NESTAŠICA PRASACA; Kad netko objavi da prodaje, nastaje pomutnja: ‘U par minuta dobijem i po 50 upita: Koliko imaš? Stižem odmah!’

Božić i Nova godina su prošli, a problem s kojim su se kupci tada suočavali i dalje je tu – prasaca nema ni za lijek! Nestašica na tržištu sve je izraženija o čemu svjedoči i svinjogojac Antun Golubović iz Đurića pokraj Gunje:

“Prasci se praktički prodaju i prije nego što se oprase, zapravo se već unaprijed naručuju. Kupci uzimaju čak i prasce “odbijače” i sami ih nadohranjuju dok ne postignu određenu težinu, samo da ih osiguraju na vrijeme. Za prase od 10 do 12 kilograma, starosti od oko četiri tjedna, plaćaju i po 350 do 400 kuna. Takva situacija skoro nije bila. Jesenas je puno krmača, kojih je već ionako malo, otišlo na klanje, a sredinom prosinca skočila je cijena prascima. Prasci od 25 do 30 kilograma i dalje se prodaju po visokoj cijeni od 25 i 26 kuna za kilogram žive vage i vjerujem da će im cijena i dalje rasti”, priča Antun za Glas Slavonije.

Pomama na Facebooku

Čim netko na društvenim mrežama objavi da prodaje prase, odmah, kaže, nastaje prava pomama i u nekoliko minuta stiže i po 50 komenatara: Odakle si? Koliko imaš? Ostavi mi, stižem po njih…

“Ljudi me svakodnevno zovu, pitaju za prasce, ali nažalost neću ih imati sve do lipnja jer mi se krmače tek u travnju počinju prasiti. Prasenje sam pomaknuo zbog zimskog perioda i hladnoće jer onda nema ni toliko gubitaka, ali da sam znao kakva će zima biti, to ne bih učinio. Mislio sam se malo odmoriti i sve sam to pomaknuo za dva, dva i pol mjeseca, ali procjena je očito bila kriva. No, što je tu je!”, kaže.

Bit će problema? ‘Kinezi sada stvaraju megasvinju. To nije prirodno i neće biti dobro…’

Do nestašice svinjskoga mesa i porasta cijena na tržištu, prema Golubovićevim riječima, došlo je prvenstveno zbog situacije u Kini, koja je i najveći potrošač, a gdje je zbog afričke svinjske kuge prepolovljeno matično stado i sada je suočena s velikim deficitom. Zbog toga je cijena prasaca u Njemačkoj, Danskoj, Nizozemskoj, u zemaljama iz kojih Hrvatska inače uvozi najviše svinjetine, sada skočila na 93 eura za komad, plus troškovi prijevoza. I sada svi oni višak svinjskog mesa šalju u Kinu, i smanjili su pritisak na druge zemlje, među kojima je i Hrvatska. A to se najbolje vidi po cijenama mesa u trgovačkim centrima, gdje su se carsko meso i plećka donedavno prodavali po 20-ak kuna za kilogram, a sada su osjetno poskupjeli. Domaći proizvođači zadovoljavaju samo 30 posto potreba za svinjskim mesom u Hrvatskoj.

“Kinezi su gadno nastradali i svinjogojstvo im je na neki način devastirano. I sada stalno nešto kemijaju i rade nove hibride. Bojim se da bi i tu bi moglo biti problema. Koliko sam čitao, Kinezi sada, kako bi što prije oporavili sektor svinjogojstva, rade na tome kako bi proizveli puno veću svinju od postojeće, da bi što prije došli do velikih količina mesa. A ta će “megasvinja” ili ne znam ni sam kako je nazvati, biti podložna svemu i svačemu. U svakom slučaju, to nije prirodno i to nije dobro”, ustvrdio je Golubović.

Kupci čak i iz Dubrovnika

I cijena industrijskim tovljenicima skočila je s 8 – 9 kuna na 12 kuna plus PDV. A tovljenici iz domaćeg uzgoja i dalje su traženi, a prodaju se po cijeni od 13 kuna za kilogram žive vage.

Goluboviću je ostalo još nekoliko komada za prodaju i već su dogovoreni. Dio je uspio prodati u 800 kilometara udaljen Dubrovnik.