljankom, trebao odvesti na terapiju te prijaviti boravak tijekom liječenja. Da otac ima slovensko državljanstvo mogao bi bez problema ući u Sloveniju i to bez obaveznog testiranja i karantene. Njihova obitelj sada se nalazi na mukama.

Razlozi za ulazak u zemlju su zdravstveni i oca su trebali pustiti preko granice

Slovenska vlada je odlučila da su, osim onih koje smo na početku teksta nabrojili, zdravstveni razlozi izuzetak kada je u pitanju ulazak u Sloveniju.

Dakle, otac je sa sobom trebao ponijeti samo negativni test na koronavirus koji nije stariji od 36 sati. Iako nisu u pitanju razlozi zdravstvene prirode kada je otac u pitanju, njegovo dijete ide na terapiju i zahtijeva pratnju roditelja. Kako navodi Novi list, zato je teško shvatiti kojim se kriterijima vodilo slovensko veleposlanstvo.

Ako se uskoro stvari ne poprave, mogao bi nastati kaos koji ne bi bio od koristi niti slovenskoj niti hrvatskoj strani.