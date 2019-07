NESTAO KLJUČNI DOKAZ U MARIĆEVOJ AFERI SA STANOVIMA: Na sudu se ‘izgubio’ kupoprodajni ugovor za stan u kojem živi Marić Jr.

Kupoprodajni ugovor za stan u kojem živi sin bivšeg ministra državne imovine Gorana Marića ne nalazi se na Zemljišnoknjižnom odjelu suda u Zagrebu

Iako bi prema zakonu morao biti pohranjen na sudu i javno dostupan, kupoprodajni ugovor za stan u Veslačkoj u kojem živi sin bivšeg ministra državne imovine Gorana Marića, ondje nije. Naime, novinari Indexa su u nekoliko navrata pokušali doći do dokumenta koji bi mogao biti i presudan u aferi Marićevi stanovi.

Prvi su puta prije više od tri tjedna kontaktirali Zemljišnoknjižni odjel Općinskog građanskog suda u Zagrebu, no tada ga djelatnici suda nisu pronašli. Pokušali su doći do ugovora i pismenim putem, no bili su obaviješteni kako ugovora nema, pa su pokušali još jednom i opet bez uspjeha. Predaja takvih ugovora sudu zakonska je obveza, no čini se kako je ugovor između tvrtke Alfa stan grupa i tvrtke Veslačka nekretnine – nestao ili nikad nije niti bio predan.

Vlasnik stana – bivša očeva tvrtka

Ante Marić se nedavno uselio u stan od 136 kvadrata u Veslačkoj ulici, čija je vrijednosti približno 2,5 milijuna kuna. Vlasnik tog stana je, prema zemljišnim knjigama, tvrtka Veslačka nekretnine. To je tvrtka kćer Šted Investa, u kojem je Antin otac, bivši ministar Marić bio direktor od 2005. do 2008. On je nakon otkrića afere tvrdio kako mu je sin “samo podstanar”, odnosno da je unajmio stan.

“Jedini sam ministar u vladi od osamostaljenja države kojem se analizira gdje mu djeca stanuju. Moj sin nije kupio stan i ne treba ga vući za ruku. Moj stariji sin odrasla je osoba koja ima dijete i koja je podstanar”, rekao je tada Marić.

Prepisivao mu nekretnine

No, mlađi Marić se u stan uselio odmah nakon što ga je kupila bivša tvrtka njegova oca, koji je sklon pomagati mu s nekretninama. Naime, ranije je otkriveno kako je na njega prepisao kuću u podsljemenskoj zoni, da je ne bi morao upisati u imovinsku karticu. Tako je izigrao Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa jer dužnosnici ne moraju prijavljivati imovinu punoljetne djece.

Ministrova supruga Marijana 2006. godine došla je u posjed nekretnine u Remetama površine 1151 kvadrata. Kuća od 67 kvadrata s okućnicom bila je u njenom vlasništvu sve do travnja 2013. kad je vlasništvo prebačeno na Antu. Istovremeno je Ante dobio na upravljanje i obiteljsku tvrtku Scientia, koju je nakon nekoliko mjeseci besplatno dao poduzetniku Zvonku Šariću.

Zavjet šutnje

Mlađeg su Marića novinari upitali kako je završio u stanu u Veslačkoj i kakve veze ima s tvrtkom Šted Invest. Ništa nije odgovorio: “Sve poslovne odluke donosim osobno, a razloge i sadržaj istih, kao i općenito svoj poslovni ili privatni život, javno ne komentiram”.

Ništa vezano za ugovor i vlasništvo stana u Veslačkoj nisu rekli ni u Šted Investu: “Nismo u mogućnosti davati bilo kakve informacije o tome – sve sukladno poslovnim politikama, ali i zakonskim odredbama koje govore o zaštiti osobnih podataka”.

