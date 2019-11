NETKO JE DOŠAO DO PODATAKA LJUDI KOJI ČEKAJU OPERACIJU KOLJENA I SLAO IM PORUKE: Zbog onoga što je pisalo neki su odustali od zahvata

Cijelim se slučajem bavi i DORH jer je nepoznato tko je prikupio podatke o pacijentima i poslao im poruke kako je ugradnja umjetnog koljena u javnim bolnicama opasna po zdravlje

Više od 2000 pacijenata koji čekaju na zahvati ugradnje umjetnog koljena u Hrvatskoj ovih je dana dobilo anonimni SMS s broja koji počinje sa 0800 u kojem piše da je ugradnja tog zgloba u javnim bolnicama opasna po zdravlje. Cijelim se slučajem bavi i DORH, jer je nejasno tko je došao do podataka o pacijentima koji čekaju operaciju i odlučio ih zloupotrijebiti. Zbog tih je SMS-ova u proteklih nekoliko mjeseci petnaestak osoba odustalo od operacije, javlja HRT.

“Jedan pacijent nam je potvrdio da je dobio poruku gdje se upozorava kako se u javnim ustanovama, znači državnim ustanovama u RH ugrađuju neadekvatni implantati”, rekao je primarijus Srećko Sabilić, predstojnik Klinike za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice.

Nitko ne evidentira takve operacije

Ondje na ugradnju proteze koljena čekao oko 800 pacijenata i to čak do dvije godine, a Sabilić uvjerava kako se o kvaliteti implantata ne trebaju brinuti. HZZO je prošle godine platio više od 83 milijuna kuna za 2547 operacija koljena i 216 revizija. No, ne postoji registar o ortopedskim zahvatima kojim bi pacijenti saznali gdje, kako, kada se ugrađuje, koliko se ugrađuje ili kakvi su ishodi takvog zahvata. Zbog toga su zabrinuti u Ministarstvu zdravstva i HZZO-u.

“Podaci se čuvaju u bisevima pojedinih bolnica i u odjelima koji se time bave, istražit ćemo i ja vjerujem da će se pronaći tko je dao te podatke”, rekao je ministar zdravstva Milan Kujundžić, a ravnatelj HZZO-a Lucian Vukelić je dodao kako službe moraju odraditi svoj posao: “To je jedna izuzetno opasna stvar gdje se zadire u privatnost naših osiguranika.”

Bitka za natječaje?

Istraga bi trebala utvrditi i jesu li SMS-ovi dio borbe proizvođača proteza za dobivanje natječaja, u kojima im pomažu zdravstveni djelatnici pojedinih bolnica.