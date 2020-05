NET-OVA KOLUMNISTICA KLANCIR: ‘Milanović je pobrkao lončiće, a Plenković to iskoristio. To je bila vješta figura i spuštanje Bernardiću’

Njezino je mišljenje da HDZ ima dvije “opasne bojišnice”, Zagreb i Vukovar. Navodi kako je Ivan Penava izlaskom iz HDZ-a Plenkovioću zadao iznimno snažan udarac. S druge strane, u Zagrebu, smatra da je suradnja s Milanom Bandićem sad došla na naplatu

Novinarka i kolumnistica Net.hr-a Đurđica Klancir gostovala je u Newsroomu N1 televizije gdje je komentirala aktualnu političku situaciju uoči parlametnarnih izbora koji će se održati, kako je odredio predsjednik Zoran Milanović, 5. srpnja.

Posljednja izjava predsjednika izazvala je lavinu reakcija. Naime, on je kazao kako je pitanje hoće li uopće glasati.

“Rekla bih da je Zoran Milanović pobrkao lončiće na neki način. Jedno je kad predsjednik u predizborno vrijeme navija za neku od opcija. Izuzetno je važno da predsjednik države izađe na izbore, važno je da poziva građane da izađu u što većem broju posebno u zemlji u kojoj postoji problem s apatijom, uvjerenjem građana da politka ne može ništa promijeniti… Predsjednik je institucija koja može motivirati i zvati ljude na izbore. Nadam se da će izaći na izbore, nitko ga neće pitati za koga je glasao”, rekla je Đurđica Klancir.

‘Plenković je iskoristio situaciju’

Mišljenja je kako je pretjerano očekivati da bi izlazak Milanovića na izbore bio vjetar u leđa predsjedniku SDP-a Davoru Bernardiću i njegovoj stranci. Komentirala je i reakciju premijera Plenkovića.

“Naravno da je Andrej Plenković iskoristio tu situaciju i htio poručiti da Milanović želi reći da nema za koga glasati, no Milanović to nije rekao. To je bila vješta figura Plenkovića i spuštanje Bernardiću”, rekla je Klancir.

‘Treba inzistirati na transparentnosti’

Što se tiče prepisivanja imovine i Miroslava Škore, smatra kako treba inzistirati na transparentnosti. “Sama gesta prepisivanja imovine nije ga amnestirala propitivanja kako je došao do te imovine, je li dolazio do imovine zahvaljujući kombinacijama s političarima ili osobama koje su mu mogle pomoći. No isto tako vidimo iza njega cijelu grupaciju menadžera iz Pevexa i lobi slavonskih poduzetnika. Izuzetno je važno da tu inzistiramo na transparentnosti, kako kod Škore tako i bilo koju drugu stranku.

Čini se da je ta grupacija poduzetnika moćnija od njega samog, da oni donose ključne odluke. Previše puta se ponavlja da ljudi iz njegovog kruga odlučuju umjesto njega, stječe se dojam da je Miroslav Škoro maneken, a cijeli projekt vuku konce neki drugi. Ako su poduzetnici ti koji vode pokret, treba to biti jasno rečeno, a mi onda imamo pravo propitivati misterije prvih milijuna i njihov poduzetnički put, a tu ima mnogo nejasnoća”, smatra Klancir.

‘Penava zadao izuzetno jak udarac HDZ-u’

Njezino je mišljenje da HDZ ima dvije “opasne bojišnice”, Zagreb i Vukovar. Navodi kako je Ivan Penava izlaskom iz HDZ-a Plenkovioću zadao iznimno snažan udarac. S druge strane, u Zagrebu, smatra da je suradnja s Milanom Bandićem sad došla na naplatu.

“Vukovar je HDZ-u simbolički jako bitan, HDZ-u je važno da ga kontorlira. HDZ nije htio izgubiti Vukovar, a to im se dogodilo sad pred izbore. Druga krizna točka je Zagreb. Kombinacija s Bandićem sad dolazi na naplatu. Premijer nije učinio za glavni grad dovoljno da bi se njega i njegovu stranku respektiralo na ovim izborima. Bit će zanimljvio vidjeti tko će dobiti povjerenje Zagrepčana koji su izuzetno nezadovoljni odnosom prema gradu”, kazala je Klancir.

‘Bit će šokantno ako se Krstičević nađe na listi’

Smatra kako bi bilo šokantno da se Damir Krstičević nađe na izbornoj listi HDZ-a, iako je jasno da ga HDZ želi na tom mjestu. “Znamo da žele Krstičevića na listi, no bit će gotovo šokantno ako on nakon ostavke i svega pristane biti na listi. Kako možete dati ostavku, tvrditi da ne možete biti ministar, a možete opet na listu i neki novi politički ciklus? To je politički jako neozbiljno”, zaključila je Klancir.