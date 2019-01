‘Očito sam dobio ban jer me prijavila vojska Živog zida. Trideset dana bio sam ‘na hlađenju’ i pisao prigovore Facebooku, ali bez ikakve koristi’, kaže Mareković

Poznati hrvatski satiričar Siniša Mareković, autor popularnih Komnetara na našem portalu, koji svojim fotomontažama iz dana u dan duhovito i beskompromisno secira političku i društvenu (ne)zbilju, mjesec dana je bio blokiran na Facebooku upravo zbog jedne od svojih satiričnih montaža objavljenih na Net.hr-u.

Konkretno, blokiran je zbog fotomontaže objavljene 8. svibnja s naslovom “Žive u krivom vremenu” kojom se osvrnuo na lidere Živog zida i njihovo političko-propagandno djelovanje. Riječ je o ovoj fotomontaži:

Trideset dana ‘na ledu’ zbog Goebbelsa

Dva dana nakon objave tog komnetara, koji je objavio i na zidu svoga Facebook-profila, Mareković je dobio obavijest da je na trideset dana “stavljen na led”. U obavijesti nije bilo navedeno na čiji zahtjev je blokiran, no nije mu ni trebalo mnogo da zaključi.

“Ta je montaža još uvijek na našem portalu, ali na Fejsu sam bio blokiran na 30 dana. Blokada je prekjučer istekla”, kazao nam je danas Mareković.

Po uobičajenoj proceduri, stigla mu je obavijest da je objavom “sporne” fotografije, zapravo fotomontaže, prekršio uvjete objavljivanja na Facebooku. Razlog je vjerojatno slika Josepha Goebbelsa, ministra informiranja u nacističkoj Njemačkoj.

Dosad dvaput blokiran – zbog Markić te Živog zida

Mareković kaže da ga je odluka o blokadi začudila jer je bilo mnogo provokativnijih fotomontaža s kukastim križevima, političarima prikazanima s hitlerovskim brčićima i sličnog.

“A ja sam odabrao fotografiju Goebbelsa u odijelu. Nije u nacističkoj uniformi, nigdje čak i ne piše njegovo ime. Očito sam dobio ban jer me prijavila vojska Živog zida. Trideset dana bio sam na hlađenju, pisao sam prigovore Facebooku, ali bez ikakve koristi”, kaže Mareković.

Napominje kako je u osam godina, otkako ima profil na Facebooku, ovo drugi put da je blokiran.

“Ne znam bih li se smijao ili plakao!? Osam godina već radim montaže, toliko sam i na Fejsu, napravio sam četiri-pet tisuća montaža u kojima je stvarno bilo svega, a samo dvaput su me blokirali. Prvi put kada sam objavio montažu sa Željkom Markić i sada, zbog montaže sa Živim zidom”, ističe.

‘Gazio sam i HDZ i SDP, no oni su to primili muški’

Čudi ga, kaže, što Pernar, Sinčić i ostala ekipa iz Živog zida nisu muški podnijeli satirički komentar na svoj račun.

“U svojim montažama “gazio” sam i HDZ i SDP dok su bili na vlasti, ali od njih nikad nisam doživio nešto ovakvo. Sjećam se kad me jednom prepoznao i javio mi se Gordan Maras. Znam da mu nije bilo drago što je bio “na tapeti”, ali primio je to bez ljutnje. Čak i Tomislav Karamarko i Milijan Brkić nikada nisu reagirali, a baš sam ih često “nagazio”. Svi oni primili su to muški znajući da je to satira. Ali kod ovih toga nema”, kazao nam je odblokirani Mareković.

Jedan od onih koji su kolegijalno izrazili podršku Marekoviću odmah nakon blokade na Facebooku bio je i stand-up komičar Ivan Šarić.

Kao mali podsjetnik, citiramo dio natuknice o satiri iz on-line izdanja Hrvatske enciklopedije. “Satira (prema lat. satura: puna), književno je djelo u kojem se napada pojedinac ili zajednica, kakva mana, karakterna osobina, uvjerenje i sl. Predmet napada podvrgava se ismijavanju, ironiziranju, osudi i prijeziru, bilo da je riječ o pojedincu bilo o kolektivu. (…) Danas se satira ne javlja samo u literaturi i kazalištu nego i u drugim medijima, filmu, glazbi i likovnim umjetnostima.”