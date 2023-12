Predsjednik Stožera za obranu hrvatskog sela Tomislav Pokrovac komentirao je aktualnu situaciju s prosvjedima seljaka koji traju već 12 dana. Posebno se osvrnuo na ekstremiste koji su im se pridružili u Kutini, a nalaze se u izvješćima SOA-e, prema tvrdnjama premijera Andreja Plenkovića, piše N1.

"Oni nisu dio našeg Stožera, ponudili su nam pomoć. Spontano su došli i podržali nas. Kod nas nema ni ekstremizma ni politike. Iza ovog prosvjeda stoje Stožer i Sindikat hrvatskih poljoprivrednika. Nema tu prostora za manipulacije. Želimo srezati u korijenu sve što nam ne doprinosi, a to je dobrobit seljaka", naglasio je Pokrovac pa nastavio:

Jedan od ekstremista predstavio se kao član Stožera. Kraj jednog je Pokrovac i stajao.

'Ne mogu nekome začepiti usta'

"Možda ima više stožera. Ovih dana ima svakakvih stvari pa eto, danas se prijetilo gospodinu Biliću od strane HDZ-a. Stajao sam, da, to su moji prijatelji, ali ne mogu nekome začepiti usta. Svi mogu govoriti o našim problemima i onome što nas se tiče, ne o stvarima koje nisu vezane uz to. Poznajem ih ovako, naravno. Jedan od njih je bio na sastanku u Zagrebu. Ne želim tome davati pozornost. Zašto to Plenković radi”, zapitao se Pokrovac.

"Premijeru, ne dovodite u kontekst nikoga s nama, okanite se prljavog veša. Imate dovoljno svog prljavog veša i kriminala. O tome vodite računa, nas pustite na miru. Bolje dođite u Slavoniju i riješite ovaj problem jer imat ćete ljude nad glavom koje nikad nećete moći riješiti. To vas molim."

U Stožeru ima ljudi učlanjenih u političke stranke.

“Ima i članova HDZ-a kod nas. Prema neslužbenim informacijama, zapaljeno je 1756 iskaznica HDZ-a. Što, trebao bih nekoga osobno legitimirati i pitati iz koje su stranke? Ima iz svih stranaka ljudi i po meni je to ok. Žalosno je da se neki moraju bacati u politiku kako bi znali kako se nešto rješava”, tvrdi lider Stožera.

