NESUĐENI HDZ-OV GRADONAČELNIČKI KANDIDAT: ‘Nije Plenković ljut na mene, čudilo bi me da me makne iz Fonda’

‘Apsolutno ne smatram da je premijer imalo ljut na mene. Mislim da je naš odnos i dalje dobar, da to što radim on cijeni. Dopuštam da vidi stvari drugačije. Možda je i u pravu, ali ja sam svoju odluku donio sam’, kazao je Vanđelić

Damir Vanđelić, privremeni ravnatelj Fonda za obnovu, gostujući na televiziji N1, nije želio reći koji mu je bio glavni motiv da ne ide na lokalne izbore kao HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Zagreba. No, spremno je odgovorio na pitanje što mu je bio motiv da radije ostane privremeni ravnatelj Fonda.

“Najjači motiv mi je bio da napravimo obnovu grada Zagreba što brže i što kvalitetnije”, kazao je dodavši kako mu nije plan da obnova od posljedica potresa bude samo konstrukcijska, nego i energetska obnova te da jednim dijelom nosi i elemente urbane obnove.

VANĐELIĆ ODUSTAO OD UTRKE ZA GRADONAČELNIKA: ‘Ne razmišljam ni o čemu drugom osim o obnovi Zagreba’

‘Mislim da je odnos premijera i mene i dalje dobar’

Vanđelić smatra da zbog ‘odbijenice’ predsjednik HDZ-a Andrej Plenković nije ljut na njega.

“Apsolutno ne smatram da je premijer imalo ljut na mene. S obzirom na količinu pitanja i način kako su ga zasuli, mislim da to nema nimalo veze sa mnom. Mislim da je naš odnos i dalje dobar, da to što radim on cijeni. Dopuštam da (Plenković) vidi stvari i drugačije. Možda je on i u pravu. Ali ja sam svoju odluku donio sam”, kazao je dodavši da “nije želio trošiti energiju na dvije strane”.

Objasnio je i na što je mislio rekavši da ga je demotivirao “nedostatak zajedništva”.

“Recesija koja će doći nakon pandemije i nakon potresa bit će puno teža nego što smo mislili prije dvije godine. U svemu tome, kad primjećujem da određeni ljudi koji bi mogli trošiti energiju na to da radimo skupa, to ne rade, nego trošimo energiju na određena trvenja, to je bila poruka više vezana uz samu obnovu. Nije bila politička poruka”, kazao je.

PLENKOVIĆ NA PRESICI: ‘Ne znam što se dogodilo s Vanđelićem… Netočno je i iritantno reći da HDZ želi daljnju suradnju s Bandićem’

‘Bit ćemo maksimalno transparentni’

“Ako će trvenja biti smetnja obnovi, ja ću se maknuti odmah. Ako će osobni animoziteti biti prepreka dobrobiti građana, ja ću se maknuti. Ali ja vam to ne vidim”, dodatno je pojasnio.

Istaknuo je da on u svakom slučaju ima ugovor za privremenog ravnatelja koji traje godinu dana, te da njegova situacija nimalo ne usporava rad Fonda. Potvrdio je da je da je potpora politike radu Fonda doista bitna, i to prvenstveno zbog toga što je Zakon o obnovi pisan na određeni način, te zbog načina financiranja obnove.

“Trenutno je sporo podnošenje zahtjeva za obnovom najveća zapreka obnovi”, objasnio je.

Za rad Fonda je obećao potpunu transparentnost:

“Nema skrivenih troškova, nema reprezentacije, nema službenih automobila. Vrlo smo skromni. Svi dokumenti Fonda su dostupni na stranici, svi ugovori će biti na jednoj takvoj stranici koja će biti geolocirana. Vi ćete kliknuti na adresu Martićeva 20 i moći ćete pogledati koliko novaca, kakav je ugovor, tko je izvođač, tko je projektant. Bit ćemo maksimalno otvoreni”, pojasnio je.

VANĐELIĆ TVRDI DA ON NIJE UTJECAO NA IZMJENE ZAKONA: ‘Javnost će me upoznati, mislim da ćete biti zadovoljni’

Ne vidi ništa sporno u slučaju državnog tajnika Uhlira

Voditeljica ga je pitala za slučaj Željka Uhlira, državnog tajnika u Ministarstvu graditeljstva, koji je radio na Zakonu o obnovi, te suvlasnika u zgradi u Zagrebu koja je iskoristila 102,6 tisuća kuna državne pomoći za zaštitu i popravke koji su nastali u potresu u ožujku. Vanđelić kaže da za taj slučaj nije znao.

“On je jedan od tisuća građana koji imaju pravo na naknadu. Ne vidim zašto bismo njega sad dovodili da on sad takvu naknadu ne smije imati, ako je tako propisano zakonom”, kazao je.

Na pitanje zašto je podnošenje zahtjeva za obnovu dosad išlo sporo, Vanđelić je kazao kako je dolazilo do nesporazuma i da su građani mislili da su već podnijeli neke zahtjeve, jer su ih obišli statičari i procjenjitelji. Što se tiče novca, kazao je da zahtjeve trebaju podnijeti kvalificirane osobe; upravitelji zgrada, predstavnici stanara ili ovlašteni inženjeri.

VANĐELIĆ, KLISOVIĆ…? KOGA BRIGA: I SDP i HDZ su beskrajnim petljanjem pokazali da im zapravo nije stalo do Zagreba. Kreće pravi obračun