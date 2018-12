NET.HR ISTRAŽUJE: Tko je najveći dobitnik od svih Borgova u Agrokoru? Nevidljiv, šutljiv, a zaradio je milijune kuna u kratkom roku

Nakon što je postignuta nagodba u Agrokoru, tvrtku još vodi izvanredni upravitelj Fabris Peruško, a iz tzv. ekipe Borg koja je tajno pripremala lex Agrokor u savjetničkom timu tvrtke još uvijek radi prvi izbor Martine Dalić: Tomislav Matić, vlasnik tvrtke Texo Management

Na promociji knjige Martine Dalić, “Agrokor: slom ortačkog kapitalizma” Tomislav Matić ili nije bio ili je ostao nevidljiv. Nema ga definitivno u prvih nekoliko redova, a nije se našao ni pred jednim mikrofonom televizijskih reportera. Osim glavnih zvijezda, premijera, ministara, guvernera itd., kamere su lovile i Borislava Škegru i Slavka Linića, Antu Ramljaka, a nije ih uspio izbjeći ni dio ekipe nazvane Borg koja se u pravilu kloni kamera.

Investicijski menadžer Tonči Korunić, kiselog osmijeha, izgovorio je tek nekoliko riječi, odvjetnik Boris Šavorić također je bio suzdražan, ali zato je Branimir Bricelj mnoge iznenadio spremnošću da objasni kako je unosio izmjene 5 do 12 u lex Agrokor. No nigdje traga Tomislavu Matiću. Neobično, jer on je bio u onom esencijalnom timu s kojim je sve počelo, ima ga mnogo u knjizi, a još je zanimljivije da je on jedan od rijetkih koji je i dalje ostao “duboko” u Agrokoru.

Prema informacijama kojima raspolaže Net.hr, tvrtka Texo Management u vlasništvu Tomislava Matića, tvrtka iz koje je potekao prvi izvanredni upravitelj Agrokora Ante Ramljak, još je uvijek angažirana u savjetničkom timu koji radi u Agrokoru, naravno kao podizvođač tvrtke AlixPartners, ali po nepromijenjenim uvjetima. Od svih konzultantskih tvrtki i odvjetničkih ureda čiji su članovi sudjelovali u izradi lex Agrokora, a potom su tvrtke počele raditi u Agrokoru na temelju tog istog zakona, samo je još Texo Management ostao u igri. Tako ispada da je samozatajni Tomislav Matić zapravo najveći dobitnik iz cijele “Borg” ekipe.

Impresivnih 32.656 eura tjedno

Texo Management je bila prva savjetnička tvrtka koju je angažirao AlixPartners, i to za impresivnih 32.656 eura tjedno. Ako je mjesec imao četiri tjedna to je iznos od 130.624 eura, a pretvoreno u kune to je nešto manje od 977 tisuća kuna.

Teško je utvrditi točan datum od kada je Texo Management počeo raditi u Agrokoru, no ako je 25. travnja 2017. objavljeno na službenim stranicama Agrokora da je za glavnog savjetnika izabran AlixPartners, a AlixPartners je potom angažirao Texo Management, Altera Savjetovanja i Komunikacijski ured Colić, Laco i partneri, može se pretpostaviti da je angažman Matićeve tvrtke, u kojoj je do tada radio prvi izvanredni upravitelj Ante Ramljak, formalno započeo 1. svibnja 2017. Ako je ugovor koji je procurio u javnost ostao nepromijenjen, od tada do danas, može se ugrubo izračunati, Texo Management je u Agrokoru zaradio oko 2,2 milijuna eura, odnosno više od 17 milijuna kuna.

Procvat tvrtke nakon angažmana u Agrokoru

Uostalom, već u javno dostupnom financijskom izvješću tvrtke za 2017. godinu, vidio se iznimni poslovni procvat tvrtke koja je prijašnjih godina poslovala iznimno skromno i isplaćivala skromne plaće. Konkretno, 2016. godine tvrtka je imala prihode od 1,3 milijuna kuna, a na kraju godine, u kojoj su, pretpostavlja se u svibnju, počeli intenzivno raditi za Agrokor preko AlixPartners tvrtke bilježe impresivnih 8,8 milijuna kuna. Dakle, sedam puta više.

Texo Management je te 2016. imao samo dvoje zaposlenih, i to s prijavljenom plaćom nešto višom od 4276 kuna, a nakon angažamana u Agrokoru broj zaposlenih navodno se povećao na petero, no javnosti je i dalje ostalo nepoznato koje je to stručnjake angažirao Texo Management za savjetničke usluge u Agrokoru.

Alix Partners je obrazlagao da je Texo Management i ostale angažirao zbog iznimnih referencija i iskustva, no povijest tvrtke Texo Management nije dokazivala to golemo iskustvo. Tvrtka je izrasla iz tvrtke Bakina kuhinja d.o.o. koja je bila registrirana za ugostiteljske poslove, 2003. godine, a 2008. mijenja ime u Texo projekt d.o.o., a 2010. postaje, sada već poznati, Texo Management. Vlasnik, Tomislav Matić, cijelo vrijeme surađuje sa svojim bivšim “šefom” iz vremena kada je radio kao analitičar u Ministarstvu financija, bivšim ministrom i poduzetnikom širokog spektra, Borislavom Škegrom u Quaestus fondu, a dio tima u Quaestusu bio je i Ante Ramljak.

Golemi skandal s Hanfom

Godine 2011. Škegro i Matić našli su se usred golemog skandala kada im je tadašnji šef Hanfe, Ante Samodol, oduzeo licencije za trgovanje. Iako je ta odluka Hanfe kasnije srušena na Visokom trgovačkom sudu, cijeli projekt Quaestusa bio je uzdrman, Matić i Škegro su smijenjeni sa čela nekretninskog fonda, a sam fond je likvidiran s velikim gubicima.

Zanimljivo je da su propale Quaestus nekretnine imale adresu također u iličkom neboderu, Ilica 1A, tamo gdje je danas Texo Management, a i neki drugi uključeni u pisanje lex Agrokora a potom, unosno savjetovanje u Agrokoru, primjerice, odvjetnički ured Šavorić. U tom je uredu, na toj adresi, snimljen i jedan od najpopularnijih spotova HDZ-a, “Vjerodostojno.”

Na web-stranici Texo Managementa također nema referencija, odnosno, drugih značajnih klijenata na temelju kojih se AlixPartners odlučio angažirati Texo. Uostalom, na web-stranici je bilo istaknuto ime zaposlenika Ante Ramljaka gotovo cijelo vrijeme dok je on radio posao u Agrokoru. Maknut je tek nakon upita Net.hr-a, nakon Ramljakove ostavke na mjesto izvanrednog upravitelja, kada smo pitali hoće li se Ramljak opet vratiti u Texo Management. No, Ramljak se nije vratio u tvrtku, ali i dalje je vodi Tomislav Matić i njegovi misteriozni suradnici, te i dalje rade sto na sat u Agrokoru.

Zajednički početak Dalić i Matića kod Škegre

Ni knjiga Martine Dalić nije dala neke nove preciznije informacije o tajni angažmana Tomislava Matića i Ante Ramljaka, što je to bilo tako presudno u njihovu prijašnjem radu da ih je prve odlučila angažirati u svom neformalnom timu za pisanje lex Agrokora. Prvi put nailazimo na Matićevo ime u knjizi kada Dalić objašnjava kakve je ona ljude trebala za pomoć oko rješavanja krize u Agrokoru u onoj ranoj fazi, kada je tek saznala od guvernera Borisa Vujčića da je stanje u Agrokoru “teško”.

“Za mene su to morali biti ljudi koji razumiju međunarodne financije, međunarodno tržište kapitala, odnose među velikim igračima na financijskom tržištu…”, objašnjava Martina Dalić te objavljuje da je ona pozvala Matića i Ramljaka na prvi sastanak u Banske dvore. Matića je bolje poznala od Ramljaka, i to iz vremena kada su zajedno radili u Ministarstvu financija u vrijeme ministra Borislava Škegre:

“Matić i ja smo, krajem devedesetih, zajedno radili u Ministarstvu financija. Naime, Matić je tada, zajedno s još nekoliko mladića, odgovorio pozivu tadašnje politike i vratio se u Hrvatsku – iako su pred svima njima zapravo stajale zavidne karijere u vodećim financijskim centrima.” Autorica knjige Martina Dalić evidentno je htjela naglasiti njegovo domoljublje jer je navela da je “jedini trajno ostao, ostali su se vrlo brzo vratili u Ameriku.” Naglasila je, također, da se nisu privatno družili. Ne spominje, naravno, da se družila s osobom višeg ranga, Matićevim i svojim bivšim šefom, Borislavom Škegrom, što je on osobno potvrdio pred saborskim Povjerenstvom.

Prešućeno u knjizi

Bivša ministrica Dalić u knjizi ne gubi vrijeme na tehnikalije i ne uvodi ekipu iz grupe Borg, dakle one koji su sudjelovali u izradi lex Agrokora, u tim skupo plaćenih savjetnika u Agrokoru nakon što je Ante Ramljak postao izvanredni upravitelj, preko one formulacije da su oni zapravo “podizvođači” glavnog savjetnika za restrukturiranje AlixPartnersa, nego ih ona lijepo odmah predstavlja kao Ramljakove savjetnike, kao one koje si je doveo Ramljak.

Ona zapravo otkriva da su oni uvedeni u tim već prije izbora glavnog savjetnika, AlixPartnersa, 24. travnja. Dalić podsjeća da je Ramljak svoj tim objavio odmah, 11. travnja, a tu su odmah bili i Bricelj i Matić i Tonči Korunić, dakle oni koji će nakon objave mailova iz afere Hotmail, biti prepoznati kao dio grupe Borg. Matić je u tom dijelu knjige predstavljen s “harvardskim obrazovanjem i referencijama rada u američkoj banci Morgan Stanley, na savjetovanju pri financiranju izgradnje autocesta, izdavanju državnih obveznica i investiranju u hrvatske tvrtke.” Dalić naravno prešućuje poslovne probleme iz Quaestus faze.

Tomislav Matić, otkrivamo sada u knjizi, bio je pratnja Anti Ramljaku na sastanku s predstavnikom strvinarskog fonda Knighthead kojeg je guverner Boris Vujčić krajem ožujka – dakle, prije donošenja lex Agrokora, htio spojiti s tada još potpredsjednicom Vlade Martinom Dalić. To je doista zabavna epizoda u knjizi: Martina Dalić objašnjava kako je njoj mlađi suradnik u fondu “za koji nikad nije čula” bio zapravo ispod njezina ranga (dakle, sugerira da se guverner HNB-a očito nalazi s osobama jadno niskog ranga) te ga je uputila na Matića i Ramljaka.

Martina Dalić minorizira taj sastanak. Kaže da ju je Ramljak obavijestio da zapravo nema potrebe da se i ona nalazi s tim “mlađim analitičarom” Knightheada. Naravno, u knjizi se ne spominje čudna koincidencija da je upravo nakon tog sastanka jedan drugi član tada još tajne, neformalne grupacije koja je radila na lex Agrokoru, Branimir Bricelj, unio u nacrt zakona odredbe koje će omogućiti fantastičnu zaradu Knightheadu i onemogućiti ikakvu pristojnu kontrolu rada izvanrednog upravitelja. Pravni stručnjaci upozoravaju da svi slični insolvencijski mehanizmi u drugim državama inzistiraju na nadzornoj, kontrolnoj, ulozi suda, a u slučaju lex Agrokora izvanrednog upravitelja kontrolira jedino Ministarstvo gospodarstva, odnosno Vlada.

Samozatajni Matić izbjegava medije

Tomislav Matić, sada se pokazuje najvažniji i najdugotrajniji savjetnik privremene uprave, nikada nije dao intervju niti jednom mediju. Jedini istup pred mikrofonima svih zainteresiranih medija Tomislav Matić imao je 2012. zajedno s Borislavom Škegrom u vrijeme skandala s Quaestus nekretninama. Tada je glavninu nastupa odradio Borislav Škegro, ali se potom uključio i Matić, ustvrdivši da se on i Škegro nisu “kockali imovinom fonda.”

Otada do danas, Tomislav Matić povukao se u potpunu diskreciju, neovisno o tome što njegovo ime iskače u projektima koji su osmišljeni u Banskim dvorima, kao što je pisanje lex Agrokora, ili milijunskim poslovima kao što je savjetovanje u Agrokoru nakon lex Agrokora.

Borislav Škegro koji je htio govoriti za medije proteklih godinu dana i braniti projekt lex Agrokora, a pojavio se i na promociji knjige da ponovno prisegne da je cijeli proces bio izvanredan i pošten, nikada nije ništa govorio o svom aktualnom odnosu s najutjecajnijim savjetnikom u Agrokoru, Tomislavom Matićem. Doduše, ne možemo ni reći da su ga novinari to precizno pitali. U intervjuu iz travnja 2018. u kojem ga se predstavilo kao “izvornog HDZ-ovca” i jednog od “Tuđmanovih apostola”, Škegro je bilo kakvu vezu s ekipom koja je radila na lex Agrokoru, a pritom savjetovala u toj tvrtki nazivao “konstrukcijama teoretičara zavjere”.

Što rade u Agrokoru? Možemo samo nagađati

Činjenica jest da je on i dalje direktno povezan sa svojim dugogodišnjim suradnikom, pa čak i doslovno, u tvrtki koja ima adresu i ured na istom mjestu gdje je i Texo Management. Tu je, naime, tvrtka Aequitas upravljanje, u kojoj su suvlasnici, kao i nekad u Quaestusu, Borislav Škegro, Željko Lukač i Tomislav Matić. Tvrtka ne posluje dobro, odnosno, u javno dostupnom financijskom izvješću nalazimo tek podatak da je prošlu godinu završila s više od devet milijuna kuna gubitka. Zapravo, ta tvrtka manje više “vegetira”, nema znakova ozbiljnih aktivnosti. Što bi moglo značiti da je, kao i obično u konceptu Borislava Škegre, samo jedan kotačić u široj mreži uvezanih tvrtki.

Zahvaljući autorima lex Agrokora nikada hrvatska javnost neće moći detaljnije saznati o načinu uključivanja savjetnika i tko je sve radio, niti pratiti daljnje puteve novca. U ovom slučaju reći će se da je to “privatna” kompanija i što nas briga što rade vlasnici te kompanije.

No, lex Agrokor je donijela politika i procese u Agrokoru vezala je za “državu”. Ali kreatori lexa, koje smo upoznali tek djelomično, zahvaljujući iscurjelim mailovima ili transkriptima, pa i knjizi Martine Dalić, tako su osmislili lex da je izostao ikakav nezavisni nadzor, kontrola, od toga što su i kako uprihodili izvanredni upravitelji, Ramljak i Peruško – koje je direktno birala vlast, ali i ostali uključeni savjetnici koji su sudjelovali u pretvorbi Agrokora iz Todorićeve kompanije u kompaniju kojom upravljaju ruske banke i američki fond Knighthead.

Tako ne postoji ni kontrolni mehanizam preko kojeg bi se moglo utvrditi je li vlasnik Texo Managementa u vrijeme izrade lexa, pa i kasnije, kroz savjetovanje u Agrokoru, došao do povjerljivih informacija koje je možda koristio u svojim drugim poslovima. A kojim se to točno poslovima bavio Texo Management u Agrokoru? Možemo samo nagađati. Na žalost, iz tvrtke nisu htjeli odgovoriti na pitanja, pojasniti kojim su se poslovima bavili, odnosno, kojim poslovima se još bave, te koliko zarađuju u Agrokoru. Iz Agrokora također nisu odgovorili na upit Net.hr-a. Najznačajniji konzultant u projektu najnovije pretvorbe Agrokora ostaje tako i dalje obavijen velom tajni.