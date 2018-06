NETOVA NOVINARKA O MAMIĆEVOM SKRIVANJU U BiH: ‘Ugovor o izručenju između Hrvatske i BiH je zapravo licemjeran’

Naša novinarka Ana Raić Knežević gostovala je kod Zorana Šprajca, a tema je bila nepravomoćna presuda Zdravku Mamiću i društvu

Ugledna novinarka Net.hr-a Ana Raić Knežević, koja godinama prati kriminal u Dinamu i suđenje Zdravku Mamiću, gostovala je u srijedu kasno navečer u “RTL Direktu” kod Zorana Šprajca, a tema je bila nepravomoćna presuda Zdravku Mamiću na Županijskom sudu u Osijeku, zbog izvlačenja iz Dinama najmanje 116 milijuna kuna te nanošenje štete državnom proračunu od 12,2 milijuna kuna. S njim su osuđeni i brat Zoran, porezni obveznik Milan Pernar te izvršni predsjednik HNS-a Damir Vrbanović.

Nepravomoćna presuda Mamiću i društvu tema je dana u Hrvatskoj. Ana Raić Knežević objasnila je presudu riječima:

“Svaka presuda mora biti poruka široj javnosti i mislim da je to poanta u ovom slučaju. Što se tiče njegovog boravka u BiH, ja sam danas dosta velik dio dana provela analizirajući upravo taj ugovor o izručenju koji Hrvatska i BiH imaju još od 2012. godine i, zanimljivo, koliko je zapravo licemjeran. Ministri su tada najavljivali da se u potpisivanje tog ugovora ušlo zato da bi se upravo spriječilo ovakve situacije, da ljudi s dvojnim državljanstvom ne koriste priliku, pa se skrivaju malo u jednoj, malo u dugoj zemlji. Međutim, u tom ugovoru se navodi da može doći do izručenja u slučaju organiziranog kriminala, zločinačkog udruženja, korupcije i pranja novca”, kazala je Ana Raić Knežević i dodala:

“Ovo u ovom trenutku nije zločinačko udruženje. U drugoj optužnici protiv gospodina Mamića imamo to famozno udruživanje, prema tome vidjet ćemo što će se događati. Ta optužnica je trenutno na vrhovnom sudu, naravno da je u nju uloženo bezbroj prigovora, pa ćemo vidjeti Vrhovni sud uskoro kako će to riješiti. Što se tiče mogućih kazni Modriću i Lovrenu za davanje lažnog iskaza, u ovom trenutku to ne mogu reći, s obzirom da postupci još nisu došli do suda. Luka Modrić je tek optužen. Moramo vidjeti hoće li uopće postupak početi, pa ćemo onda razgovarati koliko bi mogao biti kažnjen. Dejan Lovren je još uvijek samo pod istragom, u tim nekim istražnim radnjama, izvidima koji traju. Dakle, ne bi se zaletala s procjenama niti sa ocjenama”, zaključila je Ana Raić Knežević.