Koliko primamljivo zvuči prosječna mjesečna neto plaća od 778.670 kuna, odnosno nešto malo više od 103.400 eura? Za to nije potrebno ići do Njemačke ili Skandinavije, već samo do Splita.

"Sve je moguće u ovoj državi, sve“, komentira Splićanin Nenad Gabrić, a njegova sugrađanka Ana dodaje: "Nešto mi je prijateljica pričala i stvarno nisam sigurna koja je to firma, ne mogu se sad sjetiti imena. Mene samo zanima zašto ja tamo ne radim."

Caka s prijavama

No, to je, kako doznaje RTL, prosječna plaća za 65 zaposlenika. Prema podacima FINA-e, riječ je o tvrtki Golar Viking Management. Ona upravlja LNG terminalom na Krku. Većina njenih zaposlenika su pomorci.

"To dvoje koji rade u uredu su prijavljeni prema Zakonu o radu, tih 63 koji rade na brodu rade prema Pomorskom zakonu. I onda se to kao takvo nije moglo prijaviti prema Fini pa je na ukupni iznos koji se odnosi na plaće svih uposlenika su prijavljena samo dva čovjeka. Ali to nije istina, znači prava istina je ako ćemo u prosjeku plaća ispadne oko 24.000 kuna”, objasnio je Igor Mihovilović iz Golar Viking Managementa.

Stranci bolje plaćaju

Bez obzira na to bila plaća 100.000 eura ili 24.000 kuna, ekonomski analitičari uvjeravaju da zaposlenici stranih kompanija koje posluju u hrvatskoj imaju bolja primanja od onih koji rade za domaće poslodavce.

"Radi se u pravilu o stranim firmama koje su neka vrsta monopola. Konkretno u ovom slučaju radi se o monopolu upravljanja LNG–jem. Sve mi to uredno plaćamo, a u svemu je dobro što oni prikazuju da isplaćuju tolike plaće, pa onda plate i sve poreze i doprinose koje treba iskazati“, poručio je ekonomski stručnjak Željko Garača.