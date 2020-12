NESTALA JE ININA PLATFORMA IVANA D: Ne mogu je pronaći ni iz zraka, a valovito more ne dopušta akciju Lučke kapetanije

U subotu je tijekom olujnog vremena nestala Inina plinska platforma Ivana D koja se nalazi oko 50 kilometara sjeverozapadno od Pule

Inina plinska platforma Ivana D u subotu je nestala. Domaća naftna kompanija izgubila je svaki kontakt s njom tijekom nevremena koje je zahvatilo sjeverni Jadran. Posade drugih platformi, smještenih u blizini, tvrde da više ne vide Ivanu D. Ta je platforma bez posade smještena oko 50 kilometara sjeverozapadno od Pule. Srećom, zbog havarije ne bi trebalo biti štetnih posljedica po okoliš.

“Na vrijeme su se uključili sigurnosni sustavi i ventili te nije došlo do nikakvog izlijevanja ili incidenta. Za sada nemamo vizualni kontakt s platformom i ne možemo prići mjestu događaja koje je pet kilometara udaljeno od druge najbliže platforme”, rekao je za Dnevnik.hr Tvrtko Perković iz INA-e.

U potragu za Ivanom D krenuli su i piloti iz vojne zrakoplovne baze u Zemuniku. No, niti oni je nisu pronašli tijekom svojih preleta. “Usmjeravali smo brodove da vide svojim radarskim uređajima. Objekt nije uočen i to se nije moglo potvrditi sa sigurnošću dok nije avion preletio to područje”, rekao je Ivo Šantić, voditelj Nacionalne središnjice za nadzor pomorskog prometa.

No, u potragu s mora će se krenuti tek kad vremenski uvjeti dozvole i kada se Lučka kapetanija, nadležno ministarstvo i INA dogovore.

“U potragu idu inspektori lučke kapetanije i dva iz ministarstva, ali to ćemo sve dogovoriti dan prije nego što se bude išlo u potragu. Načelno smo dogovorili da će se možda gledati i podvodni i nadvodni dio da se utvrdi gdje je platforma. Oko 10 sati ujutro čuli smo se s Ivanom A, to je nastanjena platforma. Rekli su na da još uvijek nemaju vizualni kontakt s platformom Ivanom D koja se nalazi na cirka tri milje udaljenosti od Ivane A. Oko 10 sati su valovi bili veći od dva i pol metra na platformi. To su dosta loši uvjeti za kontrolu morem”, rekla je lučka kapetanica Dolores Brenko Škerjanc i dodala kako se nikad nije imala potragu za plinskom platformom.