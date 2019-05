NET.HR OTKRIVA: Tolušićev punac izveo mudar manevar kako bi izvukao novac iz EU fondova. Hoće li ga kazniti?

Punac ministra Tomislava Tolušića, Antun Held, 2015. godine dobio je 15 tisuća eura za mala gospodarstva jer je plastenik prebacio u OPG sina Marija. Tri godine kasnije vratio je plastenik koji je opet postao veliko gospodarstvo, a rok kontrole uvjeta trebao bi biti – pet godina

Nedavno je na web stranici Ministarstva poljoprivrede objavljeno da je uspješno okončan 3. natječaj iz projekta “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” Programa ruralnog razvoja RH: ukupno je 309 malih gospodarstava, prema specifičnoj kategorizaciji OPG-ova – ekonomske veličine od dvije tisuće eura do 7999 eura, steklo uvjete za potpore do 15 tisuća eura, a 10. travnja, prva desetina dobitnika nazočila je svečanom potpisivanju ugovora s ravnateljicom Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Matildom Copić.

Svečanost je uveličao i resorni ministar Tomislav Tolušić osobno. “Ukupno ćemo iz operacije 6.3.1. imati gotovo 5500 malih poljoprivrednih gospodarstava financiranih s više od 600 milijuna kuna uloženih u rast, razvoj i povećanje konkurentnosti”, ne bez ponosa rekao je ministar Tolušić. Konačno, on je uspjeh operacije iskusio u svojoj užoj obitelji: OPG njegova punca Antuna Helda bio je dobitnik na natječaju koji je raspisan još 2015., u vrijeme SDP-ova ministra poljoprivrede Tihomira Jakovine, a isplate su išle u vrijeme Mostova ministra Davora Romića (bila je to Vlada u kojoj je Tomislav Tolušić, prvi put bio ministar – doduše ministar regionalnog razvoja). Radilo se o OPG-u čiji je član sve do 30. siječnja 2018. bila i supruga ministra Tolušića, Ana.

Neobičan manevar

Daleko od očiju javnosti ostao je, međutim, skriven neobičan manevar oko OPG-a Antuna Helda. OPG je malo rastao, pa se smanjivao, pa je opet narastao.

Obitelj Held osnovala je OPG još 2003., a prema dostupnoj evidenciji – svi članovi obitelji bili su uključeni i u rad OPG-a, roditelji Antun i Katica, te djeca, Mario i Ana. Impresivno gospodarstvo bavilo se uzgojem voća i povrća, a kruna razvoja bio je i golemi plastenik u Turnašicama u Pitomači. Objekt je izgrađen na katastarskoj čestici 109, Pitomača 309575, Turnašica – koja je, sudeći prema zemljišnim knjigama, upisana na Antuna Helda, no u ARKOD-u, evidenciji zemljišta pri Agenciji za plaćanja u poljoprivredi – upisuje se na sina, Marija, koji se 2011. izdvojio iz krovnog obiteljskog OPG-a i osnovao svoj.

Bio je to mudro osmišljen manevar uoči razmatranja mogućih natječaja za dobivanje bespovratnih sredstava za poljoprivrednike. S obzirom na to da proizvodnja u plastenicima odnosno staklenicima značajno podiže ekonomsku cijenu gospodarstva da bi se moglo konkurirati u segmentu malih poljoprivrednih gospodarstava – plastenik prelazi u sinov, Marijev, OPG, a Antun Held uspijeva uoči natječaja spustiti ekonomsku vrijednost svog OPG-a ispod osam tisuća eura, što je jedan od uvjeta natječaja. U drugoj polovici 2015. OPG Antuna Helda smanjuje se sa 2,8 hektara na 0,28 hektara.

Takav, iznenada majušni OPG Antuna Helda uspješno prolazi na natječaju 2015., a 2016. slijedi i prva rata isplate. Ukupni dobitak jest 15 tisuća eura, odnosno, približno 113 tisuća kuna. Rok za kontrolu u ovoj operaciji je pet godina. U članku 29. Pravilnika precizno piše da kontrolori Agencije provode kontrolu prije isplate i “tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja (ex post kontrola). Pojednostavljeno, nadležne službe Agencije za plaćanja u poljoprivredi morale bi kontrolirati sve dobitnike u narednih pet godina, održavaju li tražene uvjete i rade li na rastu i razvoju kako su najavile.

Golemi plastenik je ključ

Ali OPG Antuna Helda, u kojem je do siječnja 2018. bila uključena i supruga ministra Tolušića Ana, upravo u tom istom siječnju – opet raste i prestaje biti malo gospodarstvo – ali ne zbog ulaganja nego jednostavno zato jer sin Mario gasi svoj OPG i opet se pridružuje očevom.

Zajedno sa sinom Marijem u obiteljski OPG vratio se i iznimno vrijedan, golemi plastenik, čija se ekonomska vrijednost prema tablicama savjetodavnih službi u Ministarstvu poljoprivrede procjenjuje na 35 do 50 tisuća eura, te tim potezom OPG koji uživa 15 tisuća eura za razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava definitivno prestaje biti – malo gospodarstvo – ali ne zbog mudrog ulaganja, nego jednostavno jer ponovno vraća u svoje krilo ono što je i ranije imalo.

Danas je u ARKOD-u Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ta čuvena čestica iz Pitomače na kojoj je plastenik, površine 0,47 hektara – opet upisana na Antuna Helda. Tu je i precizno navedeno: “uporaba zemljišta: staklenici na oranici, domaće ime: plastenici na vrtu.”

Tko bi trebao kontrolirati pet godina jesu li ti manevri bili legalni i je li ok stvarati mali OPG, pa ga onda opet dizati u veliki – iako se uživaju novci koji su namijenjeni isključivo malima? Sve je to u nadležnosti Agencije za plaćanja u poljoprivredi, koju predvodi Matilda Copić, a unutar Agencije postoji i služba za kontrolu nepravilnosti, prijevara i pogrešaka koju predvodi pomoćnica ravnateljice Božana Bešlić.

Zanimljivo prijateljstvo i neobična koincidencija

No, gotovo nevjerojatno zvuči da se obje osobe koje bi trebale predvoditi kontrolu mogućih nepravilnosti i osobno bile uključene u vrlo sličan slučaj prepravljanja OPG-ova s kakvim se susrećemo u obitelji Held. Matilda Copić i Božana Bešlić došle su u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi u vrijeme kada ministarsko mjesto preuzima Tomislav Tolušić, ali ranije su radile u Agenciji za regionalni razvoj. Vezuje ih i prijateljstvo, zajedno su objavile i knjigu “EU projekti – od ideje do realizacije”, ali, evidentno, i svojevrsno testiranje mogućih poslovnih modela za dobivanje bespovratnih sredstava iz EU fondova. Obje su u vrijeme dok su radile u Agenciji za regionalni razvoj na svojim zagrebačkim adresama registrirale OPG-ove, a kao zemlju su prijavile zemljište u Pokrovniku, u Drnišu – zemljište čiji je vlasnik Ivan Copić, otac Matilde Copić.

Obje su svoje OPG-ove prijavile 2015. na isti natječaj na kojem se pojavio OPG Antuna Helda. Prevedeno, i njihovi OPG-ovi nastali su svojevrsnim usitnjavanjem velikog OPG-a kao što je i to bilo i u Heldovom slučaju. Obje su prošle na natječaju, a nakon što je u medijima otkriveno da nova ravnateljica Agencije za plaćanja ubire sredstva putem te iste Agencije za svoj OPG – koji nije prijavila u imovinskoj kartici – Matilda Copić vraća prvu ratu bespovratnih sredstava i svoj OPG stavlja u mirovanje. Božana Bešlić odustaje od dodijeljenih sredstava i briše svoj navodni OPG na kojem se navodno obrađivala zemlja u vlasništvu oca ravnateljice Copić.

OPG Antuna Helda koji je neobično slično došao do željenih gabarita, naravno, nije odustao. Činjenica jest da je prošao na natječaju u vrijeme dok njegov zet još nije bio ministar poljoprivrede, a isplata je bila u vrijeme dok je Tolušić bio ministar regionalnog razvoja, direktno nadređen v.d. ravnateljici Agencije regionalnog razvoja Matildi Copić. Zapanjujuća sličnost modela s Copić-Bešlić ekspertnim komadanjem drniškog OPG-a Ivana Copića otvara, naravno, pitanje jesu li Copić i Bešlić možda bile konzultantice ili savjetnice i u slučaju OPG-a Held. Ili se doista radi o neobičnoj koincidenciji?

Ono što je sigurno jest da bi one koje su osobnim primjerom potvrdile da je inženjering s komadanjem OPG-ova moguć, ali i nedopustiv – jer su ipak vratile novac, odnosno, odustale od natječaja – trebale kontrolirati punca svog glavnog šefa, ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića. One bi morale razmotriti je li dopustivo to što je OPG koji je nekoć bio veliki, 2015. bio odgovarajuće malen da bi dobio 15 tisuća eura, a onda je 2018. opet postao veliki – mada je kontrolno razdoblje za natječaj pet godina.

Nekonkretan odgovor ministarstva

Na vrlo konkretan upit upućen Ministarstvu poljoprivrede stigao je prilično nekonkretan odgovor.

“OPG Held Antun bavi se poljoprivrednom već 20-ak godina, mali je poljoprivrednik te obrađuje oko pet hektara zemlje. U Upisnik poljoprivrednika upisan je od 2003. godine, davno prije negoli je g. Held postao punac ministra Tolušića”, stoji u uvodnom dijelu odgovora, a zatim se naglašava da je OPG Held prošao na natječaju u vrijeme kada Tomislav Tolušić nije bio ministar poljoprivrede. “Na prvom natječaju za 6.3.1. Potporu razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, raspisanom 2015. godine u mandatu ministra Jakovine, OPG Held Antun prijavio je projekt ulaganja u svoje gospodarstvo za 15.000 eura te je 2016. godine u mandatu ministra Romića ostvario bespovratnu potporu kao i drugi korisnici iste operacije. Dakle, u vrijeme natječajnog postupka, evaluacije projekta g. Helda i kontrolnih aktivnosti Agencije za plaćanja – ministar Tolušić nije bio u nikakvom srodstvu s g. Heldom”, navedeno je u odgovoru iz Ministarstva.

Na konkretan upit oko izdvajanja skupog plastenika iz obiteljskog gospodarstva u zaseban OPG, sina Marija Helda, iz Ministarstva poljoprivrede odgovaraju: “OPG Held Mario upisan je u Upisnik poljoprivrednika 2011. godine, dakle četiri i pol godine prije objave natječaja na koji se javio njegov otac radi ulaganja u svoj OPG, i koji ga nije mogao ‘rascjepkati’ s ciljem, kako insinuirate, ‘prelaženja gabarita’ za dodjelu potpore na natječaju 2015. godine. OPG Held Mario zatvoren je 2018. godine, dok OPG Held Antun i dalje postoji, kako i propisuju EU pravila pet godina od isplate, a svrha i ciljevi projekta ostali su nepromijenjeni.”

Na pitanje o činjenici da je OPG Antuna Helda nakon tri godine prestao biti mali OPG jer je vraćen plastenik, a sin Mario ponovno se pridružio očevu OPG-u, nema odgovora. Tu je tek konstatacija da je “poanta potpore kroz 6.3.1. jačanje malih OPG-ova, kako bi se razvili, postali veći i konkurentniji.”

Ali vraćanje plastenika pod krov obiteljskog OPG-a teško je interpretirati kao rast i razvoj? Ili je ipak sve moguće?

Pitali smo i o mehanizmima kontrole u petogodišnjem razdoblju nakon okončanja natječaja, ali na to nije stigao nikakav odgovor.

Radi se o situaciji u kojoj bi službe koje su podređene ministru Tolušiću, službe koje predvode osobe koje imaju već ubilježene i osobne čudne manevre s OPG-ovima, trebale odlučno i pravedno jednako “češljati” sve OPG-ove koji su ubrali novac iz EU fondova. Možete li vjerovati da će kontrolori jednako odlučno “pročešljati” OPG ministrova punca kao i OPG nepoznatog voćara iz Bistre Donje?

“Neću tolerirati šlamperaj i spekulacije, pogotovo kada se radi o sredstvima EU fondova. Prijavljujte sumnje na nepravilnosti, jer za svaki propust penale plaćamo iz Državnog proračuna!”, poručio je Tolušić još u ožujku 2017. i svima ponudio da prijave o svim sumnjama šalju na adresu – Agencije za plaćanja u poljoprivredi.