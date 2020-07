NESTALI U 120 SEKUNDI: Građani razgrabili 22 milijuna kuna poticaja za kupnju ekoloških vozila

Fond za zaštitu okoliša zaprimio je 853 prijave za subvencioniranje kupnje ekoloških vozila, od čega 546 prijava građana u ponedjeljak te 307 prijava tvrtki prošloga tjedna

U svega 120 sekundi razgrabljeno je 22 milijuna kuna koje je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurao u ovogodišnjem krugu subvencija za ekološka vozila. Naime, toliko je vremena trebalo da se u ponedjeljak od 9 sati putem e-prijava skupi 546 prijava, od čega 470 za električne osobne automobile. Tjedan dana ranije “nestalo” je i 22 milijuna kuna za subvenciju ekoloških vozila pravnim osobama, koje su predale 307 prijava, piše Večernji.

Subvencije do 70.000 kuna

Građani i pravne osobe mogli su se prijaviti za poticaj za kupnju električnog vozila i vozila na vodik u iznosu do 70.000 kuna, plug-in hibridnog vozila s ispustom CO2 manjim od 50 g/km u iznosu do 40.000 kuna, električnih četverocikala, motocikala i mopeda do 20.000 kuna i električnih bicikala do 5000 kuna, ali samo za pravne osobe. Sve je to bilo dostupno uz ograničenje iznosa poticaja do 40 posto od prodajne cijene vozila.

“Ove brojke pokazuju značajan interes građana za e-mobilnost, što smatramo dobrim znakom. Na ta dva poziva ukupno je zaprimljeno 853 prijave što je jasan signal da kao društvo počinjemo težiti transformaciji prometa. Za ovu mjeru bi u nadolazećem razdoblju stoga trebalo osigurati još veća sredstva, ali i dodatne poticajne mjere“, komentirali su iz Fonda za zaštitu okoliša.

Digitaliziran proces prijave

Fond sufinancira nabavu energetski učinkovitih vozila još od 2014. te je u tom razdoblju osigurao ukupno 110 milijuna kuna, kojima je pomogao u kupnji 3500 novih vozila. Ovogodišnji program sufinanciranja bio je izmijenjen zbog maksimalnog iznosa poticaja za električne automobile od 70.000 kuna te mogućnosti da električne bicikle nabavljaju samo pravne osobe. No, najveća promjena bila je izmjena načina prijave. Naime, ovo je prvi puta da se dokumentacija predavala isključivo on-line, a javni pozivi su objavljeni nešto ranije zbog toga da se zainteresiranima omogući stvaranje korisničkog profila i priprema dokumentacije.

“Interes za poticaje je doista bio velik, te će sigurno biti onih koji će biti nezadovoljni jer se nisu stigli prijaviti, što samo dodatno pokazuje kako je potražnja za električnim vozilima veća od ovogodišnjeg izdašnog Fondovog budžeta. U Fond ističu kako su napravili sve kako bi online prijava dobro funkcionirala. Sustav za e-prijavu nalazi se na posebnom serveru te je programiran da omogući prijavu od 9:00:00 sati i tu mogućnost automatski ukloni nakon što vrijednost zaprimljenih zahtjeva prijeđe dostupan budžet“ pojašnjavaju iz Fonda.

Građani i tvrtke su tako mogli dobiti subvenciju od pet do 70 tisuća kuna, ovisno o kategoriji vozila. No, razlika je u tome što su građani mogli dobiti sufinanciranje samo jednog novog vozila kojeg moraju imati u vlasništvu barem dvije godine, dok su ih tvrtke mogle kupiti i nekoliko, ali ne za iznos poticaja viši od 400.000 kuna.