NETKO JE BANDIĆU NAPISAO PJESMU: ‘Prvim u gradu biti on je želio; Više puta on je to ostvario’

Jedan Zagrepčanin se od Milana Bandića oprostio pjesmom ‘Veliki Milan’

Brojni žitelji Zagreba i uglednici opraštaju se na svoj način od preminulog gradonačelnika Zagreba, Milana Bandića. Upisuju se u knjigu žalosti te ostavljaju svijeće i svijeće ispred Gradskog poglavarstva, sjedišta njegove stranke, ali i ispred njegova doma u Bužanovoj 4.

ZAGREPČANI SE OPRAŠTAJU OD BANDIĆA: ‘Previše je toga i lošega i dobroga. Vrijedan je on čovjek’; Fontane zasvijetlile s njegovim likom

No, jedan se Zagrepčanin odlučio od njega oprostiti na poseban način. Naime, na ulazna je vrata zgrade u kojoj je Bandić živio, nalijepio papir sa stihovima pjesme “Veliki Milan” koju je sam napisao. U nastavku članka prenosimo stihove Franje Mazala posvećene Bandiću:

“Po nekome ime Milan on je dobio

U zemlji kamena on se rodio

Od malena radu se dao

Samo radom dobre navike stekao

Raditi i raditi samo je želio

Dobrim radom život ga vodio

Želja prava u Zagreb ga vodila

Brzo mu se želja ispunila

Volio je život, volio je ljude

Činio je da drugima dobro bude

Samom vrhu on je težio

Prvim u gradu biti on je želio

Više puta on je to ostvario

Pa više nije ni brojio

Drugima je sebe darivao

Mnogo toga sagraditi je dao

Škole mnoge, vrtiće i stanove

Za čim je grad imao potrebe

Ranom zorom vrpce bi rezao

Sve to svom bi gradu poklanjao

Zbog ljudi što ih je volio

Na sebe nije puno mislio

Zbog ljubavi sve to je činio

Ljubav koju je darivao gradu

Davala mu je uvijek novu nadu

Nije bio orač, da bi se okretao

Samo je uporno naprijed išao

Iz tunela uvijek svjetlo bi vidio

Uporan u svemu je bio

Tako je Milan volio svoj grad

Neki su osude njemu dali

Neki do neba ga dizali

On je bio u zlatnoj sredini

Kao grad obasjan na mjesečini

Ranom zorom on se ustajao

Ranom zorom sve je obavljao

Mnoga djela što je učinio

Malo zahvala za to je dobio

Bar da vrijeme može malo stati

Da mu ono može zahvalu dati

Kad vrijeme prođe tada

Recimo mu hvala za vođenje grada”

