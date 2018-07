METEOALARM IZDAO UZBUNU: Većinu Hrvatske pogodit će grmljavinsko nevrijeme i osjetan pad temperature, evo kad će se vratiti ljeto

Zbog kiša i grmljavinskih nevremena najavljenih za danas, i Meteoalarm je izdao žuto upozorenje za velik dio zemlje.

U većini krajeva promjenljivo i nestabilno, lokalno uz pljuskove i grmljavinu. Oborina mjestimice može biti obilna, osobito u zapadnim predjelima, a ponegdje su mogući i izraženiji grmljavinski pljuskovi, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za petak.

Najviša dnevna temperatura za 5 stupnjeva niža od jučerašnje

Sunčanije i uglavnom bez kiše zadržat će se u većem dijelu Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a na sjevernom Jadranu puhat će i bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 23 do 28 na kopnu, a od 26 do 30 stupnjeva Celzijusovih na Jadranu. Pljuskovi i grmljavina očekuju se poslijepodne, posebice u Slavoniji i Baranji, a u zapadnoj Slavoniji je moguće nevrijeme s obilnijim pljuskovima. Kiše, pljuskova i grmljavine bit će i u središnjem dijelu zemlje, a temperatura će biti oko 5 stupnjeva niža od one jučer. Kiše će biti i u Gorskom kotaru i u Lici, a nešto manje na sjevernom Jadranu. More će biti malo valovito, javljaju meteorolozi HRT-a.

Žuto upozorenje Meteoalarma

Zbog kiša i grmljavinskih nevremena najavljenih za danas, i Meteoalarm je izdao žuto upozorenje za velik dio zemlje. Tako je za danas u Osječkoj regiji žuti meteoalarm na snazi zbog mogućnosti grmljavinskog nevremena, a u Zagrebačkoj, Karlovačkoj, Gospićkoj i Riječkoj regiji je žuto upozorenje na snazi zbog grmljavinskog nevremena i kiše.

Smirivanje vremena trebalo bi uslijediti sutra, kada se ne očekuje više toliko kiše, a žuti meteoalarm ostaje na snazi u obalnim dijelovima zbog mogućnosti vjetra.

Sutra razvedravanje i novi porast temperatura

Kiša bi trebala prestati na kopnu već sutra, kada slijedi razvedravanje, najprije sa zapada, a do kraja dana i na istoku. Bit će djelomice sunčano i stabilnije te suho, a temperature će opet narasti. Sunčano i suho bit će i na moru, posebice na sjevernom dijelu. Poneki bi pljusak mogao pasti još u subotu, a u nedjelju se ne očekuje kiša na Jadranu. Bit će toplo i vruće, no ipak će biti vjetrovito pa će puhati umjerena do jaka bura te sjeverni i sjeverozapadni vjetar, javljaju meteorolozi HRT-a.