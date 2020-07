NETKO OSTAJE BEZ FOTELJE, A DRUGIMA VIŠE POSLA: Kako će izgledati Vlada s manje ministarstava? Jedno bi moglo ići manjincima

Izvori bliski Banskim dvorima kažu da, kada je riječ o ostalim resorima, niti jedan nije pošteđen potencijalnog spajanja ili prekrajanja

Smanjenje broja ministarstava još uvijek je vruća tema kada su postizborna pitanja u igri, a premijer Andrej Plenković još uvijek ne izlazi s točnom brojkom. Brojka 15 jest ona o kojoj se priča. Razgovori o sastavljanju buduće Vlade još traju, a danas će se održati i sastanak s manjinama među kojima se možda krije jedan član Vlade. Izvori Večernjeg lista navode da će to biti ili ministar bez portfelja ili s jako tankim buždetom.

Ipak, za sada je sigurno da će na čelu financija države ostati Zdravko Marić dok će glavni za zdravstvo u zemlji i dalje biti Vili Beroš. Isto tako, sigurno je da će Davor Božinović i dalje biti ministar unutarnjih poslova dok bi Oleg Butković trebao ostati šef resora mora, prometa i infrastrukture.

Tko će ostati bez ministarstva, a tko će dobiti više posla?

Prije sastanka užeg kabineta Vlade, Butković je nogometnim rječnikom komentirao da će predsjednik Vlade odlučiti tko će ostati, a tko ide jer “on je izbornik”. Na novinarsko pitanje je li njegov resor jedan od onih koji će se spojiti odgovorio je začuđeno: “A sa čim kad je preveliko, mi smo već spojeni”. Kako navodi Večernji list, ono što još uvijek nije spojeno, ali će vrlo vjerojatno biti jest resor državne imovine i energetike. To bi se naime trebalo pripojiti ministarstvu gospodarstva na čelu s ministrom Tomislavom Ćorićem.

“Spominju se različite opcije spajanja i pripajanja, mi smo najavili rezanje broja ministarstava i to ćemo provesti, a ono što je bitno u svim tim smanjenjima broja jest da funkcionalnost bude jednaka ili veća”, komentirao je jučer Josip Aladrović, još uvijek ministar rada i mirovinskog sustava čije bi se ministarstvo trebalo pripojiti ministarstvu socijalne politike. Večernji list doznaje da je Aladrović jedan od ministara koji bi trebali preuzeti veći opseg posla. Aladrović je izjavio da je na razini Europe sasvim normalno da se dogodi spajanje resora koji se bave navedenim pitanjima.

Aladrović je rekao da je bitno da ministarstva koja ostanu ili pak nova koja će nastati, budu funkcionalna i da Vlada pokaže javnosti da naša javna uprava kao i Vlada mogu biti jednako funkcionalne i s manjim brojem ministara. Slično razmišlja i šef Ministarstva državne imovine, Mario Banožić koji je izjavio da “nitko nije rođen da bude ministar” te dodao da je spreman ostati bez ministarstva. Ministar vanjskih i europskih poslova, Goran Grlić Radman, komentirao je da on “služi domovini”. On smatra da je svoj posao napravio dobro, a da će o njegovoj sudbini “odlučiti mandatar”.

Osjetljivi braniteljski resor

Plenković će odlučiti tko će biti na čelu Ministarstva obrane koje bi se moglo spojiti s Ministarstvom branitelja. Tomo Medved ministar je koji bi trebao voditi to novo ministarstvo, a on bi tada preuzeo i funkciju potpredsjednika Vlade koji je zadužen za koordinaciju domovinske sigurnosti. U ovom mandatu tu funkciju obnašao je Damir Krstičević, bivši ministar obrane. Prema HDZ-u, Medved bi trebao biti “logično rješenje” za tu dužnost, no Večernji doznaje ta je taj plan naišao na određene kritike i to iz samog Ministarstva branitelja.

Upozorava se da je riječ o iznimno osjetljivom sektoru, osobito kada se u obzir uzme da se u prošlosti dnevna politika često lomila preko braniteljske populacije. Zato, ističu kritičari spajanja dvaju ministarstava, spajanje treba dobro osmisliti i komunicirati. Smatraju da braniteljska populacija mora biti sigurna da im spajanje neće oduzeti mjesto na kojem će se njihovi problemi rješavati efikasno, kao i u vlastitom restoru. Međutim, iz Vlade ističu da ako dođe do ovakvog spajanja, neće doći do smanjenja skrbi o braniteljima, pravne pomoći i traganja za nestalima.

Izvori bliski Banskim dvorima kažu, kada je riječ o ostalim resorima, da niti jedan nije pošteđen potencijalnog spajanja ili prekrajanja. Manji resor, među njima i Ministarstvo kulture, našli su se na udaru. Tako bi se Ministarstvo kulture moglo pripojiti resoru znanosti i obrazovanja.

Manjinci navodno žele jedan resor

U zajedničkom resoru s regonalnim razvojem i fondovima EU mogao bi se naći turizam, a jučer se u toj priči, kao kadrovsko rješenje spominjala Nikolina Brnjac. Inače, o njoj se prije nekoliko dana pričao kao i o potencijalnoj novoj čelnoj osobi diplomacije. Izvori Večernjeg lista ističu da će ime osobe koja će doći na čelo proširenog Ministarstva regionalnog razvoja ovisiti ono što žele koalicijski partneri. Prisjećaju se da je to resor koji je kao predmet interesa nacionalnig manjina spominjao Milorad Pupovac, šef SDSS-a.

Preuzimanje jednog restora ono je što se može čuti među zastupnicima manjina, a u fotelju tog resora trebao bi zasjesti netko iz SDSS-a. S druge strane, u HDZ-u više žele scenarij u kojem bi predstavnik manjine u Vladi bio koordinator manjinske politike bez portfelja. Ne bježe ni od toga da ta osoba na kraju bude ministar nekog od postojećih ili tek nastalih, spojenih resora.

