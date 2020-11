NETKO MASOVNO TRUJE HRANU I PODMEĆE ČAVLE: Veterina je zatrpana stradalim psima; Zna se i lokacija: ‘To već jako dugo traje’

Nakon što je zagrebački Veterinarski fakultet na Facebooku upozorio vlasnike pasa iz Zagreba da pripaze na sumnjivu hranu, jer je možda otrovana ili puna čavala, u komentarima su se javili brojni zabrinuti vlasnici, koji ističu kako se to događa uglavnom na jednoj lokaciji

Veterinarski fakultet u Zagrebu proteklih je dana zatrpan hitnim slučajevima otrovanih pasa. Ponekad su morali liječiti i životinje koje su pojele hranu punu čavala. Zbog toga su na Facebooku napisali upozorenje vlasnicima kućnih ljubimaca u metropoli.

“Poštovani vlasnici pasa, molimo vas da pojačano pazite na svoje ljubimce tijekom šetnje te im ne dopuštate da prilaze nepoznatim predmetima i hrani na javnim površinama. Jučer i danas smo u našoj Sveučilišnoj veterinarskoj bolnici liječili nekoliko pasa čije je zdravlje bilo ugroženo zbog konzumiranja hrane koju su našli na javnim površinama, a sumnjamo da je namjerno ostavljena s ciljem da ozlijedi životinje”, stoji u njihovoj objavi.

Ubrzo su se namnožili komentari vlasnika pasa koji su također morali veterinaru zbog trovanja ili čavala u hrani.

“Unatrag mjesec dana je bilo otrovanih pasa na području Knežije/Srednjaka. I pomor maca. To bi svaki veterinar mogao/trebao prijaviti prema policiji”, napisala je jedna građanka, dok je druga dodala: “Moj pas mora na hitan zahvat odstranjivanja čavli. Od sinoć smo na Veterinarskom, gdje sam zatekla bar još četvero vlasnika pasa sa tog područja sa istim ili još gorim ishodom.”

Područje na koje se referira vlasnica je pseći park pored Doma zdravlja u Švarcovoj ulici u Maksimiru. Mnogi stanovnici okolnih ulica potvrđuju njenu priču.

“Pseći park i okolica je puna otrova i mesa s čavlima, to već jako dugo traje, a ništa nije po tom pitanju napravljeno”, upozorava jedna žiteljka. “Tamo se već par godina događa ista stvar, a policija ništa ne poduzima. Mislim da su vlasnici bili predlagali čak noćnu sačekušu i uhvatiti tu osobu, i osobno je predati policiji. Ja sam planirala inače tražiti postavljanje kamera, uz potpise svih susjeda koji su suglasni s tim, jer to je jedini način da se to zaustavi. Čudi me da dosad nitko već nije to uspio pokrenuti”, nadovezala se druga. “S ovim u Švarcovoj bi se trebala pozabaviti policija jer to nije prvi takav slučaj. Čemu služe kamere za nadzor'”, pitala se treća stanarka.