Strah od terorizma širi se Europom, pa se domino efektom uvode kontrole na granicama. Slovenija bi tako mogla ponovno uvesti kontrole na granicama s Hrvatskom, nakon što je to Italija napravila Sloveniji, a isto je učinila i Njemačka, javlja Danas.hr.

Iz slovenskog ministarstva unutarnjih poslova poručili su da je Italija na dva mjeseca uvela unutarnji nadzor na njihovim granicama, pa slovenski mediji javljaju da će isto Slovenija napraviti Hrvatskoj i Mađarskoj. Također na dva mjeseca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na pitanje treba li Hrvatska podignuti razinu opreza zbog posljednjih događanja u Europi, pa i terorističkog napada u Belgiji, predsjednik Zoran Milanović poručio je da treba biti oprezan, ali ne dizati razinu opasnosti. Normalan život na koji smo naviknuli, kaže Milanović, ne smijemo zakočiti bez valjanog razloga.

Reakcija Banskih dvora se čeka, a evo poruka oporbe: "Naravno da uzavrela situacija bi trebala izazvati pozornost svih onih koji brinu o nacionalnoj sigurnosti unutar Republike Hrvatske. Ja vjerujem da su određene mjere poduzete", poručio je SDP-ov Ranko Ostojić. "Treba biti jako oprezan i nadam se da institucije rade svoj posao po tom pitanju. Nemam nikakvih informacija iako sam član odbora za nacionalnu sigurnost", rekao je MOST-ov Nikola Grmoja.

Kada se uvode kontrole?

Prema neslužbenim informacijama, kontrole bi trebale biti uvedene u subotu, za početak na 10 dana, s mogućnošću produljenja. Zbog toga bi Slovenija trebala uvesti kontrolu na granicama s Hrvatskom i Mađarskom, navodi agencija STA.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Talijanski ministar unutarnjih poslova Matteo Piantedosi izvijestio je u utorak navečer u telefonskom razgovoru slovenskog kolegu Boštjana Poklukara o uvođenju nadzora na slovensko-talijanskoj granici, navodi agencija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Italija kontrolu uvodi zbog promijenjene situacije u Europi i na Bliskom istoku, a bit ove privremene mjere je prevencija terorizma i organiziranog kriminala, rekao je Piantedosi, prema priopćenju slovenskog MUP-a.

Dvojica ministara su se složila da zapadnobalkanska ruta, koju pomno prate i slovenske i talijanske sigurnosne službe, može biti atraktivan koridor za potencijalnu radikalizaciju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Poklukar je istaknuo nužnost privremenosti i proporcionalnosti te mjere. Pozvao je talijanskog kolegu da mjere budu proporcionalne i prijateljske prema građanima Slovenije, kako se ne bi prekidale kulturne, prijateljske i rodbinske veze ljudi koji žive uz granicu.

Slovenska odluka u četvrtak

Nakon ove najave Italije, prema neslužbenim informacijama slovenske agencije STA, Slovenija priprema obavijest Europskoj komisiji o uvođenju kontrola na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Vlada bi o tome trebala odlučiti već na redovnoj sjednici u četvrtak, navodi STA.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zbog migracijskog pritiska, ali i zbog situacije na Bliskom istoku, nekoliko je zemalja nedavno uvelo ili odlučilo proširiti kontrole na unutarnjim šengenskim granicama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Austrija, koja je 2015. na vrhuncu izbjegličke krize uvela kontrole na granici sa Slovenijom i Mađarskom, u ponedjeljak je izvijestila Europsku komisiju o novom produljenju te kontrole, od 12. studenog ove do 11. svibnja iduće godine.

Beč je odluku obrazložio pritiskom na azil, velikim pritiskom na vanjske granice EU, prijetnjom trgovine oružjem i kriminalnim mrežama zbog rata u Ukrajini te trgovinom ljudima.

Austrija je danas uvela i kontrole na granici s Češkom. Na to se odlučila nakon što je Njemačka uvela kontrole na granicama s Češkom, Poljskom i Švicarskom zbog ilegalnih migracija te produljila kontrole na granici s Austrijom do svibnja sljedeće godine, pravdajući to zaoštrenom sigurnosnom situacijom na Bliskom istoku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kontrole unutarnjih šengenskih granica provode i Danska, Francuska, Norveška i Švedska. Ponovne privremene kontrole na unutarnjim granicama šengenskog prostora zemlje mogu uvesti samo u slučaju ozbiljne prijetnje javnom redu ili unutarnjoj sigurnosti, a o tome moraju obavijestiti Europsku komisiju.

Ponovno uvođenje kontrola može, prema šengenskim pravilima, biti samo krajnja mjera u iznimnim slučajevima, pri čemu zemlje moraju poštivati ​​načelo proporcionalnosti. Trajanje takvog privremenog ponovnog uvođenja kontrola na unutarnjim granicama vremenski je ograničeno, ovisno o pravnoj osnovi na koju se poziva država članica koja uvodi kontrole.

POGLEDAJTE VIDEO: Bruxelles 'glavni grad straha' nakon napada: 'U zemlji živi 600 džihadista, raspravlja se treba li vojska na ulice':