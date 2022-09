Nenad Mrgan, šef Sindikata strojovođa Hrvatske, za RTL Direkt kazao je kako će istraga pokazati što je glavni uzrok nesreće kod Novske, a onda je komentirao tvrdnju da signalizacija nije bila ispravna.

"Sigurno je da smo reagirali i sazvali tiskovnu konferenciju iz razloga što je član Uprave izjavio da je signalizacija ispravna. Imamo dokaze iz zapisa vlaka iz kojeg se vidi na osnovu vožnje strojovođe i posluživanja sigurnosnih uređaja na lokomotivi, da je prolazio svjesno pokraj signalnih znakova koji su pokazivali zabranjenu vožnju", kazao je Mrgan.

'Nešto se dogodilo'

Strojovođa je, kaže on, dobio nalog da iz kolodvora Okučani pokrene vlak pored signalnog znaka koji pokazuje zabranjenu vožnju, da je vozio dijelom pruge gdje je lagana vožnja, da se vidi da je poštivao brzinu, te da je stao ispred neosiguranog cestovnog prijelaza.

"Imao je u nalogu napisano da kasnije postupa prema signalnim znacima. Ne vjerujemo da bi iskusni strojovođa s 30 godina staža sam od sebe prolazio pokraj signalnih znakova koji pokazuju zabranjenu vožnju, jedan, drugi, treći i zabio se sa sto kilometara", kaže Mrgan pa dodaje:

"Nešto se dogodilo, ali mislim da ako ima njegove greške, trebao je sigurno stati ispred signala ako mu ništa nešto nije rekao ili dojavio. Ne bi ulazio je ili nije, vjerojatno ima možda njegove pogreške, propisi govore jedno, ali sigurno postoje nekakva razmišljanja da je morao dobiti naputak ili nalog."

Zataškavanje ili?

Kazao je da je kod strojovođe sve vjerojatno bilo u redu, ali da je na pruzi bila druga situacija.

"Stvarno izgleda da signalizacija nije u redu. Da je strojovođa uobičajeno vozio u tom režimu kroz prostorne signale, prvi mu je trebao biti slobodan, idući prije naleta na vlak trebalo mu je biti žuto svjetlo koje ga upozorava da mora stati i mora se zaustaviti ispred crvenog. Kod njega je bilo sve crveno", kazao je.

Osvrnuo se i na navode da se nešto zataškava.

"Ne mislimo da se nešto zataškava i da će se zataškati. Vjerujemo da će istraga krenuti u dobrom smjeru. Žao nam je što na mjestu nesreće nije spriječen dolazak civila ili ostalih ljudi da se sačuvaju svi tragovi, da se pronađu nalozi što je strojovođa dobio, a to nije učinjeno. Zabrinjava nas da je u povjerenstvo za istrage uključen čovjek s kojim nemamo dobra iskustva, to je gospodin Nuić (Vedran), poznat iz nesreće u Rudinama, gdje dan danas nikad istraga nije završena. Doznali smo što je, čovjek je pravomoćno osuđen, ali istraga nije završena. On je opet u takvim povjerenstvima i to zabrinjava kao način rada Agencije za istraživanje izvanrednih događa", kazao je.