NET.HR OTKRIVA: Tolušićevo ministarstvo ima 201 službeni auto, ali im to nije bilo dosta pa su uzeli rent a car od iste firme kao i Bandić

Ministarstvo poljoprivrede danas ima 201 službeni automobil, što je 40 više nego prije pet godina, a doznajemo da se još koriste i rent a car uslugama

Taman kada je Vlada objavila da nabavlja cijeli kontingent novih službenih automobila, a Grad Zagreb raspisuje natječaj za 143 automobila vrijednih devet milijuna kuna, gradski zastupnik Renato Petek objavio je zanimljiv nalaz: gradonačelnik Milan Bandić, ali i brojne druge gradske službe, ne koriste samo usluge gradskih službenih automobila, nego koriste i rent a car usluge.

Tako Milan Bandić koristi Audi A6, za 500 kuna najma dnevno. No, to je samo jedno od brojnih vozila unajmljenih od splitske tvrtke Viator, odnosno njihovog last minute rent-a-car servisa. Daleko od očiju javnosti ostaje činjenica da i pojedina ministarstva, neovisno o velikom broju službenih automobila, vole dodatno posegnuti i za rent a car uslugama.

Net.hr je, primjerice, dobio podatke za Ministarstvo poljoprivrede: ispisano je 17 registracija različitih vozila (od Renault Clia do Opela i Mercedesa), mnogi s čuvenim DA registracijama, a uhvaćeni su u garažama ili ispred institucija Ministarstva poljoprivrede.

Bujanje funkcionera i službenih automobila

Kada je prošlog ljeta objavljeno da će Vlada nabavljati cijelu flotu novih službenih automobila – u ukupno pet natječaja, oko tisuću vozila – za oko 220 milijuna kuna s PDV-om, nisu izostale negativne reakcije javnosti. Bilo je onih koji su pitali kako je moguće da se “ima za automobile, a nema za lijekove za djecu”, ali i onih koji su zaključili da je i to jasan pokazatelj da Plenkovićeva Vlada ne smjera provesti nikakvu racionalizaciju u državnom aparatu. Da nastavlja bujati broj državnih funkcionera i službenika, pa onda i broj i kvaliteta njihovih omiljenih igrački, službenih automobila.

No, unatoč činjenici da ministarstva, agencije i brojne druge državne institucije raspolažu brojnim službenim automobilima u “vlasništvu” ili dugotrajnom najmu, te da još nabavljaju nove, odnosno zamjenjuju dotrajale novima, u istom ili većem obimu, poseže se još i u sivu zonu bildanja voznog parka – koriste se i rent a car usluge. Tako broj “klasičnih” službenih automobila tobože ne raste. Ali svejedno rastu troškovi.

Ministarstvo poljoprivrede ima 201 službeno vozilo

U slučaju Ministarstva poljoprivrede otkrivamo, međutim, da je i broj “klasičnih” službenih automobila narastao kroz nekoliko godina, ali i da se aktivirala operacija rent a car najma. Naime, iz Ministarstva nam je stigao službeni odgovor da ukupno raspolažu s 201 službenim vozilom.

A 2014. godine, prema javno dostupnim podacima, Ministarstvo je raspolagalo sa 162 vozila. Dakle, u pet godina, skoro 40 službenih vozila više. Došlo je u međuvremenu do stanovitih prespajanja s različitim agencijama, ali ovaj broj definitivno svjedoči da se u tom segmentu državne službe nije dogodila nikakva racionalizacija. Dakako, iz Ministarstva poljoprivrede se pravdaju velikim brojem djelatnika koji moraju koristiti službena vozila. Ne spominju ni ministra niti njegov prvi krug suradnika, savjetnika itd. koji također koriste službena vozila.

“Ministarstvo poljoprivrede trenutačno ima zaposlena 424 inspektora u šest inspekcijskih službi, ribarska, fitosanitarna, lovna, šumarska, veterinarska i poljoprivredna, te ukupno 201 vozilo”, poručuju u pisanom odgovoru iz Ministarstva. Na upit koliko osoba ima pravo korištenja službenog vozila 24 sata na dan odgovaraju – nitko. U Ministarstvu navode da je ukupni trošak održavanja vlastitog voznog parka u 2018. godini bio 2.478.089,31 kuna. Ministarstvo također ima vlastiti Odjel za vozni park, a taj Odjel zapošljava ukupno petoricu vozača.

Nakon odlaska Blaža Curića, imaju petoricu vozača

Valja podsjetiti da je nakon uhićenja jednog od vozača ministra Tolušića, Blaža Curića, otkriveno da Ministarstvo poljoprivrede zapošljava šestoricu vozača i da su zaposleni na ugovor o djelu. Naime, bivši ministrov vozač, Blaž Curić, bio je u braniteljskoj mirovini a ovo mu je bio – dodatni posao. Ako u Ministarstvu kažu da danas imaju petoricu vozača, znači da nisu zaposlili nikog novog na Curićevo mjesto. No, uz cijelu tu flotu vozila, Ministarstvo poljoprivrede svejedno još uzima i – rent a car vozila. Reklo bi se: nikad dosta.

Naravno, to su onda brojke koje se ne vide u evidenciji vozila, doima se da je vozni park ipak manji. Ali trošak svejedno nastaje. Dakako, trošak na račun poreznih obveznika. Iz Ministarstva kažu da ih koriste deset: četiri vozila marke Opel Astra, pet vozila marke Peugeot 208 i jedno vozilo marke Renault Clio. Vozila iz rent-a-cara unajmljena su na rok od pet mjeseci “u skladu s Pravilnikom o postupku provođenja jednostavne nabave”. Tu je i pojašnjenje:

“Ministarstvo poljoprivrede uputilo je Poziv za dostavu ponuda na tri gospodarska subjekta, po završetku postupka za nabavu rent-a-car vozila izabran je najpovoljniji ponuditelj, Viator d.o.o. Mjesečni trošak svih deset vozila iznosi 24.800 kuna.” Dakle, kao i u Bandićevom slučaju, opet je najpovoljniji Viator d.o.o., odnosno last minute rent a car. Uputili smo upit i u tvrtku u vlasništvu Trpimira Botice, da pojasnimo malo tu uspješnu poslovnu suradnju s političkim subjektima diljem Hrvatske, ali na žalost, odgovor nije stigao do zaključenja teksta.

Čekaju se nova vozila

U Ministarstvu poljoprivrede nema traga razmatranju moguće racionalizacije voznog parka. Kažu da su “vozila unajmljena jer se čekao završetak postupka javne nabave vozila za tijela državne uprave koju provodi Središnji državni ured za javnu nabavu.” Prema tom postupku Ministarstvo poljoprivrede će naručiti 30 osobnih automobila niže klase (10 Dacia Sandero Ambiance i 20 Opel Corsi).

“Kada se nova vozila isporuče, ugovor o najmu rent-a-car vozila bit će raskinut”, poručuju iz Tolušićevog ministarstva. U izvješćima Državne revizije za mnoga ministarstva i državne službe iz godine u godinu ponavljaju se upozorenja oko nabave i korištenja službenih vozila, od toga da se ne razmatraju najpovoljnija rješenja do toga da ima mnogo prostora za racionalizaciju.

Naravno, što misli revizija o Tolušićevoj još uvijek otvorenoj rent a car operaciji naći ćemo tek u narednom izvješću. Činjenica je da revizija nije bila blagonaklona prema Bandićevoj upotrebi rent a cara: “za nabavu vozila po modelu rent a cara i putem operativnog najma nije ocijenjena opravdanost uzimanja u najam vozila u odnosu na druge oblike nabave.”

No vratimo se najbitnijem: u pet godina broj službenih automobila u Ministarstvu poljoprivrede je – narastao. Ali ni to nije bilo dovoljno, još se uzima i dodatno plaća rent a car. Odavno je u Hrvatskoj na snazi krilatica: najbolji automobil – službeni automobil. A može i rent a car, naravno, ako je na račun poreznih obveznika.