NET.HR OBJAVLJUJE CIJELU SNIMKU RAZGOVORA BEROŠ – ZADRAVEC: Prvih par sekundi otkriva kako je nastala: ‘Ugasi zvuk, molim te… Jedan’

Ministar Beroš izjavljuje da nije znao za snimanje razgovora, no kada pažljivo poslušate snimku koju prilažemo dosta je znakova koji ga demantiraju

Nakon što je na YouTube kanalu objavljen film u kojem je audiosnimka razgovora ministra zdravstva Vilija Beroša i zamjenice ravnatelja KBC-a Sestre Milosrdnice, Dijane Zadravec, ona je potvrdila autentičnost razgovora i najavila moguću tužbu jer smatra da je razgovor snimio ministar Beroš.

On također nije demantirao sadržaj razgovora, no, očigledno – pokušava se izvući oko snimanja. “Ja nisam snimao, uključio sam razglas da prisutni čuju o čemu je riječ, o pritiscima i insinuacijama… Niti sam razgovor snimio, a još manje da sam ga pustio u medije. Na sastanku je bilo petero, šestero ljudi. Teoretski je moguće da je netko snimao, međutim, ja za to ne mogu odgovarati”, izjavio je Beroš.

No, nije odgovorio je li on znao za snimanje, odnosno, je li aranžirao čin tajnog snimanja. Očito je zvao Dijanu Zadravec, digao njezin razgovor na razglas, a da joj nije rekao da su s njime druge osobe. A sudeći po nekim znakovima sa snimke, može se zaključiti da je znao za snimanje.

Naime, bloger koji se potpisuje kao Spectaror, koji je digao snimku na YouTube na svom je Facebooku objavio kako je dobio cijelu snimku na mail i da ju je skratio za 20 sekundi. No, i na kraju puštene snimke na YouTubeu – čuje se glas, po svemu sudeći ministra Beroša koji kaže: “Pošalji mi tu snim…”

Uvodne sekunde otkrivaju plansko snimanje

Net.hr je također dobio s anonimne adrese na mail audiosnimku koja ima nešto duži uvod od onog objavljenog u filmu na YouTube kanalu. U tom uvodnom dijelu, po svemu sudeći, jedna osoba ženskog glasa priprema snimanje, a onda slijedi početak razgovora Beroš-Zadravec.

Mnogo je znakova da je ministar Beroš znao za snimanje razgovara i nema sumnje da svojoj sugovornici nije rekao da s njome razgovara pred više osoba, i da taj razgovor sluša preko razglasa više osoba. No, cijelu situaciju najbolje će rasvijetliti istražitelji, ako istraga ikada bude otvorena.

Na početku snimke koju objavljujemo čuje se ženski glas koji šapće: “Ugasi zvuk, molim te”. Nakon toga, znatno glasnije govori: “jedan”, očigledno testirajući snima li se. Iz ovog, uvodnog dijela snimke kojeg objavljujemo, jasno je kako je ekipa dogovarala snimanje.