NEKI SE RADUJU, A DRUGI BAŠ I NE…: STIŽE NAM SNIJEG! ‘Padat će u mnogim krajevima, do večeri ga može biti i više od 20 cm’

Premda su zimske službe spremne, ne morate li, na put najbolje ne krećite, posebice ne kroz gorsku Hrvatsku, navodi Vakula

Sutra stiže velika promjena vremena, a za dio Hrvatske na snazi je i narančasti Meteoalarm. Već današnje jutro bilo je hladnije, pa je primjerice u Bednji u Zagorju izmjereno minus 6 stupnjeva, dok su samo 4 pozitivna stupnja izmjerena u Rijeci, javlja RTL.

U ponedjeljak će biti oblačno i kišovito, osobito na Jadranu i vjetrovito, većinom uz jugo, a navečer na sjevernom dijelu i buru! U mnogim će krajevima poslijepodne padati i snijeg, ponajviše u gorju, gdje ga do večeri mjestimice može pasti i više od 20 cm. Premda su zimske službe spremne, ne morate li, na put najbolje ne krećite, posebice ne kroz gorsku Hrvatsku, navodi meteorolog HRT-a Zoran Vakula.

Osjetno zahladnjenje, kiša će se pretvoriti u susnježicu i snijeg

“U ponedjeljak će na istoku Hrvatske biti većinom oblačno s kišom, a od sredine dana u zapadnoj Slavoniji mjestimice susnježicom i sijegom. Zapuhat će umjeren sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 1 do 3 °C, najviša dnevna između 6 i 8 °C, poslijepodne u osjetnom padu. U središnjoj Hrvatskoj oblačno, u početku s kišom, a sredinom dana, uz osjetan pad temperature zraka, kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg. Ponegdje može biti i obilnije oborine. Temperatura malo niža nego na istoku. Na sjevernom Jadranu i u gorju oblačno s kišom, a u gorju uz pad temperature zraka i snijegom, ponegdje moguće i višim od 20 centimetara. Na sjevernom Jadranu može biti i obilnijih pljuskova s grmljavinom. Puhat će umjereno i jako jugo, koje će potkraj dana okrenuti na buru. U Dalmaciji promjenljivo oblačno, povremeno s kišom, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom. Puhat će umjereno i jako jugo, prema otvorenom moru i olujno, pri čemu će more biti umjereno valovito i valovito. Jutarnja temperatura od 4 do 6 °C, uz obalu između 11 i 13 °C, a najviša dnevna uglavnom od 15 do 18 °C, u unutrašnjosti malo niža. Podjednaka će temperatura zraka biti i na jugu Hrvatske, uz promjenljivo vrijeme s kišom, pa i pljuskovima s grmljavinom. Puhat će umjereno i jako jugo”, navodi za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz Sektora za vremenske i pomorske analize i prognoze DHMZ-a.

U utorak se temperature spuštaju i do -10°C

Vakula napominje kako se u utorak očekuje hladnije vrijeme, uz barem djelomično razvedravanje, te i dalje često jaku, gdjegod i olujnu buru.

“Sredinom tjedna uglavnom još hladnije, posebice na kopnu, gdje će jutarnja temperatura u mnogim mjestima biti oko -5 °C, a u gorju ponegdje vjerojatno i oko -10 °C. Magla će u nizinama kopnene Hrvatske biti česta, mjestimice i dugotrajna, dok će sunčano prevladavati u gorju i na Jadranu, gdje će bura oslabjeti, pa će u četvrtak poslijepodnevna temperatura biti u porastu”, navodi Vakula.

Od petka toplije

Od petka, dodaje, ponovno diljem Hrvatske oblačnije, ali i toplije, uz jugo i jugozapadnjak, te uz povremenu kišu uglavnom na Jadranu i područjima uz njega.

Sa zahlađenjem, u nizinama se očekuje susnježica, a u gorju snijeg. Zbog vjetra, obilnih oborina i snijega izdana su i upozorenja. U Gorskom kotaru, stanovnici su već odavno spremni.

“Spremni smo za snijeg i treba ga samo iskoristiti. Bit će posla, trebat će lopate, ali to je sve spremno već”, rekao je za RTL Danas Valentin iz Delnica.

Zimska je služba u drugom stupnju pripravnosti

U razgovoru sa voditeljem Tehničke jedinice Delnice HAC saznajemo kako izgleda drugi stupanj pripravnosti.

“Kada nastupi drugi stupanj pripravnosti znači da je temperatura došla do 0 stupnjeva, ispod 0 stupnjeva i onda smo mi u pripravnosti da posipamo kolnik i da radimo sve preventivne radnje koje su potrebne za zimsku službu”, rekao je za RTL Danas voditelj Valentin Crljenko i dodaje:

“S obzirom da sutra očekujemo promjenu vremena iz kiše u snijeg, trenutno radimo da razrahlimo sol kako bi bila sipkija za naše sipače”, kazao je Crljenko.

Na pitanje imaju li dovoljno osoblja, vozila i opreme, voditelj jedinice odgovara potvrdno.

“U svakom slučaju imamo dovoljno kapaciteta i dovoljno posipala – kako za sad, tako i za cijeli predstojeći period zimske službe”, rekao je Crljenko i poručio vozačima da prilagode vožnju uvjetima na cesti te da koriste zimsku opremu, posebice u gorskim predjelima.