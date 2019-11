BUJANEC OBJAVIO SABOTAŽU? Škoro o snimci svog govora o ‘prekopavanju’ Jasenovca: ‘Da je ovo montaža čuje svako malo dijete’

‘Ono što se dogodilo proteklih dana jest da su odsječene određene moje izjave, montirane su’

Video govora Miroslava Škore u nekoj maloj dvoranici dok hvali Zlatka Hasanbegovića i govori da će “prekopati Jasenovac” objavio je kontroverzni voditelj Velimir Bujanec, a pjevačeve izjave zapalile su javnost. Osobito ona o prekopavanju Jasenovca. U Vukovaru se pjevač i predsjednički kandidat osvrnuo na tu snimku i rekao da je sporni dio montiran.

“Ono što se dogodilo proteklih dana jest da su odsječene određene moje izjave, montirane su. To se čuje i mislim da to čuje svako malo dijete. Ako poslušate tu vijest koja je izmontirana onda ona glasi da ćemo prekopati sve. Nakon toga ne ide riječ ‘Jasenovac’. Toliko hrvatskog jezika znamo svi. Dakle, kao znanstvenik, ja odgovorno tvrdim da treba prekopati sve arhive, treba ih učiniti dostupnima i znanstvenim načinom otkriti istinu koja će nas odvesti u bolju budućnost”, rekao je Škoro za Dnevnik.hr.

Dodao je Škoro još da da je osnivanje međunarodne komisije “najbolja stvar koja se može dogoditi”. U tom kontekstu se čak se dotakao aktualne predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i istaknuo da mu je drago što je i ona to predlagala. Kazao je da je “pitanje je li to učinjeno ili ne”. “Ako se mi ne možemo dogovoriti kako da dođemo do istine, onda zašto ne napraviti međunarodne komisije koje će to napraviti za nas i u naše ime?”, pita se Škoro.

Milorad Pupovac, šef SDSS-a, nakon pjevačeve izjave o Jasenovcu rekao je da “neće reći ijednu riječ o nečemu što je netko, tko očito nema isti osjećaj pijeteta, koji očito ne dijeli istu odgovornost pijeteta, izgovorio tijekom ovih dana”. No, Škoro uzvraća i govori da Pupovčeva djela najbolje govore o tome “tko dijeli kakav pijetet”. Dodao je da ne želi s Pupovcem diskutirati niti je imao tu nakanu i da “svatko radi po svojoj savjeti” uz poruku da postoje i druge, puno važnije teme, piše Dnevnik.hr.

“Ovdje smo zbog žrtve Vukovara i nemojmo otvarati druge stvari koje će nas odvesti u dublje podijele. To nam stvarno ne treba”, zaključio je Miroslav Škoro. Kada se govori o nestalima u Domovinskom ratu te obiteljima koje su u ratu izgubile članove obitelji i još ih traže, pjevač kaže “da se trebamo suočiti sa činjenicama da već jako dugo nije ništa učinjeno”. Osvrnuo se Škoro i na jučerašnju izjavu protukandidata Mislava Kolakušića koji je kazao da kao predsjednik države treba imati plaću u visini 70.000 kuna.

“Bitno je da moramo davati onima koji trebaju puno više nego što trebamo gospodin Kolakušić i ja. A ako se natječe za ovu poziciju da bi imao veću plaću, onda mislim da mu to nije dobar motiv”, smatra Škoro.

