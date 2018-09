NESVAKIDAŠNJI OGLAS ZA POSAO: Traže studente za nošenje pacijenata i umrlih, plaća – 23 kune po satu

KBC Osijek traži studente koji bi radili kao nosači i vozači bolesnika i umrlih u krugu bolnice. Za to im nude plaću od 23 kune po satu, a od njih očekuju da budu vremenski fleksibilni

U moru uobičajenih ponuda studentskih poslova, u osječkom Studentskom centru pojavio se i jedan KBC-a Osijek u kojem se traži 15 redovitih studenata za obavljanje težih fizičkih poslova u bolnici. Oni bi od listopada radili kao nosači i vozači bolesnika i umrlih u krugu bolnice; s ekipom majstora na održavanju, čišćenju i prenošenju materijala; na poslovima utovara i istovara u skladištu arhive, u praonici rublja, a prema potrebi i u kuhinji.

Cijena rada je 23 kune po satu, a radno vrijeme je od 6 do 14 sati s tim da bi trebali biti i fleksibilni od 0-24 sata.

Rukovoditelj Studentskog servisa Tihomir Milinović kaže kako je riječ o poslu u kojem je praksa već dobro uhodana. “Studenti te poslove rade već gotovo tri godine, a kako velik broj njih zbog završetka studija uskoro gubi pravo na rad, tako i prestaje raditi, pa KBC sada popunjava upražnjena mjesta. Zapravo smo jako zadovoljni interesom”, kaže za Glas Slavonije Milinović koji ujedno navodi da studenti neće raditi medicinske poslove.

Cijena satnice – osrednja

Od kandidata se, pak, traži dobra tjelesna spremnost i kondicija, koncentracija, urednost i suradnja s bolničkim osobljem te strpljivost u radu s bolesnicima. Prije početka rada moraju proći liječnički pregled, odslušati i položiti zaštitu na radu te odslušati predavanje intrahospitalnih infekcija. Liječnički pregled plaća poslodavac, ali tek nakon tri mjeseca kontinuiranog rada.

Cijena satnice, pak, po Milinovićevim riječima, je osrednja.”Bez obzira na to što se radi, treba imati strpljenja i živaca. Do sada su studenti i poslodavac, ali i pacijenti, bili zadovoljni. Najčešće su radili studenti viših godina ili apsolventi koji lakše mogu prilagoditi vrijeme potrebama poslodavca. Radi se najčešće u prvoj smjeni radnim danima kada je najviše posla, no neki studenti tražili su rad u noćnoj ili poslijepodnevnoj smjeni i vikendima, zbog obaveza na fakultetu, ali i manje količine posla. Bolnica im je u kombiniranju smjena izlazila u susret”, kaže Milinović.