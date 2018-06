NESUĐENI VODITELJ KURIKULARNE REFORME: Matko Glunčić podnio ostavku u Ministarstvu znanosti i obrazovanja

Neslužbeno se doznaje da ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak već mjesecima ne kontaktira s Glunčićem

Matko Glunčić podnio je ostavku na mjestu državnog tajnika u Ministarstvu znanosti i obrazovanja koju je premijer Andrej Plenković prihvatio, objavio je Večernji list.

Glunčić je nesuđeni voditelj Ekspertne radne skupine za provedbu kurikularne reforme. On se na to mjesto prijavio na posljednjem natječaju, no usprotivila se nadređena mu ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak.

Usprotivio se eksperimentalnoj reformi u školi koju mu pohađaju djeca

Razlog je, među ostalim, bilo to što je se Glunčić usprotivio eksperimentalnom uvođenju programa ‘škola za život” u zagrebačkoj osnovnoj školi koju pohađaju njegova djeca. On pritom nije tvrdio da se protivi reformi obrazovanja već nedovoljno razrađenoj reformi.

Večernji list neslužbeno doznaje da je taj Glunčićev stav razljutio ministricu Divjak te da ona zbog toga s njim već mjesecima ne kontaktira. Glunčić je dužnost državog tajnika u Ministarstvu znanosti i obrazovanja obnašao od listopada 2016. godine.

Tijekom mandata pripremao je natječaj za ulaganje u infrastrukturu u kojima je iz EU fondova osigurano 150 milijuna eura, također i prijavu za natječaj za projekte u sklopu istraživačko razvojne investicijske aktivnosti od 15 milijuna eura, napisao pravilnik i pripremio projekte za socijalne studentske stipendije kao i napisao pravilnik i pripremio projekte za STEN u iznosu od 186 milijuna kuna.

Prati ga sramotna izjava o djeci s posebnim potrebama i nacionalnim manjinama

Neslavno se “proslavio” izjavom da su za loše rezultate na istraživanjima PISA “krivi” učenici s posebnim potrebama i oni nacionalnih manjina.

“U nekim europskim zemljama kažu lošijim učenicima da na dan testiranja ne dođu na nastavu. Kod nas su u statistiku ušla i djeca s posebnim potrebama i nacionalne manjine. Uzimamo sve zajedno unutra”, kazao je, a kasnije se ispričavao tvrdeći da se nespretno izrazio.

