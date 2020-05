NESPORAZUM ILI NEŠTO VIŠE? Bernardić je samo jednom rječju komentirao tvrdnje da je SDP nudio koaliciju i Mostu

Beljak je rekao kako je ispitivao teren za moguću širu koaliciju i sa Mostom, a Bernardić tvrdi da je to laž

Iako je nakon poraza na parlamentarnim izborima 2015. i 2016. u SDP-u prevladalo uvjerenje kako su koalicije skupo platili, najveća oporbena stranka ponovno je okupila relativno široku koaliciju od ukupno pet stranaka te je nazvala Restart koalicijom i savezom za obranu Hrvatske od HDZ-a. Osim SDP-a, savezu su zasad pristupili HSS, HSU, GLAS i SNAGA.

Čelnik HSS-a Krešo Beljak rekao je za Večernji list kako je, u dogovoru s Bernardićem, prije mjesec dana ispitivao mogućnost okupljanja cjelokupne i ideološki raznolike opozicije, kako je Beljak ocijenio po uzoru na Mačeka 1939., , od ljevice do desnice, uključujući i Most, no Most je prijedlog odbacio. Iako se Beljak u intervjuu oštro okomio na Mostove, koje je nazvao neostvarenim HDZ-ovcima, odjeknula je tvrdnja da je u koaliciju protiv HDZ-a pozivan i Most.

BELJAK: Bernardić je pozvao Most u koaliciju, Grmoja i Petrov su to s podsmjehom odbacili. To su neostvareni HDZ-ovci’

Na to je reagirao predsjednik najveće oporbene stranke , koji je na Facebooku objavio naslovnicu Večernjeg uz jednu riječ: LAŽ