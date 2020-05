NETKO KOD SINJA TRUJE PSE, VLASNICI U SUZAMA: ‘Medo se sav se tresao, pjena mu je išla na usta, jako je patio…’

‘Danas je netko otrovao mog psa, mog Medu! Ne znam tko je to učinio, ni zašto! Ali znam da Bog to sve vidi!’

O trovanju životinja, osobito kućnih ljubimaca, možemo sve češće čuti pa se teško ne zapitati kakvi to monstrumi među nama žive. Najnoviji takav slučaj dogodio se u Glavicama pokraj Sinja o čemu svjedoče i zalosni vlasnici ljubimaca, kao i veterinari. Lena Poljak iz Glavica je na svom Facebook profilu objavila što se dogodilo njezinom psu Medi i da je zbog toga što ga je netko otrovao skončao u najgorim mukama.

“Nudim novčanu nagradu u iznosu od 1000 kuna onom tko mi javi tko je ubio mog psa! Danas je netko otrovao mog psa, mog Medu! Ne znam tko je to učinio, ni zašto! Ali znam da Bog to sve vidi! Dragi ubojice, ako si na taj način želio poslati meni ili mojoj obitelji nekakvu poruku ili prestrašiti nas, nisi uspio! Moj Medo je cijelu noć patio, do 13 h, dok mama nije došla s posla i brat, i dok ga nisu vidjeli u teškom stanju. Nažalost, bilo je prekasno.

Medo se satima i satima mučio i nisu mu ni veterinari uspjeli pomoći. Odmah su utvrdili da je otrovan, te je smrt nastupila jako brzo. Osobi koja je otrovala mog Medu želim da pati na isti način! Možda te neću pronaći i možda te ruka pravde neće stići, ali svoju kaznu ćeš, sigurna sam, dobiti! Pas je otrovan u Glavicama Gornjim, u zaseoku Poljaci. Osoba koja ga je otrovala se čak pobrinula da mu skine i lanac, odnosno kopču da ispadne da se otrgnuo i sam otrovao negdje. Ali, nisi razmišljao da se vidi kada netko odveže psa, a kako izgleda lanac kada se pas sam otrgne! Nisi razmišljao da mi znamo i na koji način psa vežemo! Debilu! Sa svim korisnim informacijama možete se javiti Lena Poljak 098 969 4948 ili Dominik Poljak 095 504 3860″, prenosi Slobodna Dalmacija Facebook objavu Lene Poljak.

MANIJAK UBIJA PSE U ZAGREBU: ‘Na Tuškancu otrovan jedan sharpei, znamo gdje je skriven otrov!’

‘Sav se tresao, pjena mu je išla na usta…’

Lenin brat Dominik ispričao je za Slobodnu Dalmaciju potresan prizor koji je ugledao u kućici svog psa kada ga je otrovanog našao. Tvrdi da je životinja jako patila i da će se on kao vlasnik teško oporaviti od toga. Dominik je slučaj prijavio policiji

“Došao sam iz grada i vidim, nema našeg dobrog Mede, mješanca u tipu labradora. Inače uvijek veselo dođe pozdraviti, ali sada ga nije bilo. Otišao sam do njegove kućice, bio je unutra, sav se tresao, pjena mu je išla na usta. Vidjelo se da jako pati. Znate li koja je muka gledati jadnu životinju koja nikome ništa nije kriva kako se muči, polako umire u mukama? Čovjek se teško oporavi od toga. Odmah sam ga podignuo i odjurio s njim veterinaru. Oni su ga oko 45 minuta oživljavali, davali su mu injekcije, sve su pokušavali, ali, nažalost, nisu uspjeli. Uginuo je”, kazao je Dominik za Slobodnu Dalmaciju.

UZNEMIRUJUĆA SNIMKA OTROVANOG PSA U AGONIJI: Netko baca nervni otrov po splitskom Marjanu, u opasnosti su i djeca

Što učiniti u slučaju sumnje da je ljubimac otrovan?

Iz PU splitsko-dalmatinske kažu da je najbolje, u slučaju sumnje da je ljubimac otrovan, prvo životinju odvesti veterinaru pa pozvati policiju.

“Dana 6. svibnja 2020. oko 16.30 u prostorije Policijske postaje Sinj pristupio je muškarac koji je naveo kako sumnja da je njegov pas, koji je uginuo prije dva dana, otrovan. Upućen je kako bi u cilju potvrde njegovih sumnji i utvrđivanja činjenica prvenstveno bilo nužno uginulog psa dostaviti Veterinarskom institutu kako bi se utvrdio uzrok smrti, a o tome što će biti utvrđeno ovisit će i daljnje postupanje policije. Ali osoba je navela da to nije moguće učiniti jer je veterinarska ambulanta već neškodljivo zbrinula uginulu životinju”, rekli su iz policije za Slobodnu Dalmaciju.

Osim što psa treba odvesti veterinaru i pozvati policiju, ako u blizini vidite hranu za koju sumnjate da je bila mamac s otrovom – nemojte ju dirati! Pričekajte dolazak policije na teren i upozorite veterinara da je slučaj prijavljen policiji. No, i veterinari bi sami slučaj trebali prijaviti policiji ako posumnjaju u kršenje zakona. Osobe koje ubijaju i ozljeđuju životinje dobiju kaznu ili budu zatvorene jer u Kaznenom zakonu piše: “Tko usmrti životinju bez opravdanog razloga ili je teško zlostavlja, nanosi joj nepotrebne boli ili je izlaže nepotrebnim patnjama, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. Tko to počini iz koristoljublja, kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine. Također, tko iz nehaja uskratom hrane ili vode ili na drugi način izloži životinju tegobnom stanju kroz dulje vrijeme, kaznit će se kaznom zatvora do šest mjeseci.”

Policija kaže da uspješno pronalazi trovače životinja, ali se udruge za zaštitu životinja s tim ne slažu

Kada je riječ o zlostavljanju i ubijanju životinja, prva četiri mjeseca ove godine policiji su prijavljena tri kaznena djeca. Za jedno od njih je dovršeno istraživanje te je počinitelj pronađen, dok se u vezi druga dva još provodi istraga. U dva slučaja radilo se o trovanju, a jedan od njih je i riješen. Policija navodi da aktivno i uspješno traži trovače pa bi se zato trebala prijaviti svaka sumnja. No, volonteri koji se bave zaštitom životinja ne gledaju na policijski posao kao uspješan kada su po srijedi trovači.

“Kako u našim krajevima postoji duga tradicija trovanja pasa i mačaka, a to ranije nije bilo kazneno djelo ni prekršaj, ljudi često misle da takve radnje ne treba prijavljivati policiji ni veterinarskoj inspekciji. Upravo suprotno – uvijek treba prijaviti svaku takvu radnju, kao i svaku sumnju na počinitelja! U malim, ali i većim mjestima ljudi često znaju tko su trovači i takve informacije trebaju i moraju iznijeti policiji kako bi ona bila uspješnija u privođenju počinitelja kaznenih djela na štetu životinja, pa tako i trovanja. Isto tako, važno je sačuvati sve dokaze koji će pomoći policiji u pronalasku trovača, a to su ostaci otrova, odnosno otrovane hrane koju je životinja pojela, nalaz veterinara i obdukcijski nalaz životinje i sl. Prijavi je dobro priložiti i fotografije ili videosnimke postavljenog otrova ili ubijenih životinja i navesti lokacije na kojima je postavljen otrov. Mogu se prikupiti i pismene izjave svjedoka kojima su životinje otrovane ili onih koji nešto znaju o trovanjima”, odgovorili su iz udruge za Slobodnu Dalmaciju.

POLICAJAC U BOROVU PIŠTOLJEM UBIO PSA: ‘Ogorčen sam. Nije on ubio psa, ubio je člana moje obitelji’

Znakovi trovanja

Osobe koje truju životinje najčešće taj otrov zamotaju u hranu, najčešće u salame i iznutrice. No, ne stavljaju samo otrov u hranu jer se u njoj znaju naći i komadi stakla i igle. Srećom, trovanje sa sobom nosi i simptome te vidljive znakove kao što su suzenje i sužavanje zjenice oka, gušenje, kašalj, pretjerano slinjenje, kihanje, oštećenje jezika, usne šupljine i nosnica. Udruga Prijatelji životinja navode da se prođe nekoliko sati ili čak jedan dan da se otrov raširi tijelom i izazove obilna unutarnja krvarenja. Simptomi ovise o vrsti otrova.

Ti simptomi mogu se vidjeti kao mučnina, dahtanje, grčevi, bolovi, povraćanje, nekontrolirano mokrenje, proljev, čudno ponašanje u što spada više spavanja, slabost, slabe reakcije, loše održavanje ravnoteže, gubljenje svijesti, krvarenje iz nosa i usta, krv u stolici, kočenje, koma itd.

“U slučaju trovanja presudna može biti svaka sekunda i potrebno je životinju hitno odvesti veterinaru te ponijeti ostatke otrova ako su dostupni. Svatko tko je svjedočio pokušaju spašavanja otrovane životinje zna da je to mučno i teško umiranje u velikim bolovima. Zato tražimo bolju kontrolu prodaje otrova, pesticida i svih onih sredstava koja trovačima može poslužiti u namjeri da otruju životinju koja im zbog nekog razloga smeta. Također, apeliramo na sve da tijekom šetnje drže psa na oku kako ne bi pojeo ništa ostavljeno ili bačeno, te da ih uče da ne jedu ostatke hrane s poda ili tla. U slučaju da životinja pokaže bilo kakav znak drukčijeg ponašanja i trovanja, nemojte čekati nekoliko sati ili dana, nego je odmah odvedite veterinaru (…) Bilo bi dobro da skrbnici pasa sa sobom u šetnju nose aktivni ugljen, koji se odmah daje životinji u slučaju trovanja. Da se spriječi moguće trovanje, najbolje je mačke ne puštati iz kuće, a psa voditi na uzici tijekom šetnje, te mu nipošto ne dopustiti da pojede nešto s tla, travnjaka ili iz grmlja”, upozoravaju i savjetuju Prijatelji životinja.