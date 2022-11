Bliži se jubilarno deseto izdanje SoMo Borca powered by Httpool koje je zabilježilo rekordan interes stručnjaka koji su za prestižnu nagradu prijavili preko 220 projekata, od čega je u kategoriji SoMo Media prijavljeno 29 radova. Dodjela se održava 11. studenog u zagrebačkoj Hali, a za zabavu na SoMo Partyju powered by Leanpay bit će zaduženi vrhunski glazbenici iz bendova ABOP (After je bolji od partija) i KUKU$.

Medijski žiri je nakon detaljnog analiziranja i ocjenjivanja odabrao radove koji ulaze u uži izbor onih koji imaju šansu osvojiti najvažniju regionalnu nagradu u području digitala. SoMo Media nagrada ove godine se dodjeljuje po prvi puta i sadrži četiri kategorije: SoMo NATIVE, Best Storytelling, Digital Product of the Year i Digital Design of the Year.

Proces žiriranja sastoji se od dva kruga - u prvom krugu žiri je odabrao pet radova iz svake kategorije koji ulaze u uži izbor, a drugi krug uključuje odabir troje dobitnika koji će biti nagrađeni i objavljeni na dodjeli u Zagrebu.

Jernej Smisl, predsjednik SoMo Media žirija,ispričao je kako je bilo odabrati najbolje od najboljih:

“Jako smo ponosni na odaziv digitalnih izdavača, posebno zato što se SoMo Media ove godine dodjeljuje po prvi put, a mnogi su već prepoznali važnost ove nagrade. Ne sumnjam da će iz godine u godinu interes biti sve veći s obzirom na ubrzan rast digitala i digitalnog oglašavanja. Moram reći da je zaista izazovno bilo odabrati prijave koje ulaze u uži izbor natjecanja jer je svaki prijavljeni rad zaslužio nagradu zbog svoje kvalitete i inovativnosti, ali pravila su takva da smo morali izdvojiti one najbolje. Detaljnom analizom uspjeli smo doći do onih koji se ističu, a veselimo se i službenoj dodjeli u Zagrebu.”

SoMo Media nagrađuje originalne i kreativne digitalne medijske projekte, a tko ima priliku osvojiti nagradu u kategoriji SoMo Media potražite ovdje:

1. SoMo NATIVE

Hanza Media, Native Ad Studio i Energia naturalis s projektom 'Studio Smanji račune, upali Sunce!' (ENNA Opskrba)

24sata i Kaufland s projektom 'Green Medal'

tportal.hr / Hrvatski Telekom i Huawei Electronics s projektom 'Vrijeme je za stvarnu moć'

Telegram Media Grupa i Atlantic Grupa s projektom 'Živi život punim ustima!' (Jimmy Fantastic)

01 Content & Technology – C3 Croatia i JGL s projektom 'X-LAB: JGL expert research hub - largest international longevity platform' (Vizol S)

2. Best Storytelling

Herman & partnerji i Mercator s projektom 'PRVIČ MAMA'

Piksel LTD i Penzija.mk s projektom 'Zasadi želba' (Plant a Wish)

Herman & partnerji i Mercator s projektom 'Naj slovensko pecivo'

RTL Hrvatska i Net.hr s projektom 'XX. Stoljeće by Hrvoje Klasić'

EuroART93 i A1 Hrvatska s projektom 'Switchaj na bolje!'

3. Digital Product of the Year

Nova TV d.d. s projektom 'DNEVNIK.hr mobile app'

Herman & partnerji i Mercator s projektom 'M SOSESKA'

Bruketa&Žinić&Grey i 24sata s projektom 'Oriđiđi Video Awards u metaversu'

Telegram Media Grupa s projektom 'Telegramov božićni vodič'

Degordian s projektom 'Stethoscope - employee satisfaction and engagement tool'

4. Digital Design of the Year

Telegram Media Grupa s projektom 'Redizajn portala Telegram.hr'

S.T.A.R. s projektom 'Digital ShopGuru'

Degordian i Nets CEE s projektom 'Waldy'

Human Interaction Company i Journal Media Group s projektom 'Journal Redesign'

Projekti koji ulaze u uži izbor za kategoriju SoMo Advertising bit će objavljeni u ponedjeljak, 7. studenog 2022.

