CIJEPI ME NJEŽNO: Vladajuća kasta lovi Pfizer, Milanović luta, a HDZ-u u najveću bitku šalje tipa koji je nadzirao muljaže u Hrvatskim šumama

Zašto se uglednici danas srame ako nisu primili cjepivo, kako je Zoran Milanović napuštao komemoracije zbog ustaškog znaka i zašto se sada primio Facebooka te je li Milan Bandić bliže propasti ili pobjedi u Zagrebu? U komentaru tjedna s Net.-hrovom analitičarkom Đurđicom Klancir razgovarao je glavni urednik portala Filip Raunić

Cijepljene preko reda za koje nitko neće odgovarati

Iz dana u dan otkrivaju se novi slučajevi cijepljenih protiv koronavirusa za koje je jasno da su cijepljeni zato jer su imali vezu, jer su pripadnici elite koja si je mogla srediti da bude u blizini šprice baš kad su se pojavili viškovi koje je šteta baciti.

I javnost se podijelila na one koji opravdavaju jer smatraju da bi tako postupili svi koji bi se našli u takvoj prilici i one koji smatraju da je vrijeme za ostavke i uvođenje reda i ostvarivanje prava svih koji se žele cijepiti pod jednakim uvjetima. Zabrinjavajuće je da i mnogi liječnici i epidemiolozi opravdavaju postupak članice Stožera Alemke Markotić koja je cijepila i svoju majku u bolnici u kojoj radi, ali i svim onih koji su se „slučajno“ našli u blizini cjepiva.

Zapravo se sve građane gura prema uvjerenju da je to sve normalno i da je poželjno imati negdje nekog, želi se građane održavati u stanju Stockholmskog sindroma, dijeljena krivnje na sve jer su zbog dugogodišnjeg nesređenog stanja u zdravstvu mnogi bili primorani tražiti „nekakvu vezu“ da bi realizirali pregled. Pa se i sadašnje cijepljenje preko veze želi prikazati kao normalno – jer je tako naprosto u Hrvatskoj, jer je tako to u zdravstvu. No, radi se o postupcima koji ne smiju postati normalni.

Sve te žalosne koruptivne devijacije mogle su se spriječiti pravovremenim uvođenjem standarda, od elektroničkih transparentnih lista čekanja do transparentne kontrole cijepljenja. Još u prosincu se govorilo o sustavu e cijepih, ali nema traga da je profunkcionirao. Zato je posve pogrešno ovu tragičnu situaciju relativizirati i pokušati je prikazati kao nešto normalno i prihvatljivo. Za postojanje sive zone i neuvođenje svih elektroničkih alata koji bi eliminirali model „preko veze“ u ovom slučaju je odgovorno Ministarstvo zdravstva i ministar Vili Beroš.

Ovih dana se ministra Beroša često pita bi li Alemka Markotić trebala odgovarati za svoje postupke – da, morala bi, ali morao bi i on. Ministar Beroš je odgovaran i za nered s cijepljenjem, ali i za to što sve više građana i zdravstvenih djelatnika funkcionira isključivo „preko veze“ – jer drugačije ne može.

Godinu dana Zorana Milanovića: Krene, pa se izgubi

Je li obmanuo svoje birače kojima je obećavao da će biti odmjereniji, normalniji? Mnoge sigurno jest, jer njegovu prvu godinu su obilježili ekscesi, a ne kvalitetan rad ili konkretni projekti usmjereni prema demokratizaciji društva.

Dva puta je napustio skupove zbog obilježja HOS-a, ali što sada? Hoćemo li tako do kraja mandata gledati takve igrokaze, ili će doista poduzeti, pokrenuti nekakve konkretne inicijative koje bi mogle dovesti do trajnijeg rješenja problema?

Milanović krene, pa onda stane, i okrene se nečem novom. Tako je bilo i s Klubom Dragana Kovačevića – krenuo je s upozoravanjem na moguću instrumentalizaciju istražnih organa, a završio je s osobnim prepucavanjem s premijerom Plenkovićem, a nije istjerao na čistac ništa oko neobične istrage u aferi Janaf i Dragana Kovačevića.

Danas je zvijezda desnice i konzervativnih patrijarhalnih snaga u Hrvatskoj zato jer je krenuo napadati udrugu Babe i pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova, ali izgledno je da mu to neće donijeti širinu koju priželjkuje za izbore za drugi mandat. Prije bi se reklo da će za desnicu biti tek povremena zvijezda, jer kada krene izjašnjavanje o pravu na abortus ili znakovlju NDH, oni će se ipak okrenuti nekom novom kandidatu s prave desnice, onom koji je posve konzervativan i posve desno, a Milanović će zbog ovih eskapada i napada – nesumnjivo izgubiti dio glasača s ljevice.

Izbori u Zagrebu: medijski bljesak Davora Filipovića

Milan Bandić se okrenuo svojim tradicionalnim obilascima po terenu, gotovo uopće ne komunicira s medijima, a kad komunicira – to je neugodno nerazumljivo. No, njega drži i na vlasti, pa tako i u predizbornim kalkulacijama, pozadinska snaga koju dobiva od onih kojima je bitan, s kojima je dogovorio poslove i kojima omogućuje da crpe novac iz gradskih blagajni. Od moćnih poduzetnika, do pravosuđa i politike, pa i same Vlade. U trenutku kada je HDZ ponudio kao svog kandidata gotovo posve nepoznatog gradskog vijećnika Davora Filipovića, postalo je posve jasno da je HDZ spreman trčati još jedan krug s Milanom Bandićem.

Ovih dana pratimo iz dana u dan pokušaj etabliranja mladog i nepoznatog HDZ-ovog političara Davora Filipovića, redaju se intervjui – no i u tim intervjuima jasno pokazuje kako je zapravo nezreo političar. Kao navodnu kritiku Bandića nudi dvije-tri izlizane rečenice koje ponavlja u svim intervjuima identično i tako bjelodano potvrđuje da HDZ nije spreman ni na kakvu razgradnju Bandićevog, odnosno Bandić-HDZ modela vladavine gradom Zagrebom. D

Davor Filipović se još k tome nastoji „prodati“ kao zagovornik antikorupcijskih standarda u politici, a, kao što je pisao Net.hr – istovremeno vodi Nadzorni odbor Hrvatskih šuma čiji je predsjednik Uprave pod istragom Uskoka. Iako je Filipović u Hrvatskim šumama šef NO od 2017. godine nema traga da je unio išta od onog što sada najavljuje da će ugraditi u upravljanje Zagrebom.

HDZ svojim izborom očito ne želi ometati Milana Bandića, ali zato bi dio svojih glasača mogao preusmjeriti prema kandidatu Mosta Troskotu ili prema nezavisnoj kandidatkinji Vesni Škare Ožbolt. S druge strane, Tomislav Tomašević još neometano nosi titulu najjačeg kandidata ljevice u Zagrebu.