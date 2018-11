NESTVARAN POČETAK STUDENOG: U nekim dijelovima zemlje temperatura je rasla i do 28 °C, a evo kakvo nas vrijeme očekuje u danima koji dolaze

Na jesen će nas idućih dana podsjećati magla i niski oblaci u jutarnjim satima, mjestimice i dulje

Iza nas je jedan od najtoplijih listopada u povijesti, a ni početak studenog nije donio nikakvu promjenu.

U Rijeci su tako danas izmjerena 24 stupnja Celzija, Dubrovnik su grijala 23, Rab 22 Celzijeva stupnja, dok je, tvrdi Neverin, na meteorološkoj postaji Gruda u Konavlima, izmjereno čak 28 °C. Prilično nestvarne vrijednosti za treći dan studenog.

Iznadprosječno toplo razdoblje nastavlja se i u prvom tjednu studenog, a vjerojatno i dulje.

Pritom će, unatoč ponovnom jačanju juga duž većeg dijela Jadrana, nedjelja još biti uglavnom suha, ali ne i prva polovina idućeg tjedna kada će, vrlo vjerojatno, gotovo svakog dana biti povremene mjestimične kiše, osobito na Jadranu te u gorju i unutrašnjosti Istre i Dalmacije, dok će sjevernije prevladavati suho, uz čestu maglu, ponegdje i dugotrajnu, javlja HRT.

Na jesen će nas podsjećati magla

U nedjelju će u istočnoj Hrvatskoj biti djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku i uglavnom suho. Ujutro ponegdje magla i niska naoblaka. Vjetar većinom slab, u Podunavlju do umjeren istočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 14, a najviša dnevna 21 ili 22 °C.

Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja bit će u središnjem dijelu zemlje. U noći i ujutro još ponegdje može biti malo kiše. Ujutro magla koja se mjestimice može i dulje zadržati. Vjetar uglavnom slab. Najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 13, a najviša dnevna od 19 do 21 °C.

Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja bit će i u Gorskom kotaru i Lici. Ujutro magla koja se ponegdje može i dulje zadržati. Vjetar uglavnom slab. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 10, a najviša dnevna od 15 do 18 °C.

Jugo će okrenuti na buru

Istru čeka djelomično sunčano uz promjenjivu naoblaku, a mjestimice je moguća i kratkotrajna kiša, uglavnom u prvom dijelu dana. Puhat će slaba do umjerena bura i istočnjak. More će biti malo, krajem dana do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 19 do 21 °C.

Na sjevernom Jadranu u noći i ujutro promjenjivo uz kišu, a zatim dulja sunčana razdoblja. Danju je povremeno uz više oblaka samo rijetko moguće malo kiše. Umjereno jugo okrenut će na buru, podno Velebita prema večeri i jaku s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 17, a najviša dnevna 21 ili 22 °C.

Što se Dalmacije tiče, bit će djelomice sunčano i uglavnom suho. Zapuhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 19, u unutrašnjosti oko 14, a najviša dnevna od 22 do 24 °C.

Što nas čeka idući tjedan?

Početkom tjedna u unutrašnjosti možemo očekivati djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, a ujutro često i maglu koja će se ponegdje i dulje zadržavati. Iako će uglavnom biti suho povremeno je moguća rosulja, a nova kiša i to ponajprije na zapadu očekuje se tek sredinom tjedna.

Na Jadranu mjestimice kiša, češća po otocima, a izraženija tek sredinom tjedna kad su mogući i pljuskovi praćeni grmljavinom.

Vjetar slab, na obali umjereno jugo, u ponedjeljak i jako.

I dalje iznadprosječno toplo uz blagi pad temperature zraka.